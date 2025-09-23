Infographic: Những hiện tượng và nguyên nhân sữa tươi bị hỏng thường thấy, mẹ cần lưu ý

Sữa tươi là thực phẩm cung cấp nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, các sản phẩm thực phẩm càng bổ dưỡng và tươi, không chất bảo quản, thì càng đòi hỏi việc bảo quản và sử dụng phù hợp, đúng cách. Thực tế cho thấy, các sản phẩm từ sữa có thể bị hư hỏng ngay cả khi vẫn còn hạn sử dụng. Điều này xảy ra chủ yếu do quá trình vận chuyển, bảo quản không đúng cách, như va đập mạnh, để ở nhiệt độ cao, mở nắp quá lâu, hay bao bì bị rách, hở khiến dòng sữa bên trong tiếp xúc với vi khuẩn bên ngoài.

Hiện tượng hỏng sữa hiếm khi xuất phát từ nhà sản xuất. Các sản phẩm sữa tươi sạch của nhà sản xuất uy tín được sản xuất với quy trình nghiêm ngặt và công nghệ cao, nên chất lượng sản phẩm xuất kho được đảm bảo tuyệt đối. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần chú ý nhiều hơn đến khâu vận chuyển và bảo quản để giữ sữa tươi an toàn, dinh dưỡng.

Tùy vào các loại sữa tươi khác nhau, có thể có một số sản phẩm xuất hiện hiện tượng như lắng cặn (với sản phẩm giàu canxi), màu sẫm dần theo thời gian, hoặc có sự khác biệt nhẹ về hương vị, đó là đặc tính tự nhiên của sản phẩm, không ảnh hưởng đến chất lượng. Các mẹ nên tìm hiểu sản phẩm để hiểu rõ, phân biệt giữa đặc tính/hiện tượng bình thường của sản phẩm và việc sản phẩm bị hỏng thật, tránh được những hoang mang lo lắng không cần thiết, biết cách bảo quản các sản phẩm sữa tươi đúng cách, yên tâm khi sử dụng cho cả gia đình với nguồn dinh dưỡng đảm bảo an toàn, chất lượng.



