Little Étoile đồng hành cùng THANG LONG SPIRIT 2026

THANG LONG SPIRIT 2026 - Sân chơi bơi lội bùng nổ năng lượng cho các chiến binh nhí

Giải bơi nội bộ THANG LONG SPIRIT 2026

THANG LONG SPIRIT 2026 là giải bơi dành cho các em nhỏ yêu thích bộ môn bơi lội, quy tụ 400 vận động viên nhí tranh tài ở 50 hạng mục thi đấu. Diễn ra ngày 05/07/2026 tại Bể bơi bốn mùa Green Pool – Cung Thể thao Dưới nước Mỹ Đình, sự kiện không chỉ mang đến những màn tranh tài sôi nổi mà còn tạo nên không gian giao lưu, học hỏi và lan tỏa niềm đam mê bơi lội.

Thông qua các nội dung thi đấu, THANG LONG SPIRIT 2026 góp phần khuyến khích trẻ rèn luyện thể chất, nâng cao bản lĩnh, tính kỷ luật và sự tự tin. Đồng thời, giải đấu cũng là dịp để các gia đình đồng hành, cổ vũ và lưu giữ những dấu ấn đáng nhớ trên hành trình trưởng thành của con.

Các vận động viên nhí trong giải bơi THANG LONG SPIRIT 2026

Với định hướng xây dựng một sân chơi thể thao chất lượng, THANG LONG SPIRIT 2026 tiếp tục lan tỏa tinh thần vận động tích cực, truyền cảm hứng để ngày càng nhiều trẻ em yêu thích bơi lội và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Vì sao Little Étoile lựa chọn đồng hành cùng THANG LONG SPIRIT 2026?

Bơi lội không chỉ giúp trẻ phát triển thể chất, nâng cao sức bền và kỹ năng vận động mà còn góp phần rèn luyện sự tự tin, tính kỷ luật và bản lĩnh qua từng buổi tập, từng lần thi đấu.

Cần chăm sóc da và tóc cho bé khi bơi thường xuyên

Trong mỗi buổi bơi, làn da và mái tóc của trẻ phải tiếp xúc với clo cùng nhiều tạp chất có trong nước hồ bơi. Vì vậy, việc làm sạch đúng cách và chăm sóc trước – sau khi bơi là rất cần thiết, giúp bảo vệ da và tóc, đồng thời mang đến cho trẻ cảm giác thoải mái để hào hứng tiếp tục những buổi bơi tiếp theo.

Đó cũng là lý do Little Étoile lựa chọn đồng hành cùng THANG LONG SPIRIT 2026 để lan tỏa những kiến thức chăm sóc da và tóc khoa học, đồng thời cổ vũ thêm cho tinh thần thể thao, nỗ lực và niềm đam mê bơi lội của các vận động viên nhí.

Little Étoile mong muốn cổ vũ tinh thần thể thao cùng các vận động viên nhí

Khu trải nghiệm Little Étoile tại THANG LONG SPIRIT 2026

Trong khuôn khổ giải đấu, khu trải nghiệm của Little Étoile đã trở thành điểm dừng chân của nhiều gia đình. Tại đây, Quý phụ huynh và các em nhỏ trực tiếp tìm hiểu bộ giải pháp chăm sóc da và tóc trước – sau khi bơi, đồng thời khám phá thêm những kiến thức hữu ích về chăm sóc trẻ thường xuyên bơi lội.

Gian hàng Little Étoile tại sự kiện

Bộ sản phẩm Swimcare được giới thiệu tại khu trải nghiệm bao gồm:

Dầu dưỡng tóc Little Étoile Baby Care Hair Oil for All Hair Types: Công thức 6 loại dầu tự nhiên hỗ trợ tạo lớp màng bảo vệ tóc trước khi xuống nước, đồng thời nuôi dưỡng mái tóc mềm mượt, óng khỏe sau mỗi buổi bơi.

Sữa tắm gội sau bơi Little Étoile® SwimProtect 2-In-1 Shampoo & Body Wash: Công nghệ SwimShield™ làm sạch nhẹ nhàng, hỗ trợ loại bỏ clo, các tạp chất bám trên da và tóc sau khi bơi và cấp ẩm ngay trong bước tắm với mật ong Max Biocare.

Sữa dưỡng thể Little Étoile® Baby Care Soothing Barrier Lotion: Cấp ẩm, làm dịu và hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ da, mang đến làn da mềm mại, ẩm mịn sau khi tiếp xúc với nước hồ bơi.

Tại khu trải nghiệm của Little Étoile, đông đảo Quý phụ huynh và các em nhỏ đã được:

Trải nghiệm trực tiếp bộ sản phẩm chăm sóc da và tóc Swimcare từ Little Étoile. Check-in để nhận những phần quà giới hạn cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn chỉ có trong thời gian diễn ra sự kiện.

Lắng nghe những chia sẻ từ đội ngũ chuyên gia về cách chăm sóc da và tóc cho trẻ thường xuyên đi bơi.

Tham gia thử nghiệm khử clo của SwimProtect

Little Étoile xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Tổ chức THANG LONG SPIRIT 2026, Quý phụ huynh và các "kình ngư nhí" đã ghé thăm gian hàng, cùng tạo nên một mùa giải trọn vẹn và nhiều cảm xúc. Hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng các gia đình trên hành trình nuôi dưỡng niềm yêu thích bơi lội và chăm sóc toàn diện làn da, mái tóc của trẻ sau mỗi buổi bơi.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hiệp Thuận Phát

Số 20 ngõ 678 đường Láng, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam