Lạc vào đồi cỏ hồng độc lạ, đậm chất trời Tây của "xứ sở sương mù" Đà Lạt

Đà Lạt từ lâu đã là một điểm du lịch nổi tiếng trong nước. Tại xứ sở sương mù này có vô số điểm tham quan độc lạ, lãng mạn mà du khách không thể bỏ lỡ. Các điểm du lịch nổi tiếng Đà Lạt thường được mọi người đến nhiều nhất phải kể đến Thác Datanla Đà Lạt, Núi Langbiang, Cổng Trời Bali Green Hills, Hồ Tuyền Lâm, Nhà Thờ Domaine De Marie, Vùng Cổ Tích Fairytale Land , làng Hoa Vạn Thành, hồ Than Thở,...



Những năm gần đây, nhiều du khách "sành" đi Đà Lạt đã phát hiện ra điểm checkin mới vô cùng độc lạ, đậm chất châu Âu ở thành phố nghìn hoa, đó là đồi cỏ hồng. Đây là điểm thăm quan tại Đà Lạt không phải ai cũng biết.

Thăm quan đồi cỏ hồng Đà Lạt thường từ tháng 11 đến cuối tháng 12.

Là gia đình mê "xê dịch" nổi tiếng, du lịch Đà Lạt như "cơm bữa", đến độ người dân nơi đây, từ bà bán thịt đến cô bán rau, đến cả anh đổi bình ga... đều quá quen mặt, nhà chị Hà My (30 tuổi) mới đây đã có 13 ngày nghỉ dưỡng tại đồi cỏ hồng Đà Lạt.

Chị Hà My chia sẻ: "Đồi cỏ hồng này có tên Masara, tọa lạc thôn Masara, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đồi cỏ Masara nằm gần cung đường trekking Tà Năng - Phan Dũng, là nơi lý tưởng để cắm trại giữa thiên nhiên. Màu cỏ trên đồi thay đổi theo từng mùa trong năm, đẹp nhất là vào lúc bình minh và hoàng hôn.

Từ TP.HCM đến đây khoảng 300 km. Còn nếu xuất phát từ Đà Lạt thì quãng đường được rút ngắn chỉ còn 45 km. Đồi này còn hoang sơ nên giữ được độ đẹp của nó rất chuẩn. Với lại chỗ này cũng ngược chiều với các hướng du lịch khác nên mọi người thường không tiện đường đi. Vì thế nếu đến Đà Lạt, bạn e ngại một Đà Lạt đông đúc vào những dịp lễ Tết, hãy "quay xe" đến với đồi cỏ Masara Lâm Đồng".

2 mẹ con chị Hà My rất thích không khí và cảnh quan nơi đây.

Gia đình chị Hà My từ lâu đã nổi tiếng trong giới du lịch về kiểu đi khám phá mọi miền tổ quốc bằng xe mobihome. Cặp vợ chồng trẻ quyết định mua một chiếc ô tô cũ rồi cải tạo thành ngôi nhà di động và thế là cả nhà lên xe là bắt đầu chuyến hành trình mà không lo đặt phòng hay đặt vé máy bay, ô tô như những gia đình khác. Khác với những lần trước, cả nhà di chuyển bằng mobihome, lần này đến với Đà Lạt, gia đình chị chọn xe camping nhỏ gọn hơn. Tuy nhiên vẫn đầy đủ hành lý cần thiết để chuyến đi thành công mỹ mãn. Trước chuyến đi, chồng chị luôn cẩn thận kiểm tra chất lượng xe, các thiết bị trên xe.

"Như mọi lần đi du lịch, mình là người chuẩn bị các loại thuốc, thiết bị y tế đầy đủ, quần áo, chăn gối... cần thiết nhất. Vì có con nhỏ theo cùng nên hành lý trước khi xuất phát càng phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Ở Đà Lạt thường rất lạnh về đêm, chúng mình di chuyển, ăn ở, ngủ nghỉ trên xe nên phải mang nhiều quần áo ấm, bên cạnh đó là tất, găng tay, mũ... Thời gian đi du lịch đa số vẫn ở trên xe, còn nhiều khi trời lạnh quá, hoặc cần nghỉ ngơi thì chúng mình chọn homstay gần đó để nghỉ ngơi vài hôm.

Chúng mình thường chuẩn bị thực phẩm nước uống sinh hoạt đầy đủ thì sẽ tìm 1 chỗ nào đó ở tầm 3,4 ngày, hết đồ ăn thì lại ra thành phố mua. Ở trong đồi thì ăn uống sinh hoạt mọi thứ cũng như ở nhà thôi, cũng chẳng khác gì ở nhà là mấy, chẳng qua đồ dùng, nước sinh hoạt sẽ hạn chế đi 1 chút, sử dụng tiết kiệm hơn 1 chút là được, bản thân thích nghi được thì sẽ ổn. Hai năm du lịch theo kiểu sống trên xe, bạn nhỏ nhà mình đã quen, nên cảm thấy quá là bình thường luôn, không có gì gọi là áp lực hay mệt mỏi gì cả. Em bé năm nay 2 tuổi, đã đi gần hết Việt Nam trên trên chiếc xe Vanlife cùng bố mẹ từ hồi 8 tháng tuổi. Hơn nữa Đà Lạt quá quen thuộc với con rồi. Cứ mỗi mùa nóng chúng mình lại lên đây, đi ít nhất là 1 tuần, còn ở lâu nhất là 3 tháng. Con thích nghi khí hậu lạnh rất tốt, chịu lạnh tốt hơn cả mẹ" - mẹ trẻ cho hay.

Theo chị Hà My, đồi cỏ hồng Masara có diện tích khá lớn. Nguyên cả khu đồi để chụp hình thỏa thích không lo thiếu góc đẹp. Đi dạo ở đồi cỏ Masara, mọi người có thể bắt gặp hình ảnh những đàn trâu thong thả gặm cỏ, bắt gặp những khóm hoa dại xinh xinh dưới nắng vàng. Xa xa, những cây thông cô đơn một mình hiên ngang giữa đất trời. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp bình yên, dung dị, khi lên ảnh sẽ vô cùng lãng mạn, đậm chất trời Tây.

Nếu muốn thăm quan và có những bức ảnh check in đẹp nhất ở Masara, mọi người nên đến đây vào thời điểm cuối tháng 11. Bởi mùa cỏ hồng ở Đà Lạt thường bắt đầu từ giữa tháng 11 đến cuối tháng 12 và mỗi năm thì chỉ có một lần. Thời gian đẹp nhất trong ngày để tham quan đồi cỏ hồng là vào sáng sớm và hoàng hôn. Thời điểm bình minh, khi ánh mặt trời le lói, trên cỏ vẫn còn động sương nên khi lên hình rất đẹp. Còn hoàng hôn thì đồi cỏ hồng trở nên trầm mặc hơn 1 chút, mọi người sẽ có cảm giác như đang lạc vào những cánh đồng thôn quê của các nước châu Âu.

Có một điều thú vị ở đồi cỏ Masara Lâm Đồng chính là cỏ ở đây thay đổi màu sắc theo mùa. Tùy thời điểm trong năm mà cỏ xanh hay cỏ khô, điểm tô cho khung cảnh Masara những vẻ đẹp ấn tượng. Đặc biệt, đối với trẻ nhỏ, đây sẽ là 1 trải nghiệm tuyệt vời. Bởi giữa đất trời mênh mông bát ngát, các con vừa được hít thở khí trời trong lành, vừa thỏa thích tung tẩy, chạy nhảy, hát hò hay làm bất kỳ điều gì mình thích.

Chị Hà My bộc bạch: "Tuy không phải một điểm đến quá nổi tiếng nhưng đồi cỏ Masara Lâm Đồng đích thực là một tọa độ đáng để trải nghiệm. Khi vừa đặt chân tới cánh đồi này, chúng mình thật sự ngỡ ngàng về vẻ đẹp của nó, thật sự rất đẹp. Trên các đồi hoang sơ ít người qua lại, cỏ hồng bắt đầu nở rộ rực rỡ. Nếu nhìn mắt thường thì cảnh còn tuyệt vời hơn trên hình. Masara là 1 thung lũng nhỏ, về an ninh có vẻ nó khá là an toàn, nên cho dù bạn có bắt tay vào chuyến đi độc thân hay có gia đình chăng nữa, thì đây cũng là nơi để bạn lên kế hoạch và chuẩn bị khám phá mọi thứ rất tuyệt vời

Mình hy vọng con trai sau này sẽ nhớ hết tất cả những kí ức tuổi thơ mà bố mẹ đã tạo ra. "Học từ trải nghiệm" là phương pháp mình đang dạy con. Con quen với việc tới một vùng đất mới, học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh. Thông qua sự cọ xát với thế giới trực quan như vậy, con trai không chỉ tiếp thu được những kiến thức mới về con người, xã hội, cuộc sống mà còn tăng sức đề kháng nên bé rất ít bệnh vặt. Đây cũng chính là cơ hội để con rèn luyện tính độc lập, thích nghi nhanh với môi trường mới".