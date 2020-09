Lời khuyên từ chuyên gia cho mẹ và bé khỏe mạnh suốt thai kỳ

Dinh dưỡng hợp lý giúp mẹ tránh xa đái tháo đường thai kỳ



Đái tháo đường thai kỳ là tình trạng lượng đường trong máu cao hơn mức bình thường và xảy ra trong quá trình mang thai từ tuần thai 24 – 28. Đái tháo đường thai kỳ nếu không được phát hiện sớm sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ và con như tăng nguy cơ sẩy thai, sanh non, sanh khó do thai to, hạ đường huyết ở trẻ sau khi sinh...

Nhóm phụ nữ nguy cơ cao là có tiền sử đái tháo đường thai kỳ trong những lần mang thai trước, tiền sử đẻ con to ≥ 4 kg, thừa cân - béo phì, mẹ ≥ 35 tuổi, tiền sử gia đình có người bị đái tháo đường...

Phương pháp điều trị đầu tiên và nền tảng cho đái tháo đường thai kỳ là thay đổi lối sống bao gồm chế độ ăn, chế độ tập luyện và điều chỉnh cân nặng. Khoảng 70- 85% bệnh nhân được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ có thể điều chỉnh được mức đường máu trở về bình thường bằng thay đổi lối sống mà không cần sử dụng thuốc.

ThS. Nguyễn Phương Anh, giảng viên bộ môn Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết nguyên tắc dinh dưỡng của đái tháo đường thai kỳ là cung cấp đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cho mẹ và thai tăng cân hợp lý, chia nhỏ bữa ăn để không tập trung một lượng lớn chất bột đường vào một bữa ăn. Đặc biệt, việc lựa chọn thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI - Glycemic Index) thấp giúp thai phụ kiểm soát đường huyết tốt hơn. Đặc điểm của thực phẩm có GI thấp là thực phẩm nguyên cám, giàu xơ (gạo lứt, bánh mì đen, khoai củ, bắp...), được nấu ít nước (gạo lứt nấu 1 gạo 1 nước có GI thấp hơn gạo lứt nấu 1 gạo 2 nước), nấu nhiệt độ thấp (khoai lang hấp có GI thấp hơn khoai lang nướng do nhiệt độ hấp thấp hơn nhiệt độ nướng) và nấu trong thời gian ngắn.

Bên cạnh việc chú ý các thực phẩm tự nhiên, các sản phẩm sữa cũng là lựa chọn chỉ số đường huyết phù hợp với phụ nữ gặp các vấn đề nói trên.

Dinh dưỡng cho con 1000 ngày vàng mạnh khỏe

Các chuyên gia khuyến cáo, 1000 ngày đầu đời là giai đoạn vàng cho việc phát triển trí não của trẻ mà các mẹ không nên bỏ qua bởi đây là thời kỳ quan trọng và không thể quay lại được. Do đó, sau khi đã cùng bé chào đón thế giới, mẹ cũng nên cẩn trọng trong việc chọn loại sữa có chứa dưỡng chất phù hợp với thể chất và trí não của con. Đặc biệt, khi đây là nguồn dinh dưỡng chính cho con, việc chọn lọc cẩn thận là vô cùng cần thiết.

Trong đó, bộ dưỡng chất như DHA, MFGM hay choline đóng vai trò không nhỏ để kích thích trí não phát triển.

