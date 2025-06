Không nhận ra Doãn Hải My, từng đốt mắt với bikini bốc lửa giờ lại thay đổi hoàn toàn

Giữa làng bóng đá Việt đầy những cuộc tình chóng vánh, những cái tên "on top" vì chuyện tình cảm hơn là chuyên môn, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chọn một lối đi riêng – âm thầm, chỉn chu và không màu mè. Từ mối quan hệ được giữ kín suốt nhiều năm đến một đám cưới ấm cúng vào cuối năm 2023, cặp đôi đã chứng minh rằng, sự bền vững không đến từ việc thể hiện quá nhiều, mà từ sự đồng hành đủ lâu.

Mới đây, Doãn Hải My đã hé lộ một khoảnh khắc trong cuộc sống hôn nhân. Giữa thời tiết hè nóng như đổ lửa, Văn Hậu cùng Hải My cho bé Minh Đăng tên ở nhà là bé Lúa đi chơi. Nàng WAG sau khi lấy chồng đã thay đổi rõ rệt, không còn diện bikini đốt mắt dân tình như thời con gái. Thay vào đó Hải My lựa chọn một độ đồ bơi kín đáo nhưng vẫn khoe trọn vóc dáng nuột nà của cơ thể. Bên dưới bài đăng hội chị em thi nhau vào xin thông tin của bộ đồ bơi. Trước sự thay đổi của nàng WAG sinh năm 2001 dân tình cho rằng Hải My mới lấy lại vóc dáng sau sinh nên không mặc đồ quá hở để tránh lộ khuyết điểm. Cũng cho người đưa ra quan điểm do đã có chồng và sinh con nên cô nàng hạn chế mặc đồ sexy. Dẫu vậy, nhan sắc ngọt vào cùng vóc dáng thon thả và sự đáng yêu của gia đình đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Khoảnh khắc gia đình Văn Hậu cùng đi bơi vô cùng hạnh phúc. Đặc biệt dân tình chú ý đến phong cách ăn mặc kín đáo của Hải My

Doãn Hải My thời con gái sexy, thoải mái diện bikini

Trong video, Văn Hậu cùng vợ chơi đùa với con trai, cả hai cùng cho bé Lúa tập bơi. Chỉ một vài khoảnh khắc thường ngày đã thấy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.

Là một trong những cầu thủ tài năng nhất Việt Nam, Văn Hậu từng trải qua nhiều thăng trầm chấn thương dai dẳng, áp lực dư luận, phong độ lên xuống thất thường. Nhưng phía sau ánh đèn sân cỏ ấy luôn có một người vợ đứng sau, chọn làm hậu phương đúng nghĩa. Không chiêu trò, không drama. Hiện tại, Văn Hậu đang ở giai đoạn vật lộn với chấn thương và có lúc đứng trước nguy cơ đánh mất sự nghiệp, Hải My là người bên cạnh, động viên anh từng chút một.

Gia đình Văn Hậu và Hải My cùng đón sinh nhật con trai 1 tuổi hồi tháng 5

Cuộc sống sau hôn nhân của cặp đôi cũng khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ. Dù ít chia sẻ công khai, song những lần hiếm hoi Văn Hậu đăng ảnh đi ăn cùng vợ, khoảnh khắc cả hai đi chơi riêng hay đưa con đi tiêm đều gây "bão nhẹ" vì quá chỉn chu, ngọt ngào.

Mới đây, vợ chồng Đoàn Văn Hậu còn khiến dân mạng trầm trồ khi bắt tay xây dựng căn nhà như biệt thự tại Hà Nội. Được biết, đây là tổ ấm riêng mà nam cầu thủ và vợ đã lên kế hoạch sau khi về chung một nhà. Dù không khoe chi tiết, nhưng qua vài hình ảnh hậu trường và bản thiết kế, có thể thấy căn nhà được thiết kế hiện đại, tinh tế đúng tinh thần sống gọn gàng, riêng tư của cặp đôi. Việc xây nhà không chỉ là bước ngoặt lớn trong đời sống hôn nhân, mà còn thể hiện sự vững vàng, chủ động của Văn Hậu trong việc lo cho gia đình ở tuổi 26.