Không cần sắm nhiều, mẹ thông thái chọn đồ thông minh cho trẻ chỉ cần tuân theo nguyên tắc sau

Quần áo trẻ mặc hàng ngày phản ánh tính cách và sở thích của chúng. Phụ huynh thường chọn trang phục dựa trên tiêu chí thoải mái, vừa vặn, cho phép trẻ tự do vận động và phù hợp với sở thích của con. Tuy nhiên, một nguyên tắc phụ huynh cần quan tâm là phải đảm bảo trang phục phù hợp với độ tuổi và môi trường sống của trẻ.



Quần áo đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ sức khỏe và phát triển thể chất lẫn tinh thần

Vì sao cần lựa chọn trang phục theo từng lứa tuổi khác nhau?



Theo một báo cáo khảo sát về sự Ưu tiên và Hài lòng của khách hàng khi mua sắm quần áo cho trẻ em, phụ huynh không chỉ ưu tiên đến an toàn và thoải mái mà còn chú ý đến lứa tuổi và sự phát triển của con. Trang phục phù hợp giúp trẻ tự do vận động, bảo vệ da nhạy cảm và hỗ trợ phát triển theo từng giai đoạn. Trẻ trước tuổi dậy thì có nhu cầu phát triển đặc biệt về thể chất và tinh thần, do đó việc chọn trang phục đúng là rất quan trọng.

Trẻ cần những bộ quần áo chất lượng, đáp ứng đúng nhu cầu theo từng giai đoạn phát triển

Đồng hành cùng cha mẹ, thấu hiểu được nhu cầu thực tế của trẻ, thương hiệu UNIQLO luôn cam kết mang đến những bộ trang phục dành cho Trẻ em và Trẻ sơ sinh với chất lượng Nhật Bản. Những thiết kế tinh tế và thiết thực đáp ứng nhu cầu theo từng chặng đường phát triển của trẻ, tạo điều kiện phát triển cân bằng giữa thể chất và tinh thần thông qua trang phục.



UNIQLO đồng hành cùng bé phát triển khỏe - vui

- Trẻ từ 0 - 3 tuổi:

Trẻ sơ sinh và trẻ tập đi có làn da nhạy cảm, hệ thống điều hòa thân nhiệt chưa hoàn thiện và bé thường xuyên vận động. Chính vì vậy, quần áo cho trẻ cần làm từ chất liệu mềm mại để bảo vệ làn da non nớt cũng như có khả năng thấm hút mồ hôi tốt. Hơn nữa, độ tuổi này cũng cần phải thay tã thường xuyên nên trang phục không chỉ cần rộng rãi, không gây vướng víu mà còn cần dễ dàng tháo cởi nhanh chóng.

Dòng bodysuit "đặc quyền" của UNIQLO cho độ tuổi từ 0-3 làm từ chất liệu cao cấp như cotton, AIRism,… đảm bảo thấm hút tốt và an toàn cho làn da nhạy cảm của bé. Đặc biệt, những cải tiến như nhãn mác bên ngoài, đường viền mềm mại, và nút bấm khác màu tiện lợi, đã giúp giảm thiểu tình trạng hằn cắn hay hăm tã ở trẻ, đồng thời hỗ trợ phụ huynh thay tã/trang phục dễ dàng hơn.

Những bộ bodysuit dành đa dạng về kiểu dáng, màu sắc với muôn vàn họa tiết bắt mắt

- Trẻ từ 4 - 6 tuổi



Trẻ từ 4 - 6 tuổi rất hiếu động và thích tham gia các hoạt động chạy nhảy và khám phá thế giới xung quanh. Do đó, trang phục cần phải thoải mái, không gò bó để bé tự do vận động. Chất liệu vải nên ưu tiên các loại vải co giãn, thấm hút mồ hôi tốt cũng như bảo vệ cho làn da không bị ảnh hưởng bởi các tác động từ môi trường bên ngoài.

UNIQLO đã ra mắt dòng sản phẩm Sport Utility Wear với tính năng cao, tích hợp công nghệ UV Protection, Dry-Ex và AIRism, bảo vệ bé trước 90% tia cực tím (theo Chứng nhận số JIS L 1925:2019 của Nhật Bản), thấm hút mồ hôi tốt, giúp bé luôn cảm thấy khô thoáng.

Áo thun Dry-Ex kết hợp với quần short thể thao, thêm áo khoác chống UV chính là combo trang phục hoàn hảo dành cho những ngày dã ngoại, picnic… cùng gia đình.

- Trẻ từ 7 - 14 tuổi



Giai đoạn từ 7-14 tuổi là thời kỳ chuyển tiếp quan trọng, khi các bé bắt đầu hình thành cá tính riêng, ý thức về bản thân và muốn thể hiện mình. Việc được tự do lựa chọn trang phục sẽ giúp trẻ thoải mái, tự tin hơn trong giao tiếp và các hoạt động hàng ngày.

Để đáp ứng nhu cầu thời trang và sự năng động của trẻ, UNIQLO mang đến nhiều lựa chọn đa dạng về kiểu dáng trang phục. Đồng thời, thương hiệu thời trang nổi tiếng Nhật Bản cũng luôn chú trọng đến chất liệu vải tốt nhất giúp trẻ thoải mái, dễ vận động.

Áo thun UT in họa tiết sống động, kết hợp cùng chân váy mang đến phong cách đáng yêu cho bé gái

Áo thun và quần short, phối áo khoác chống UV chính là sự lựa chọn lý tưởng cho các bé trai

Ngoài ra, bố mẹ có thể sắm thêm cho con những trang phục được thiết kế theo phong cách người lớn như Áo thun trơn, Áo Polo, Quần Short, Chân váy… để cả nhà có thể "lên đồ" đồng điệu và ăn ý với nhau.



Qua những gợi ý về các dòng sản phẩm của UNIQLO phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ, việc chọn quần áo giúp con thoải mái, tự tin và phát triển toàn diện trở nên dễ dàng hơn. Theo khảo sát gần đây của UNIQLO và Nielsen IQ, kết quả có đến 98% phụ huynh Việt tin tưởng lựa chọn trang phục Trẻ em và Sơ sinh của UNIQLO cho con mình. Khảo sát dựa trên nhóm đối tượng là 200 đáp viên nữ từ 25 tuổi có con trong khoảng 0 - 12 tuổi; thu nhập hộ gia đình từ 24 triệu trở lên; sống ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội; là người đưa ra quyết định chính khi mua quần áo cho con của họ.