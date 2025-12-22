Linh Barbie nghẹn ngào thông báo mất con, 2 tuần sau khi em bé ra đi mới biết

Đó là chia sẻ của TikToker Linh Barbie (Nguyễn Thị Diệu Linh) trên mạng xã hội về câu chuyện buồn mà cô vừa trải qua.

Clip này đang thu về hơn 5 triệu lượt xem. Nguồn: TikToker Linh Barbie.

Trong chia sẻ của mình, Linh Barbie cho biết cô giấu kín chuyện mang thai, dự định được 3 tháng thì công bố tin vui này tới mọi người. Song, bây giờ, thay vì thông báo niềm hạnh phúc, cô buộc phải lên tiếng chia sẻ tin buồn... đã mất con.

"Có những đoạn đường trong đờI mình không bao giờ nghĩ sẽ phải bước qua. Vậy mà tháng này, Linh đã phải đối mặt với điều mà một người mẹ không ai muốn trải qua. Đáng lẽ còn mấy ngày nữa thôi là qua 3 tháng, Linh sẽ thông báo tin vui để cả nhà cùng chia sẽ niềm vui và hạnh phúc này. Linh từng háo hức quay clip, chụp hình, chuẩn bị từng góc nhỏ để công khai tin vui với mọi người.

Vậy mà chưa kịp nói một lời, con đã chọn rời đi nhanh như một cơn gió. Linh sốc lắm, buồn lắm...", nữ TikTok trải lòng.

Những hình ảnh khiến nhiều người xót xa.

Cô cho biết khi đi khám thai lúc 11 tuần thì bác sĩ thông báo đã ngừng tim thai (hay còn gọi là thai lưu - là tình trạng tim của thai nhi ngừng đập, đồng nghĩa với việc thai nhi đã ngừng phát triển và không còn sự sống, thường xảy ra trong giai đoạn đầu thai kỳ và có thể dẫn đến sảy thai) lúc 9 tuần.

Nhận tin dữ khiến cô sốc, buồn, khiến cô rơi vào trạng thái đau buồn cả về tinh thần lẫn thể chất trong nhiều ngày. Cô quyết định công khai thông tin này lên mạng xã hội vì "Linh quyết định không giấu nữa, không chạy trốn, không để bản thân gục ngã quá lâu".

Cô chia sẻ thêm: "Từ hôm nay, Linh xin phép giữ những hình ảnh này lại, như một lời chào tạm biệt… và cũng là lời hẹn gặp lại. Hành trình tìm lại con của Linh chính thức bắt đầu. Và khi con quay lại, chắc chắn Linh sẽ kể tiếp câu chuyện này bằng một cái kết đẹp hơn".

Những hình ảnh chụp, dự định công bố tin vui chưa kịp đăng giờ đã là kỷ niệm.

Đính kèm với đó là những hình ảnh bầu đã được chụp hoàn thiện nhưng chưa kịp công khai thì nhận tin dữ. Bên dưới bài đăng đông đảo bạn bè, người thân và người hâm mộ gửi lời chia buồn, động viên nữ TikToker vượt qua nỗi buồn, sớm vực dậy tinh thần.

"Ôm chị một cái, em cũng từng trải qua những ngày tháng như chị, 3 năm sau vợ chồng em có bầu, sinh đôi, giờ hai bé cực đáng yêu", "Trời, sốc quá Linh ơi, không biết bà có bầu luôn, giờ lên công khai thế này, xót xa quá", "Cố lên em ơi",... là những bình luận của cư dân mạng.

Trước đó, Linh Barbie giấu kín chuyện mang bầu. Cô nàng kết hôn với chồng là Jee Nguyễn vào tháng 3/2024. Cả hai có 10 năm yêu trước khi tiến tới hôn nhân. Chồng của nữ TikToker cũng tham gia lĩnh vực giải trí giống vợ. Cả hai gặp nhau khi tham gia diễn cùng một dự án. Sau một thời gian gắn bó, Jee Nguyễn quyết định lui về hỗ trợ Linh phát triển sự nghiệp. Sau khi kết hôn, cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình cảm lên mạng xã hội.

Linh Barbie và chồng.

Linh Barbie là TikToker nổi tiếng sở hữu lượng follower đông đảo ở Việt Nam.

Cô nàng còn tham gia đóng một số dự án sitcom.

Vài ngày trước, cả hai mới kỷ niệm 11 năm bên nhau, Linh Baribie chia sẻ: "Cám ơn anh đã ở đây, bên em 11 năm vượt qua mọi thăng trầm, buồn vui, sướng khổ. Cầu mong cuộc sống này nhẹ nhàng với chúng ta hơn. Giông bão rồi sẽ qua".

Về phần Linh Barbie (tên thật là Diệu Linh, sinh năm 1994, An Giang) là một trong những TikToker sở hữu nhiều lượt follower nhất Việt Nam - 18,8 triệu lượt, chỉ sau Trà Đặng. Linh Barbie thu hút hàng triệu người xem bằng những clip vui nhộn, bộc lộ khả năng diễn xuất đỉnh cao, nội dung xây dựng vô cùng thú vị.

Nguồn: Linh Barbie

