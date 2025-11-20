Không thể rời mắt khỏi Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển, loạt ảnh đời thường gây sốt vì đáng yêu như hoạt hình

Lisa - cô công chúa út của cặp đôi kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển - mới đây tiếp tục "đốn tim" cộng đồng mạng với loạt ảnh đời thường vô cùng đáng yêu. Dù chỉ là những khoảnh khắc giản dị trong sinh hoạt hằng ngày, visual của bé vẫn cuốn hút đến mức không thể rời mắt.

Trong bức ảnh mới nhất, Lisa gây bão với đôi mắt to tròn long lanh, gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh và biểu cảm ngơ ngác siêu cưng. Đội chiếc tai nghe gần như bao trọn cả đầu, bé trông vừa ngộ nghĩnh vừa như một "em bé thiên thần" bước ra từ phim hoạt hình. Netizen đồng loạt thả tim vì độ dễ thương "quá mức cho phép". Và khi cô nhóc nhoẻn miệng cười, năng lượng vui tươi, xinh xắn toả ra khiến người ta chỉ muốn được cưng chiều, bế ẵm Lisa trong vòng tay.





Ở khoảnh khắc khác, Lisa buộc tóc hai bên, má hồng hây hây và nụ cười mím môi đặc trưng khiến ai nhìn cũng phải mỉm cười theo. Gương mặt tròn xoe, đường nét xinh xắn và biểu cảm tự nhiên của bé khiến nhiều người nhận xét: "Lisa đúng chuẩn em bé gây nghiện, xem hoài không chán".

Không cần tạo dáng, không cần ăn diện cầu kỳ, Lisa vẫn luôn nổi bật nhờ vẻ đáng yêu và nét tinh nghịch đúng tuổi. Dễ hiểu vì sao mỗi lần Khánh Thi- Phan Hiển đăng ảnh con gái, mạng xã hội lại lập tức "ồn ào", thậm chí nhiều netizen còn ví Lisa như "tiểu hot baby" của làng thể thao - giải trí Việt.

Chỉ vài khoảnh khắc đời thường thôi nhưng cô nhóc Lisa (tên thật là Thuỳ Linh) đã đủ khiến dân tình "tan chảy" vì quá đáng yêu, khen ngợi không ngớt.



