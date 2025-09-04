Khám phá lý do hàng ngàn ba mẹ Việt lựa chọn Biolizin cho trẻ biếng ăn

Bộ ba vi chất thiết yếu trong một công thức cân bằng

Theo thống kê từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tại Việt Nam có khoảng 45% trẻ dưới 5 tuổi gặp vấn đề về biếng ăn hoặc ăn không đủ nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị. Một trong những nguyên nhân hàng đầu được các chuyên gia chỉ ra là tình trạng thiếu vi chất, đặc biệt là kẽm, Lysine và vitamin nhóm B.

Khác với nhiều sản phẩm bổ sung trên thị trường, Biolizin tập trung vào sự kết hợp khoa học của ba vi chất quan trọng: kẽm Bisglycinate, Lysine và vitamin B6.

- Kẽm Bisglycinate: dạng kẽm hữu cơ có khả năng hấp thu cao, theo nghiên cứu lâm sàng cho thấy hiệu quả hấp thu cao hơn 43,4% so với kẽm gluconate thông thường. Kẽm không chỉ đóng vai trò trong việc hỗ trợ kích thích vị giác mà còn tham gia vào hơn 300 phản ứng sinh học của cơ thể, liên quan trực tiếp đến tăng trưởng và miễn dịch.

- Lysine: một loại axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Lysine giúp thúc đẩy quá trình tổng hợp protein, hỗ trợ phát triển cơ bắp và chiều cao, đồng thời tăng hỗ trợ cảm giác thèm ăn.

- Vitamin B6: có mặt trong nhiều hoạt động trao đổi chất, hỗ trợ quá trình phát triển thể chất, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.

Đặc biệt, Biolizin được phát triển theo tiêu chí "3 KHÔNG" – không lactose, không gluten, không cồn, tạo sự an toàn cho trẻ nhỏ, kể cả với những bé có cơ địa nhạy cảm.

Vị đào dễ uống, cách dùng linh hoạt

Một rào cản thường gặp khi bổ sung kẽm cho trẻ chính là mùi vị khó uống. Biolizin khắc phục điều này với dạng siro vị đào ngọt mát, dễ dàng cho bé uống trực tiếp hoặc pha với nước.

Ngoài ra, sản phẩm không gây cảm giác đắng chát, không để lại dư vị kim loại, hạn chế tình trạng nóng trong hoặc táo bón – yếu tố giúp phụ huynh an tâm khi sử dụng lâu dài.

Dùng được cho trẻ từ 3 tháng tuổi

Theo hướng dẫn, Biolizin thích hợp cho:

- Trẻ nhỏ từ 3 tháng tuổi trở lên.

- Trẻ gầy yếu, biếng ăn, hay mắc bệnh đường tiêu hóa.

- Trẻ suy dinh dưỡng, thường xuyên ốm vặt, sức đề kháng kém.

Liều lượng được phân chia cụ thể theo từng độ tuổi, từ 1ml/ngày cho trẻ sơ sinh 3–6 tháng đến 5ml/ngày cho người trưởng thành. Điều này giúp phụ huynh dễ dàng áp dụng, tránh tình trạng thừa hoặc thiếu vi chất.

Xuất xứ uy tín từ châu Âu, được phân phối chính hãng tại Việt Nam

Biolizin là sản phẩm của HC Clover PS – Tây Ban Nha, doanh nghiệp dược phẩm với hơn 14 năm kinh nghiệm, hiện diện tại 45 quốc gia trên thế giới. Sản phẩm được phân phối tại Việt Nam bởi công ty Dược phẩm Hunmed.

Đại diện Hunmed cho biết: "Chúng tôi cam kết mang đến cho phụ huynh Việt Nam sản phẩm chất lượng châu Âu, minh bạch về giấy phép lưu hành, đồng thời duy trì hệ thống tư vấn dinh dưỡng để đồng hành cùng gia đình trong quá trình chăm sóc trẻ".

Xu hướng lựa chọn của phụ huynh Việt

Ghi nhận trên thị trường cho thấy Biolizin hiện có mặt tại hơn 1.000 nhà thuốc và cửa hàng mẹ & bé trên toàn quốc. Nhiều phụ huynh phản ánh, chỉ sau vài tuần sử dụng, trẻ có dấu hiệu ăn ngon miệng hơn, cải thiện cân nặng và sức khỏe tổng thể.

Chị Minh Hằng (Hà Nội), mẹ của bé 2 tuổi, chia sẻ: "Con mình trước đây rất lười ăn, thường xuyên ốm vặt. Sau khi dùng Biolizin được khoảng một tháng, bé bắt đầu ăn uống tốt hơn, ngủ sâu giấc và ít bị cảm vặt hơn".

Trẻ biếng ăn, chậm tăng cân là vấn đề không nhỏ trong nhiều gia đình Việt. Giữa nhiều giải pháp dinh dưỡng, TPBVSK Biolizin nổi bật nhờ công thức khoa học, hương vị dễ uống và nguồn gốc minh bạch. Với sự đồng hành của các chuyên gia và hệ thống phân phối rộng khắp, Biolizin đang ngày càng khẳng định được vị trí trên thị trường, trở thành lựa chọn tin cậy của hàng ngàn phụ huynh.

Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan, mẹ hãy để lại thông tin hoặc liên hệ:

● Hotline: 1900 636 985

● Website: https://biolizin.vn/

● Fanpage: Biolizin Việt Nam (https://www.facebook.com/biolizinofficial)

● GPQC của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Biolizin số 2745/2021/XNQC-ATTP

● Sản phẩm được phân phối bởi: Công ty TNHH Dược Hunmed.

● Địa chỉ: Số 130, ngõ 32, tổ 6, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Các sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.