Lấy kim khâu gãy làm 3 trong lưng bé 9 tuổi

Thông tin từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, bệnh nhi P.T.H. (9 tuổi, trú tại Yên Thành, Nghệ An) trong một lần không may bị ngã chấn thương vùng vai trái và được đưa vào bệnh viện kiểm tra.

Các bác sĩ đọc hình ảnh trên phim chụp X-quang thì phát hiện một dị vật kim loại vùng lưng, nằm cạnh cột sống ngực (D1-D3), nghi ngờ là chiếc kim khâu. Bệnh nhi được hội chẩn phẫu thuật để lấy dị vật ra khỏi cơ thể.

Theo các bác sĩ, bệnh viện đã phẫu thuật lấy dị vật cho khá nhiều trường hợp bị vật nhọn đâm vào dưới da. Thông thường thì đó là các trường hợp mới bị vào viện khám kiểm tra ngay và mổ cấp cứu lấy dị vật. Nhưng ở trường hợp này, bệnh nhi bị kim đâm vào dưới da đã lâu, không nhớ được thời gian bị và không phát hiện ra, chỉ thấy khó chịu khi sờ nắn vùng cột sống ngực và vai.

Chiếc kim được lấy ra khỏi lưng của bé gái.

Kim khâu là vật nhọn và nhỏ nên có thể dễ dàng xuyên qua da vào cơ thể. Khi vào trong cơ thể, tùy theo sự vận động của người bệnh, kim có thể di chuyển tới nhiều cơ quan khác nhau như cơ, khớp, phổi thậm chí chạy vào tim, gây nguy hiểm tính mạng và khiến việc phẫu thuật lấy kim trở nên rất khó khăn.

Nhiều trường hợp vô tình để kim khâu lọt vào cơ thể và người bệnh chỉ phát hiện khi chiếc kim di chuyển, gây ra triệu chứng. Vì vậy, cần để kim khâu tránh xa tầm tay trẻ nhỏ và cất cẩn thận sau khi đã sử dụng xong.