Khoảnh khắc bé gái đã lớn bú mẹ khiến nhiều người ngạc nhiên, mẹ bỉm tiết lộ sự thật phía sau

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ truyền tay nhau loạt ảnh người mẹ trẻ đang cho con bú. Điều khiến nhiều người khó hiểu là bé gái có vẻ đã khá lớn nhưng vẫn nằm ngoan trong vòng tay mẹ. Một số người cho rằng ở độ tuổi 2-3, bé nên được cai sữa vì bú mẹ quá lâu sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề.

Chia sẻ về các bức hình trên, chị Cẩm Vân (sống tại Đắk Nông) cho biết người trong hình là chị và con gái đầu của mình. Tuy nhiên bức hình này đã được chụp từ rất lâu rồi chứ không phải là hiện tại. Con gái chị là bé Trâm Anh bây giờ đã lên 7 tuổi và con đã được cai sữa từ hơn 2 năm trước.

Bức ảnh mẹ cho con gái bú gây xôn xao mạng xã hội.

Theo quan điểm của chị Vân, chị cho con gái bú lâu hơn so với nhiều mẹ bỉm khác là vì thương con và cảm thấy gần gũi hơn mỗi lần cho bé bú. ''Một phần vì mình thấy bé được bú mẹ sẽ thông minh, lanh lợi và ít ốm vặt, với lại không ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống sinh hoạt bình thường nên mình vẫn duy trì.

Trông thì như vậy nhưng thực ra lúc hơn 2 tuổi là con bú ít lại, chủ yếu là bổ sung chất qua thực đơn thức ăn hàng ngày. Thi thoảng con nhớ mẹ và nghiền ti nên hay bú vào buổi tối trước lúc đi ngủ một chút thôi. Sau đó con cũng dùng thêm cả sữa ngoài không đường nữa. Theo mình thấy, sữa mẹ có nhiều chất dinh dưỡng nên con ít ốm vặt.

Trên 3 tuổi thì bé nghiện quá nên mình có cho con ngậm một lúc, đến khi con 5 tuổi cũng là lúc mẹ có em bé là mình cai hẳn cho con'', chị Cẩm Vân tâm sự.

3 mẹ con chị Cẩm Vân.

Hành trình mang thai và sinh con của bà mẹ xinh đẹp này cũng gặp không ít khó khăn, cũng vì thế mà chị thương và muốn bù đắp cho con gái nhiều hơn. Bà mẹ 2 con bị nghén đến 8 tháng trời. 3 tháng đầu mỗi ngày chị bị nôn cả chục lần, không ăn được gì, không uống được cả sắt, canxi. Mỗi ngày chị chỉ uống sữa tươi nên sụt mất 3kg. Sau đó thì mọi thứ cũng đỡ hơn, cả thai kỳ chị Vân tăng đúng 7kg.

Do mắc phải căn bệnh bướu cổ nên quá trình sinh cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng may mắn cô bé Trâm Anh chào đời khoẻ mạnh. Thời gian đầu, chị Vân nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Nhưng đến khi Trâm Anh được 1 tuổi thì chị Vân phải uống thuốc bướu cổ do sau khi sinh xong nội tiết tố thay đổi, bệnh tình nặng hơn. Chính vì thế nên chị quyết định cai sữa cho con. Thế nhưng sau khi cai sữa mẹ cho Trâm Anh thì bé không chịu uống sữa công thức, chị phải mua xi lanh về để rút sữa bơm vào miệng con.

Bé Trâm Anh hiện tại đã hơn 7 tuổi. Cô bé ngày càng xinh xắn, dễ thương.

Cảnh "đánh vật" với con để cho bé uống sữa công thức khiến chị Vân bị strees. Thương con quá nên cuối cùng chị quyết định bỏ uống thuốc bướu cổ để cho con bú mẹ trở lại và kéo dài cho đến tận khi Trâm Anh được hơn 5 tuổi.

Cho con bú quá lâu có thể khiến vóc dáng cơ thể bị ảnh hưởng, chị Cẩm Vân chia sẻ: "Mình không sợ cho con bú sẽ ảnh hưởng đến vòng 1. Từ lúc có bầu ngực mình cũng bị rạn rất nhiều nhưng trong đầu mình chưa bao giờ có suy nghĩ sợ xấu ngực hay phải kiêng, phải cho con bỏ bú để giữ gìn vòng 1. Miễn sao cái gì tốt cho con thì mình làm. Nói như thế nhưng mình cũng không bỏ bê bản thân đâu, vòng 1 không quá quan trọng, mình cứ chăm dáng chăm da đẹp là được rồi".