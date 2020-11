Không chỉ ăn dặm, mẹ hiện đại cần tìm hiểu kỹ về ăn dặm organic

Từ khi thực phẩm hữu cơ trở thành xu hướng được khắp thế giới ưa chuộng thì cũng song song với đó là muôn hình vạn trạng những "khái niệm hữu cơ" ra đời. Tâm lý hoang mang của người dân khi lựa chọn sản phẩm dán nhãn mác hữu cơ cũng từ đó xuất hiện. Trong cơn bão thực phẩm hữu cơ đó, có lẽ những bà mẹ nuôi con nhỏ là những người đau đầu nhất. Tuy nhiên, chỉ cần mẹ bỏ thời gian để đọc và tìm hiểu những sản phẩm uy tín, sẽ dễ dàng nhận thấy chỉ những sản phẩm được thông qua sự kiểm định của tổ chức uy tín trước khi xuất ra thị trường mới đảm bảo chất lượng và an toàn từ nguồn gốc đến thành phần của sản phẩm. Thêm vào đó, mẹ hãy tìm logo chứng nhận được in rõ trên bao bì sản phẩm để tăng độ an tâm an toàn trước khi quyết định.

Tem chứng nhận hữu cơ châu Âu (Organic EU) trên bao bì sản phẩm

Thực phẩm bổ sung Gerber Organic tuân theo các quy tắc của EU Organic

Để sản phẩm bột Gerber được công nhận đạt chuẩn hữu cơ của Liên minh Châu Âu, Gerber đã phải tuân thủ các quy định khắt khe về canh tác hữu cơ dành cho các sản phẩm nông nghiệp mà Liên minh Châu Âu đề ra, trong đó bao gồm toàn bộ quy trình từ khâu lựa chọn hạt giống kỹ càng cho đến thực phẩm chế biến cuối cùng phải đảm bảo tính tự nhiên xuyên suốt.

Một trang trại hữu cơ theo tiêu chuẩn EU Organic hợp tác với Gerber luôn tuân thủ 3 không: không thuốc trừ sâu, không phân bón hoá học, không thuốc kháng sinh.

Tiêu chuẩn hữu cơ của Liên minh Châu Âu cũng quy định, các sản phẩm chỉ đạt tiêu chuẩn hữu cơ khi sử dụng phân bón tự nhiên không dùng phân bón hoá học, luôn duy trì độ phì nhiêu của đất để cung cấp dưỡng chất tốt nhất cho cây phát triển và tuyệt đối không sử dụng thuốc trừ sâu trong suốt quá trình từ gieo hạt đến khi thu hoạch.

Theo đó, tất cả các giai đoạn sản xuất, bao gồm từ việc chuẩn bị đến phân phối đều buộc tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc từ trang trại đến cơ sở sản xuất đều phải thuận tự nhiên và bền vững. Như mọi tiêu chuẩn hữu cơ khác, Gerber luôn tuân thủ 3 không: không thuốc trừ sâu, không phân bón hoá học, không thuốc kháng sinh – những phạm vi giới hạn cực kỳ nghiêm ngặt với phụ gia nông nghiệp hữu cơ. Không những thế, sản phẩm chỉ được cung cấp trong các kênh phân phối hữu cơ và tuyệt đối bám sát các quy định về môi trường.

Những nguyên liệu hữu cơ được trồng tại trang trại Gerber theo tiêu chuẩn 3 KHÔNG: Không thuốc trừ sâu, không phân bón hoá học, không thuốc kháng sinh đảm bảo dưỡng chất, hương vị nguyên bản

Không chỉ Organic, đó là Gerber Organic

Nổi tiếng trong ngành chế biến thực phẩm dành cho trẻ nhỏ, với bề dày kinh nghiệm 90 năm, thương hiệu Gerber không coi tiêu chuẩn EU Organic là tiêu chuẩn duy nhất, mà Gerber còn tự mình đặt ra những tiêu chuẩn hữu cơ riêng, khắt khe và nghiêm ngặt.

Bột Gerber trước khi được đưa đi kiểm định tiêu chuẩn hữu cơ của Liên minh Châu Âu đều phải trải qua hơn 100 bước kiểm tra chất lượng trong tất cả các công đoạn khác nhau bắt đầu từ việc chọn giống, chọn đơn vị/ nông trại hợp tác, chọn loại đất trồng, cho đến các công đoạn trong canh tác, trồng trọt, quá trình thu hoạch, bảo quản nguyên liệu sau thu hoạch và quản lý chất lượng thành phẩm sản phẩm.

Các trang trại nuôi trồng hữu cơ hoàn toàn có thể xác minh nông trại hợp tác, đất trồng, công đoạn canh tác, quá trình thu hoạch và bảo quản.

Toàn bộ quy trình nuôi trồng hữu cơ tuân thủ NON GMO (không biến đổi gen), các nguyên liệu chế biến tươi ngon, tinh chọn và phải thu hoạch bảo quản theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất. Gần một thiên niên kỷ qua, Gerber luôn nỗ lực nghiên cứu để phát triển những sản phẩm cải tiến chất lượng tốt nhất, đem đến cho các mẹ bỉm sữa giải pháp dinh dưỡng tin cậy, an toàn, ưu việt giúp con phát triển khoẻ mạnh trong giai đoạn đầu đời.

Để đạt chuẩn hữu cơ EU Organic, bột Gerber đã phải trải qua quy trình canh tác hữu cơ khắt khe từ khâu chọn hạt giống đến thực phẩm chế biến cuối cùng.

Bộ sản phẩm bột Gerber bao gồm Bột Gerber Organic Lúa Mì Yến Mạch, Bột Gerber Organic Lúa Mì Yến Mạch Bánh Quy hiện đã có mặt tại các kênh siêu thị, các cửa hàng mẹ và bé trên toàn quốc và các kênh mua sắm trực tuyến. Bên cạnh đó, Gerber cũng ra mắt dòng bột phổ thông là Gerber Bột Gạo và Bột Gerber Lúa Mì Mật Ong giúp mẹ thêm sự lựa chọn dinh dưỡng đa dạng cho bé.