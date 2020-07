Khi chọn mua ba lô đi học, ba mẹ thường bỏ quên điều này khiến con dễ mắc các tật về cột sống

Ba lô đi học cần đạt chuẩn Ergonomic



Từ lâu, việc nghiên cứu chế tạo sản phẩm tại các nền công nghiệp hàng đầu thế giới đã chú trọng tới tiêu chuẩn Ergonomic (nhân thái học): Thiết kế và chế tạo sản phẩm sao cho phù hợp với tâm sinh lí và cơ thể người sử dụng, từ đó thân thiện với sức khoẻ và tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái cho người dùng.

Hơn bất cứ sản phẩm nào khác, ba lô đi học cần đáp ứng các tiêu chuẩn Ergonomic để trở thành một chiếc ba lô An toàn học đường cho bé. Đặc biệt ở lứa tuổi học sinh tiểu học từ 6-10 tuổi, bé trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện cơ xương khớp.

Một chiếc ba lô đạt tiêu chuẩn Ergonomic sẽ bảo vệ sức khoẻ cho con bạn.

Chị Lan Hương (Quận Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ: "Lúc trước thấy bé thường xuyên phải chuyển tư thế rất nhiều khi đeo ba lô để đỡ mỏi, mình cũng chỉ nghĩ rằng thế là bình thường. Cho đến sau năm lớp Một thì thấy bé đi khom lưng, vai lúc nào cũng chênh nhau, mình mới bắt đầu lo lắng".

Đi tìm chiếc ba lô An toàn Học đường

Ba lô theo chuẩn Ergonomic giúp bảo vệ toàn diện cho bé ở cả 3 phương diện: An toàn cho hệ cơ xương khớp, an toàn chống nhiễm khuẩn và an toàn khi tham gia giao thông.

Cụ thể, một chiếc ba lô an toàn cho cơ xương khớp có trọng lượng siêu nhẹ dưới 1kg với bộ khung cứng cáp, đảm bảo duy trì kiểu dáng ba lô y như khi bắt đầu sử dụng kể cả sau khi giặt. Khóa dây đai phải dễ dàng nâng hạ khóa và siết chỉnh quai đeo giúp ba lô luôn ôm sát, bảo vệ lưng và cột sống. Không thể thiếu hệ thống khóa thông minh cài ngang ngực giảm tới 70% tải trọng lên vai. Và đệm lưng cần có hệ thống núm massage giúp lưng bé luôn thông thoáng.

Ba lô rộng, chia thành nhiều ngăn chứa chuyên dụng giúp bé dễ dàng sắp xếp sách vở và đồ dùng học tập, giảm thiểu lực tác động lên lưng và cột sống.

Ba lô có nhiều ngăn chứa chuyên dụng giúp bé dễ dàng cố định đồ dùng học tập và sách vở, giảm thiểu lực tác động lên lưng và cột sống khi di chuyển.

Ba lô phải được làm bằng chất liệu vải chống thấm không chứa chì, PVC hay BPA, hạn chế vi khuẩn lưu lại trên bề mặt vải, giúp ba lô không thấm nước.

Bề mặt ba lô cùng cần được trang bị những tấm phản quang giúp bé an toàn khi tham gia giao thông trong điều kiện trời tối hay mưa gió.

Chỉ từ 545K đã có thể sở hữu ba lô chuẩn An toàn học đường

Hiện đã có một số thương hiệu ba lô trên thị trường Việt Nam đã đưa chuẩn Ergonomic châu Âu vào việc sản xuất ra những sản phẩm ba lô chống gù An toàn Học đường cho các bé Tiểu học. Tất cả những tiêu chuẩn khắt khe trên đều được tìm thấy trong các thương hiệu ba lô chống gù Lớp Học Mật Ngữ HooHooHaHa® Milita, Koola, My Closet và Đóm với mức giá chỉ từ 595.000 đồng - 1.100.000 đồng tuỳ kiểu dáng, chất liệu. Đặc biệt, các sản phẩm được bán kèm theo các chương trình khuyến mãi, trợ giá từ 10% nên thực tế chỉ từ 545.000 đồng là ba mẹ đã có thể trao cho con sản phẩm balo đạt chuẩn rồi.

Ba lô Lớp Học Mật Ngữ đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn học đường

Mua ba lô chuẩn Ergonomic ở đâu?

Các sản phẩm Ba lô chống gù cao cấp Lớp Học Mật Ngữ HooHooHaHa® Milita, Koola, My Closet và Đóm được phân phối rộng rãi trên toàn quốc qua các hệ thống Nhà sách FAHASA, Nhà sách Phương Nam, Nhà sách Cá Chép, AEON MALL và các trang thương mại điện tử: TIKI, SHOPEE, LAZADA,… Đặt mua ngay tại: https://younik.vn

