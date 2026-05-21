Theo thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1, trước đó, bệnh nhi Ngô Thị Thu T. 3 tuổi, trú tại xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh được đưa tới cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, kích thích vật vã, tím tái, thở gắng sức và liên tục xuất hiện các cơn ngừng thở ngắn.



Khai thác tiền sử bệnh gia đình bệnh nhi cho biết, khoảng 2 giờ trước khi nhập viện, bé T. chui qua cánh cổng sắt để ra ngoài chơi thì không may bị mắc kẹt cổ giữa các thanh sắt. Khi người thân phát hiện, bé đã tím tái toàn thân, không còn phản xạ và rơi vào tình trạng ngừng thở.

Trong lúc hoảng loạn, gia đình lập tức sơ cứu, thổi ngạt cho bé. Sau khoảng 5 - 10 phút, môi trẻ hồng trở lại, nhịp thở cải thiện nên được đưa tới cơ sở y tế gần nhà rồi chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1.

Hiện bệnh nhi tỉnh táo, tiếp xúc tốt và tiếp tục được điều trị, theo dõi sát. Ảnh: BVCC.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ xác định trẻ bị suy hô hấp độ 3, chấn thương kín vùng cổ do mắc kẹt cổng sắt giờ thứ 3. Chỉ số bão hòa oxy trong máu (SpO2) của trẻ chỉ khoảng 85%, tím quanh môi, gốc mũi và đầu chi, xuất huyết dưới da quanh mắt, phổi thông khí kém và nhịp tim nhanh tới khoảng 150 lần/phút.

Nhận định đây là ca bệnh đặc biệt nguy hiểm, ê-kíp cấp cứu lập tức triển khai hồi sức hô hấp, đặt ống nội khí quản hỗ trợ thở máy xâm nhập, đồng thời theo dõi sát các chỉ số sinh tồn.

Bệnh nhi được chụp X-quang tim phổi, cột sống cổ, cùng hàng loạt xét nghiệm để đánh giá mức độ tổn thương. Quá trình đặt nội khí quản diễn ra khẩn trương, giúp cải thiện đáng kể khả năng thông khí và nâng dần độ bão hòa oxy trong máu.

Sau 14 giờ thở máy xâm nhập, bệnh nhi tỉnh táo trở lại, xuất hiện nhiều nhịp tự thở, SpO2 đạt 98%, không sốt, không co giật, nhịp tim ổn định, các chỉ số khí máu trong giới hạn an toàn. Hiện sức khỏe bé đã ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Theo bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Thị Lê - Trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, chấn thương vùng cổ ở trẻ nhỏ đặc biệt nguy hiểm do đây là khu vực tập trung đường thở, mạch máu lớn, dây thần kinh và cột sống cổ.

"Chỉ cần vùng cổ bị chèn ép trong thời gian ngắn, trẻ có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng thiếu oxy, suy hô hấp, tổn thương não hoặc tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời", bác sỹ Nguyễn Thị Lê cảnh báo.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ nhỏ chơi một mình tại khu vực cổng, cửa kéo, cửa trượt, lan can, cầu thang hoặc những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cần thường xuyên kiểm tra hệ thống cổng, cửa, chốt khóa trong gia đình để đảm bảo chắc chắn, tránh các sự cố đáng tiếc.

Chủ động lắp đặt thêm các thiết bị an toàn và luôn giám sát trẻ trong quá trình sinh hoạt hằng ngày.

Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bị chèn ép vùng cổ, khó thở, tím tái, lơ mơ, co giật, ngừng thở hoặc bất tỉnh, cần lập tức gọi cấp cứu hoặc đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Tuyệt đối không chờ đợi hoặc tự xử trí kéo dài tại nhà, vì chỉ vài phút thiếu oxy cũng có thể gây di chứng.