Hot mom xinh đẹp dám từ bỏ sự nghiệp để làm công việc này vì yêu thích trẻ con

Phải thử một lần trải nghiệm, bạn mới cảm nhận được nỗi vất vả, những hy sinh để được sống với đúng tình yêu, đam mê của mình.

Trong cộng đồng những bà mẹ bỉm sữa, chắc hẳn không ít người biết đến bà mẹ trẻ Phạm Thanh Thảo cùng những sản phẩm đồ cho bé và mẹ mà cô cung cấp cho các bé. Ở tuổi 30, người ngoài nhìn vào Thảo như đại diện cho sự thành công với cửa hàng, sự nghiệp riêng, nhan sắc, gia đình dường như đều hoàn hảo. Không ít những lời khen, tự hào cùng những ghen tị về thành công của cô. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau những thành công, sự tin tưởng với những sản phẩm của mình là sự cố gắng, nỗ lực không ngừng để khẳng định bản thân và đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn là tốt nhất.

Để đến với thành công thì không có con đường nào trải đầy hoa hồng và con đường thành công của người mẹ trẻ Thanh Thảo lại càng nhiều những rào cản, những định kiến hay cũng chính là sự phản đối của gia đình. Sinh ra trong gia đình tri thức với bố làm giáo viên, mẹ làm bộ đội, ngay từ nhỏ Thanh Thảo đã được định hình với những công việc nhà nước, ổn định. Nhưng những bước ngoặt, những đam mê, tình yêu với trẻ con cùng hoài bão đã dần thay đổi con đường dường như đã định sẵn này.

Để nói về Thanh Thảo, ít ai biết rằng cô sở hữu cơ số những thành tựu cực khủng cả về học vấn, trình độ cũng như công việc trước khi đến với đam mê

kinh doanh như hiện nay. Cô từng là du học sinh trao đổi cũng như đã hoàn thành xuất sắc hết khóa MBA Việt Bỉ Trường Kinh Tế Quốc Dân. Không những vậy, với thành tích học tập khủng, cô đã có cơ hội làm việc tại nước ngoài với vị trí là cán bộ trong ngân hàng. Tuy nhiên, cuộc đời cô thay đổi bởi chính những đam mê của riêng mình.

Bà mẹ trẻ Thanh Thảo chia sẻ: " Những rung động của lần đầu làm mẹ khiến tôi dần nhận ra đâu là đam mê, đâu là sự yêu thích thật sự của mình. Dường như chính bởi tình yêu với trẻ con, chính những cảm xúc được làm mẹ đã khiến tôi dần nhận ra thời điểm mình cần thay đổi." Bỏ qua những lời khuyên, những ngăn cản từ chính gia đình, những áp lực khiến cô nhiều lúc stress. Tuy vậy, những áp lực vô hình về sự ổn định, thành công hay công việc chăm sóc gia đình dường như không ảnh hưởng đến đam mê, sở thích của bản thân. Cô sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để được theo đuổi đam mê của chính mình.

Bắt nguồn từ việc yêu thích trẻ con, sự đáng yêu từ những bộ đồ cùng việc chăm lo cho con, tìm kiếm sự an toàn, hoàn hảo và mọi thứ tốt nhất cho con, Thanh Thảo dần tìm đến những sản phẩm an toàn, chất lượng cho các bé. Không chỉ dừng lại ở việc cho bé con nhà mình những đồ tốt nhất, Thanh Thảo đã từng bước để mang đến cho các bà mẹ và các bé những sản phẩm sơ sinh chất lượng. Chính giây phút này là điểm nhấn, là khúc dạo đầu cho sự thay đổi của cuộc đời cô. Sự thành công của cửa hàng Shop mẹ Míp chính là lời khẳng định cho những cố gắng, cho những đam mê, hy sinh và không ngần ngại thay đổi của bà mẹ trẻ. Thông qua Shop mẹ Míp, cô muốn đem tới cho những đứa trẻ những sản phẩm sơ sinh an toàn, chất lượng.

Từ bỏ sự nghiệp, công việc ở nước ngoài để trở thành một bà mẹ trẻ thành công như ngày hôm nay. Ít ai biết rằng đằng sau đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ, những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt nhưng hơn cả là một tình yêu trẻ con vô bờ bến. Bằng những kiến thức, kinh nghiệm của mình, Thanh Thảo đã không ngừng học tập, trao đổi cũng như chia sẻ với nhiều bà mẹ về kinh nghiệm, quan điểm nuôi dạy con thông thái. Chính những điều này đã góp phần làm nên sự thành công như ngày hôm nay.

