Lam Hà SG phân phối độc quyền sản phẩm Greenfinger Bebegrow tại Việt Nam giai đoạn 2025 – 2035

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng

Sự kiện ký kết diễn ra với sự tham dự của đại diện hai bên cùng sự góp mặt của các đại lý xuất sắc đã đạt thành tích kinh doanh ấn tượng trong thời gian qua như Bébé Store, KNguyen, Thùy Bình Sữa, Siêu thị sữa Trường Thọ…. Đây không chỉ là hoạt động hợp tác thương mại, mà còn được đánh giá là bước tiến chiến lược giúp sản phẩm Greenfinger Bebegrow tiếp cận sâu rộng hơn với các gia đình Việt.

Đại diện hai doanh nghiệp cho biết, việc hợp tác phân phối độc quyền thể hiện cam kết lâu dài giữa Yuhan-Kimberly và Lam Hà SG, đồng thời khẳng định sự tin tưởng của đối tác quốc tế vào năng lực phân phối, phát triển thị trường của Lam hà SG trong ngành hàng mẹ và bé Việt Nam.

Đại diện hai bên ký kết hợp tác tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Lam Hà SG

Yuhan-Kimberly được thành lập từ năm 1970, là liên doanh giữa Yuhan Corporation (Hàn Quốc) và Kimberly-Clark (Mỹ). Trải qua hơn 50 năm phát triển, công ty trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình. Các thương hiệu của Yuhan-Kimberly, trong đó có bỉm Huggies, giấy Kleenex và đặc biệt là Greenfinger Bebegrow, đã khẳng định được uy tín tại nhiều quốc gia.

Greenfinger Bebegrow được sản xuất 100% tại Hàn Quốc, vượt qua nhiều quy trình kiểm định khắt khe theo tiêu chuẩn an toàn sản phẩm trẻ em của châu Âu. Với triết lý "An toàn tuyệt đối cho bé – Tin cậy cho mẹ", thương hiệu này nhanh chóng chiếm được lòng tin của phụ huynh tại Hàn Quốc. Chỉ sau 6 tháng ra mắt, sản phẩm của Greenfinger Bebegrow đã đạt vị trí hàng đầu về thị phần tại các chuỗi bán lẻ lớn, đồng thời nhiều lần giữ vững danh hiệu best-seller trên nền tảng thương mại điện tử Coupang.

Lam Hà SG – đối tác am hiểu thị trường nội địa

Tại Việt Nam, Lam Hà SG là doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối sản phẩm mẹ và bé. Doanh nghiệp này được đánh giá cao về khả năng xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp, từ các cửa hàng chuyên biệt đến các kênh thương mại điện tử.

Thông qua hợp tác với Yuhan-Kimberly, Lam Hà SG khẳng định quyết tâm mang đến cho người tiêu dùng trong nước những sản phẩm quốc tế chất lượng cao, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm phân phối để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của các bậc phụ huynh Việt.

Hợp tác chiến lược – Cầu nối cho sản phẩm quốc tế đến với Việt Nam

Đại diện Greenfinger Bebegrow nhấn mạnh: "Sự đồng hành của Lam Hà SG và Yuhan-Kimberly sẽ là nền tảng vững chắc giúp Greenfinger Bebegrow mở rộng hơn nữa tại Việt Nam. Đây không chỉ là một thỏa thuận thương mại, mà còn là lời cam kết mang đến cho trẻ em Việt Nam những sản phẩm an toàn, chất lượng quốc tế."

Không chỉ tập trung vào hoạt động phân phối, Greenfinger Bebegrow còn đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn liền với sự an tâm và tin tưởng của các gia đình. Trong thời gian tới, công ty dự kiến triển khai nhiều chương trình thiết thực: từ tư vấn chăm sóc trẻ sơ sinh, chia sẻ kinh nghiệm nuôi con khoa học cho các bà mẹ trẻ, đến các hoạt động cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về an toàn sản phẩm trẻ em.

Đại diện Lam Hà SG, Yuhan Kimberly và các đại lý xuất sắc tại lễ ký kết hợp tác ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Lam Hà SG

Tầm nhìn phát triển dài hạn tại Việt Nam

Với thỏa thuận hợp tác kéo dài một thập kỷ, Greenfinger Bebegrow khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững và lâu dài tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa chất lượng quốc tế từ Yuhan-Kimberly và sự am hiểu thị trường nội địa từ Lam Hà SG hứa hẹn sẽ mang đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm tin cậy hơn trong quá trình nuôi dưỡng trẻ nhỏ.

Sự kiện ký kết tại Seoul đánh dấu bước đi quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm dành cho trẻ em tại Việt Nam. Với chiến lược phân phối bài bản, Greenfinger Bebegrow kỳ vọng trở thành lựa chọn hàng đầu của các gia đình Việt trong hành trình nuôi con khỏe mạnh, an toàn và hạnh phúc.

Với sự kiện ký kết chiến lược tại Seoul, Greenfinger Bebegrow đã khẳng định vị thế và tầm nhìn phát triển dài hạn tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa chất lượng quốc tế và sự am hiểu thị trường nội địa của Lam Hà SG sẽ mở ra nhiều cơ hội cho thương hiệu đồng thời mang đến những sản phẩm chất lượng đáng tin cậy trong hành trình nuôi con khỏe mạnh, an toàn và hạnh phúc của hàng triệu gia đình Việt.