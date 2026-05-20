Khăn ướt Mamamy: Khi mỗi tờ khăn mang theo một sứ mệnh lớn

Khăn ướt là một trong những vật dụng quen thuộc nhất trong hành trình chăm sóc trẻ sơ sinh. Từ thay tã, lau miệng đến vệ sinh các vùng da nhạy cảm, sản phẩm này xuất hiện nhiều lần mỗi ngày và tiếp xúc trực tiếp với làn da còn non yếu của trẻ.

Tuy nhiên, cũng vì quá phổ biến, khăn ướt thường được lựa chọn theo sự tiện lợi nhiều hơn là được nhìn nhận như một sản phẩm chăm sóc da thực thụ. Với Mamamy, câu hỏi được đặt ra ngay từ đầu không chỉ là lau sạch thế nào, mà là: Nếu một sản phẩm chạm lên da trẻ hàng nghìn lần, tiêu chuẩn an toàn cần nghiêm ngặt đến đâu?

Vật bất ly thân mà ít ai để ý đến thành phần

Cùng với tã, khăn ướt gần như là vật dụng đầu tiên nhiều gia đình chuẩn bị khi đón em bé chào đời. Sự tiện lợi, nhỏ gọn và có thể sử dụng ngay khiến sản phẩm này trở thành "vật bất ly thân" của nhiều bố mẹ trẻ trong giai đoạn đầu nuôi con.

Tuy nhiên, phía sau một sản phẩm tưởng như đơn giản lại là rất nhiều yếu tố liên quan trực tiếp đến làn da trẻ sơ sinh. Da em bé mỏng hơn da người lớn, hàng rào bảo vệ chưa hoàn thiện và khả năng hấp thụ từ môi trường bên ngoài cũng cao hơn.

Ngay từ khi phát triển dòng khăn ướt đầu tiên vào năm 2007, Mamamy đã lựa chọn hướng tiếp cận thận trọng hơn. Không chỉ dừng lại ở khả năng làm sạch, thương hiệu đặt ra nhiều câu hỏi cụ thể hơn về chất liệu, độ ẩm và thành phần công thức.

Liệu chất liệu có đủ mềm để hạn chế ma sát lên da bé? Độ ẩm có vừa đủ để làm sạch nhưng không gây bí da? Và liệu mọi thành phần đang phổ biến trên thị trường có thực sự cần thiết cho trẻ sơ sinh?

7 năm trước khi có quy định, Mamamy đã lựa chọn nói không

Năm 2007, khi chiếc khăn ướt Mamamy đầu tiên ra đời, thị trường sản phẩm chăm sóc trẻ em tại Việt Nam vẫn còn phổ biến nhiều chất bảo quản như Paraben hay MIT (Methylisothiazolinone). Đây đều là những thành phần được sử dụng rộng rãi nhờ chi phí thấp và hiệu quả bảo quản cao.

Tuy nhiên, Mamamy đã lựa chọn không sử dụng cả hai ngay từ thời điểm đó. Theo thương hiệu, khi nhìn vào đặc tính của làn da trẻ sơ sinh là mỏng hơn, nhạy cảm hơn và có khả năng hấp thụ cao hơn, đội ngũ phát triển sản phẩm không thấy đủ lý do để giữ lại những thành phần còn tồn tại nhiều tranh luận.

Đến năm 2014, tức 7 năm sau, Cục Quản lý Dược Việt Nam mới ban hành quy định siết chặt việc sử dụng một số dẫn xuất Paraben và hạn chế nghiêm ngặt MIT trong các sản phẩm lưu lại trên da. Thời điểm ấy, nhiều thương hiệu mới bắt đầu rà soát và thay đổi công thức.

Với Mamamy, điều quan trọng không nằm ở việc đi trước, mà là giữ được sự nhất quán trong tiêu chuẩn an toàn ngay từ đầu.

Một sản phẩm tốt không chỉ nằm ở bảng thành phần

Khăn ướt nhìn đơn giản, nhưng để tạo ra một sản phẩm phù hợp cho trẻ sơ sinh, mỗi chi tiết đều cần được tính toán.

Chất liệu vải - điểm chạm đầu tiên với da bé

Với Mamamy, lớp vải không chỉ là vật liệu làm sạch mà còn là điểm chạm trực tiếp lên làn da non nớt của trẻ nhiều lần mỗi ngày. Vì vậy, thương hiệu ưu tiên sử dụng vải không dệt chứa tỷ lệ cao viscose nguồn gốc thực vật nhằm tạo cảm giác mềm mại hơn khi tiếp xúc với da bé.

Ở dòng Mamamy Tropical, chất liệu tiếp tục được thay đổi theo hướng mềm và dịu hơn với thành phần không chứa polyester, đồng thời bổ sung sợi cotton bên cạnh viscose để tạo cảm giác gần giống khăn sữa mà nhiều bà mẹ thường sử dụng cho trẻ nhỏ.

Không chỉ để lau sạch mà còn cần giúp dưỡng ẩm

Không chỉ chất liệu, công thức khăn ướt cũng được nghiên cứu theo hướng vừa hỗ trợ làm sạch vừa duy trì độ ẩm tự nhiên cho da. Sau khi lau, bề mặt da vẫn cần giữ được sự khô thoáng thay vì tạo cảm giác nhớt hoặc ẩm dư - yếu tố đặc biệt quan trọng trong điều kiện nóng ẩm tại Việt Nam.

Không cồn, không paraben, không MIT, không Tinopal Mamamy cho biết các tiêu chuẩn như không cồn, không Paraben, không MIT hay không Tinopal đều xuất phát từ đặc tính riêng của làn da trẻ sơ sinh. Theo đó, cồn có thể khiến da mất đi độ ẩm tự nhiên nếu sử dụng nhiều lần trong ngày. Paraben dù một số dẫn xuất vẫn được phép dùng ở giới hạn nhất định nhưng thương hiệu lựa chọn loại bỏ từ sớm nhằm hạn chế nguy cơ tích lũy không cần thiết trên da bé. Tương tự, MIT từng là chất bảo quản phổ biến trong nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân nhưng cũng là thành phần được nhiều tổ chức quốc tế khuyến nghị kiểm soát chặt với sản phẩm dành cho trẻ nhỏ. Trong khi đó, Tinopal, hoạt chất thường dùng để tạo cảm giác trắng sáng trên vải, được đánh giá là không cần thiết với sản phẩm tiếp xúc trực tiếp thường xuyên lên da trẻ sơ sinh.

Tiêu chuẩn chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi vào đời sống

Đó có thể là khi em bé bất ngờ nôn trớ sau cữ bú và bố mẹ cần một tờ khăn đủ mềm để lau sạch nhanh mà không gây rát da. Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, vùng mặc tã của trẻ thường bí và nhạy cảm hơn. Vì vậy, khăn ướt không chỉ cần làm sạch mà còn phải giúp da khô thoáng sau mỗi lần sử dụng nhằm hạn chế nguy cơ hăm tã.

19 năm: Điều Mamamy giữ không chỉ là công thức

Điều đáng nói không chỉ nằm ở việc Mamamy lựa chọn hướng đi này từ sớm, mà còn ở việc thương hiệu duy trì nguyên tắc đó suốt gần hai thập kỷ.

Từ chiếc khăn ướt đầu tiên năm 2007 đến nay, thương hiệu vẫn giữ quan điểm nói không với những thành phần còn tồn tại nghi ngờ, ngay cả khi chưa có yêu cầu bắt buộc.

Với trẻ sơ sinh, an toàn không phải là tiêu chuẩn bổ sung, mà là điểm bắt đầu của mọi lựa chọn sản phẩm.

Thương hiệu 19 năm sở hữu hệ sinh thái sản phẩm chăm sóc an toàn và toàn diện cho trẻ từ sơ sinh, hàng triệu mẹ bỉm tin dùng, chủ động không lựa chọn những thành phần có nguy cơ gây hại cho bé, dù ở Việt Nam chưa cấm.

