Khách hàng Vườn Của Bé trúng ô tô

Theo đó, Chị Phương Anh là khách hàng thường xuyên mua sắm tại Hệ thống Vườn Của Bé, mới đây khi mua sản phẩm sữa bột pha sẵn, chị đã tham gia chương trình Vòng Quay May Mắn của VitaDairy và may mắn trúng Giải Đặc biệt là một ô tô Mazda trị giá 600 triệu đồng.

Chị Vũ Thị Hài - CEO Hệ thống siêu thị mẹ và bé Vườn Của Bé & Đại diện VitaDairy trao giải cho khách may mắn nhất chương trình Vòng Quay May Mắn

"Tôi thật bất ngờ khi mình là khách hàng may mắn đặc biệt của chương trình, mong rằng VitaDairy và Hệ thống Vườn Của Bé sẽ còn thêm nhiều chương trình hấp dẫn không chỉ cho tôi mà còn cho những người tiêu dùng khác nâng cao được trải nghiệm của mình", chị Phương Anh chia sẻ.

Vườn Của Bé là một trong những chuỗi cửa hàng Mẹ & Bé lớn hàng đầu tại Hà Nội với hàng chục điểm bán. Với mục tiêu tăng trưởng trong thời gian tới, bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho các mẹ trong giai đoạn chăm sóc trẻ nhỏ, Vườn Của Bé còn chú trọng việc đầu tư về dịch vụ hậu mãi, mở rộng đa dạng các sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho khách hàng.

Theo một báo cáo thị trường của Nielsen cho thấy, ngành bán lẻ Mẹ & Bé đang có tốc độ tăng trưởng tích cực và mạnh mẽ từ 30 -40% (*). Trong bối cảnh mức thu nhập bình quân tăng, các bậc phụ huynh ngày càng chú trọng đầu tư nhiều hơn vào dinh dưỡng, sức khoẻ và chất lượng sống cho con cái. Nắm bắt xu hướng này, nhiều thương hiệu uy tín đã đưa ra hàng loạt các chương trình kích cầu hấp dẫn nhằm thu hút người tiêu dùng, đặc biệt là các bà mẹ giúp thị trường thương mại bán lẻ ngày một sôi động.

"Xác định là người bạn đồng hành cùng với các bà mẹ ở giai đoạn nuôi, dạy con. Chúng tôi kinh doanh không chỉ bằng sự thấu hiểu tâm lý của khách hàng mà còn bằng nỗ lực trong việc lựa chọn những sản phẩm uy tín, chất lượng, tư vấn tận tình, các dịch vụ luôn đảm bảo được quyền lợi cho khách hàng", Chị Vũ Thị Hài, CEO Hệ thống Vườn Của Bé chia sẻ.