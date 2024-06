Khúc mắc chuyện... 'yêu' sau sinh mổ

Nên đợi sáu tuần sau khi sinh trước khi tiếp tục “yêu” theo cách thông thường. (Ảnh: ITN)

Bên cạnh niềm vui chào đón em bé mới ra đời, quá trình hồi phục sau sinh mổ có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp. Giữa việc chăm sóc con và việc thích nghi với cuộc sống sau sinh, tình dục có thể không phải là ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên, khi hồi phục, bạn sẽ bắt đầu tự hỏi thời điểm nào là an toàn để quan hệ tình dục? Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích bạn có thể tham khảo để chuyện “yêu” trở nên tốt hơn sau khi sinh mổ.

Hiểu hơn về sinh mổ

Sinh mổ (C-section) là một thủ tục phẫu thuật trong đó em bé được sinh ra thông qua vết mổ ở bụng và tử cung của người mẹ.

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí StatsPearl, việc sinh mổ có thể được lên kế hoạch hoặc thực hiện như một thủ tục khẩn cấp nếu các biến chứng phát sinh trong quá trình chuyển dạ hoặc sinh nở gây rủi ro cho mẹ hoặc em bé.

Thời điểm tốt nhất để quan hệ tình dục sau khi sinh mổ

“Nên đợi sáu tuần sau khi sinh trước khi tiếp tục giao hợp theo cách thông thường. Thời gian này cho phép vết mổ ở phần C của đối tác nữ lành lại trong khi cổ tử cung đóng lại và trở về trạng thái bình thường.

Nếu bạn gặp vấn đề trong hoặc sau khi sinh, bạn có thể phải đợi tới tám hoặc mười tuần để có thể giao hợp thâm nhập sau khi sinh mổ.

Để tránh tác hại trong tương lai, điều quan trọng là phải để mô lành lại hoàn toàn. Trước khi bắt đầu hoạt động tình dục, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe nhằm xác định cách hành động tốt nhất”, bác sĩ sản phụ khoa, Tiến sĩ Neha Khandelwal (Ấn Độ) cho biết.

Dưới đây là một số lời khuyên cần cân nhắc nếu bạn muốn quan hệ tình dục an toàn và thoải mái sau khi sinh mổ:

Dành thời gian để chữa lành hoàn toàn

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Sản phụ khoa, hơn 50% phụ nữ tham gia nghiên cứu đã tiếp tục hoạt động tình dục trong vòng 6 tuần sau khi sinh mổ, và một số thì không làm như vậy.

Thời gian phục hồi khác nhau ở mỗi phụ nữ. Tuy nhiên, giới chuyên gia khuyến nghị bạn nên dành thời gian để chữa lành và chỉ quan hệ tình dục trở lại khi bạn cảm thấy thoải mái.

Tư vấn của bác sĩ phụ khoa

Trước khi tiếp tục hoạt động tình dục, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ phụ khoa để có lời khuyên phù hợp. Họ sẽ đánh giá tình hình, tiến trình chữa bệnh của bạn và đưa ra các khuyến nghị dựa trên nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể.

Khám sức khỏe định kỳ

Giai đoạn sau sinh bắt đầu ngay sau khi em bé chào đời và thường kéo dài từ sáu đến tám tuần, kết thúc khi cơ thể người mẹ gần như khôi phục lại hình dạng trước khi mang thai.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí StatsPearl, thời gian sau sinh đối với người phụ nữ và trẻ sơ sinh là rất quan trọng đối với sức khỏe và hạnh phúc ngắn hạn cũng như lâu dài.

Nhiều bác sĩ lên lịch khám sức khỏe sau sinh khoảng 6 tuần sau để đánh giá quá trình phục hồi thể chất của người mẹ và thảo luận về bất kỳ mối lo ngại hoặc thắc mắc nào. Đây là thời điểm thích hợp để bạn hỏi bác sĩ xem khi nào an toàn để tiếp tục hoạt động tình dục.

Lắng nghe cơ thể

“Hãy chú ý đến cảm giác của bạn về thể chất và tinh thần. Nếu bạn cảm thấy đau, khó chịu hoặc lo lắng về việc tiếp tục hoạt động tình dục, đừng thử mà không hỏi bác sĩ. Bạn có thể đợi cho đến khi cảm thấy sẵn sàng. Chuyên gia gợi ý hãy giao tiếp cởi mở với đối tác về cảm xúc và mối quan tâm của bạn.

Sử dụng chất bôi trơn

Do sự thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ hậu sản, một số phụ nữ có thể bị khô âm đạo, khiến việc quan hệ tình dục trở nên khó chịu. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí MDPI, sử dụng chất bôi trơn gốc nước có thể giúp giảm ma sát và khó chịu.

Bắt đầu từ từ

Khi bạn cảm thấy sẵn sàng tiếp tục hoạt động tình dục, hãy bắt đầu từ từ và nhẹ nhàng. Khandelwal khuyến nghị bạn thử nghiệm các tư thế và kỹ thuật khác nhau để cảm thấy thoải mái và tránh mọi tư thế hoặc hoạt động gây đau hoặc khó chịu.

Những điều cần lưu ý

Tiếp tục quan hệ tình dục trước khi bạn hồi phục sau sinh mổ có thể dẫn đến nhiễm trùng và chảy máu, vì vậy hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước tiên.

Chỉ nên hoạt động tình dục khi vết mổ ở phần C của bạn đã lành. Vết mổ của bạn có thể cảm thấy khá nhạy cảm trong một thời gian, điều này là hoàn toàn bình thường. Chuyên gia giải thích rằng có rất ít nguy cơ bị rách do các cơn co tử cung nhỏ bởi cực khoái.