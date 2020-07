Lo sữa nguội khi đưa bé ra ngoài chơi, mẹ chỉ cần "thủ" sẵn 1 trong 5 sản phẩm ủ sữa dưới đây là được!

Đối với các bé bú bình, dù là sữa mẹ hay sữa công thức thì mẹ đều cần hâm nóng lại trước khi cho bé bú, bởi nhiệt độ của sữa sẽ ảnh hướng tới cảm quan và khẩu vị của bé.

Khi thưởng thức dòng sữa ấm, dạ dày của bé sẽ được xoa dịu và cho cảm giác thoải mái như khi bé được bú mẹ.



Nếu như ở nhà, mẹ có thể hâm sữa dễ dàng bằng nước nóng, máy ủ sữa thì khi đưa bé ra ngoài dạo chơi hoặc đi du lịch xa, mẹ sẽ chẳng thể mang theo bếp đun, nồi hay máy hâm sữa cồng kềnh. Thay vào đó, mẹ có thể lựa chọn 1 số giải pháp khác như sử dụng túi giữ nhiệt, túi/bình ủ sữa chuyên dụng hoặc "xịn" hơn là bình pha sữa thông minh size mini. Những sản phẩm này đều có thể dễ dàng tìm mua trên các trang TMĐT hoặc các shop bán đồ mẹ và bé, chủng loại và mức giá đều hết sức đa dạng để các mẹ có thể cân nhắc loại phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

1: Túi hâm sữa cơ động Daito

Giá tham khảo: 147.000 đồng/cái

Vào mùa du lịch, những chuyến vi vu của mẹ và bé sẽ trở nên nhàn nhã hơn nhiều với sự trợ giúp từ túi hâm sữa cơ động Daito. Túi được làm từ chất liệu da cao cấp, có thể điều chỉnh cho bình có đường kính từ 65 – 75mm nên phù hợp với hầu hết mọi loại bình.

Sản phẩm có 2 tông màu – xanh và hồng pastel, rất thuận tiện cho việc lựa chọn màu sắc phù hợp với giới tính của bé. Kích cỡ sản phẩm nhỏ gọn nên mẹ có thể để trong túi xách.

Túi hâm sữa Daito dùng cổng sạc USB 5V/2A tiện dụng, có thể dùng với sạc dự phòng và 1 số loại sạc khác như sạc trên ô tô, củ sạc điện thoại. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có chế độ điều chỉnh thời gian và thông báo nhiệt độ tiện lợi.



Cụ thể, sau khi dùng túi quấn quanh bình sữa, kết nối với nguồn điện và ấn nút nguồn đầu tiên trên dây kết nối, mẹ có thể lựa chọn mức nhiệt và chế độ hẹn giờ như sau:

2: Bình ủ sữa đôi Farlin BF-225

Giá tham khảo: 285.000 đồng/cái

Bình có 2 màu xanh, đỏ cho các mẹ lựa chọn.

Điểm tuyệt vời nhất ở sản phẩm này là có khả năng giữ ấm cho 2 bình sữa cùng lúc, phù hợp với những bé có "tâm hồn ăn uống" hoặc gia đình có 2 bé sinh đôi. Lõi bình được làm từ nhựa không vỡ và mút cao cấp giúp giữ nhiệt lâu hơn, lớp vỏ bọc ngoài làm bằng vải cao cấp và đặc biệt có khả năng chống bám bẩn. Phần vỏ ngoài có thể tháo rời, thuận tiện cho việc làm sạch.



Bình ủ có quai xách tiện lợi cho việc cầm nắm hoặc treo vào xe đẩy của bé khi 2 mẹ con ra ngoài. Kích thước nhỏ xinh 15,5x9x14,5cm cho phép mẹ dễ dàng cất gọn bình trong túi xách.

3: Túi ủ bình sữa Nice Papa



Giá tham khảo: 355.000 đồng/cái

Tương tự như túi hâm sữa Daito, túi ủ bình sữa Nice Papa có thiết kế phù hợp với mọi loại bình (có thể điều chỉnh cho bình có đường kính từ 55 – 75 cm), cho nhiệt độ hâm nóng từ 40 – 45 độ C.

Túi ủ làm bằng da PU cao cấp, thiết kế nhỏ xinh đi kèm dây đeo cực tiện lợi. Phần dây sạc tuy dài nhưng có thể để gấp gọn và cố định lại bằng cúc bấm. Có 2 tông màu xanh – hồng rất đáng yêu để mẹ lựa chọn.

Sản phẩm sử dụng cổng sạc Usb 5V~2A 50 Hz tiện lợi, các mẹ cũng có thể cắm vào sạc dự phòng hoặc sạc điện thoại.

Tuy không có chức năng điều chỉnh thời gian như túi Daito nhưng sản phẩm này cũng có chức năng thông báo nhiệt độ. Cụ thể, khi bắt đầu cắm điện, đèn sẽ nháy đỏ liên tục để thông báo mức nhiệt dưới 40 độ C. Khi đèn chuyển sang màu xanh nghĩa là mức nhiệt đạt 40 – 45 độ C, mẹ có thể cho bé uống sữa. Còn khi đèn chuyển sang màu đỏ nghĩa là mức nhiệt đã đạt trên 45 độ C, các mẹ nên lưu ý khi cho bé sử dụng sữa.



4: Túi hâm nóng bình sữa không cần điện Babymoov

Giá tham khảo: 449.000 đồng/cái

Sản phẩm này được làm từ vải cao su tổng hợp, nhựa PVC và Sodium Acetate. Túi có size 28x14,6x2,2cm, mức tỏa nhiệt tối đa lên đến 60 độ C.

Không sử dụng điện hay pin sạc, sản phẩm này sử dụng nguyên lý làm nóng tương tự như một số loại túi sưởi mùa đông. Cụ thể, khi cần hâm nóng bình sữa, mẹ chỉ cần bẻ đồng xu bên trong túi để kích hoạt cơ chế làm nóng tự động. Khi chất lỏng bên trong chuyển sang thể rắn hoàn toàn, mẹ hãy quấn túi sưởi quanh bình để ủ ấm sữa.



Tuy nhiên, ở lần sử dụng thứ 2, mẹ sẽ phải đun túi hâm nóng trong nước sôi để các hạt gel trong túi hóa lỏng, chuyển màu trong suốt rồi để nguội. Ở trạng thái này, túi sẽ có thể kích hoạt cơ chế làm nóng ngay lập tức. Và từ lần sử dụng thứ 3 trở đi, mẹ không cần lặp lại bước đun nước sôi trước khi sử dụng. Bởi khi túi sưởi đã ở trạng thái sẵn sàng (các hạt gel hóa lỏng và chuyển màu trong suốt) thì có thể duy trì trạng thái này trong suốt vài tháng.

5: Bình pha sữa thông minh Tiny Baby 240ml

Giá tham khảo: 650.000 đồng/cái

Là sản phẩm đắt đỏ nhất trong danh sách này, khá dễ hiểu khi bình pha sữa thông minh Tini Baby sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội hơn cả.

Thân bình sử dụng thành phần nhựa PPSU không chứa BPA và an toàn cho trẻ nhỏ. Bình sử dụng nguồn điện từ sạc dự phòng, sạc ô tô hoặc điện gia đình, điện 5V, dễ dàng và tiện lợi cho mẹ khi cần pha sữa cho bé ở bất cứ đâu.

Sản phẩm có sẵn bảng điều khiển để mẹ chỉnh nhiệt độ phù hợp điều kiện thời tiết. Túi giữ nhiệt bên ngoài được bằng chất liệu chống nước, bảo vệ môi trường, đặc biệt là cách điện và có thể giặt sạch dễ dàng.

Bình Tiny Baby gồm 3 phần: bình pha sữa, ngăn đựng sữa bộ và túi giữ nhiệt. 3 phần này có cấu tạo riêng biệt, đồng thời có thể luôn duy trì sữa ở nhiệt độ khoảng 40 độ C và giữ cho sữa bột được khô ráo. Phần núm ti có thiết kế chống sặc, chống bọt khí tương tự như nhiều loại bình sữa cao cấp, giúp trẻ tránh được tình trạng bị đầy hơi.