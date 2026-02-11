"Ngáo content", hot dad công khai đăng toàn bộ quá trình vợ sinh nở bất chấp làm lộ phần nhạy cảm của sản phụ

Tháng 2 vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình sinh con của vợ một nam influencer nổi tiếng có biệt danh “Paul ở Mỹ”. Sở hữu lượng người theo dõi lên tới hàng chục triệu, Paul vốn được biết đến với phong cách nói chuyện hài hước, sử dụng giọng Đông Bắc đặc trưng và từng có sự nghiệp đáng chú ý khi tốt nghiệp trường danh tiếng, làm giám đốc sản phẩm tại Microsoft.

Tuy nhiên, lần này, anh trở thành tâm điểm chỉ trích khi chia sẻ công khai hành trình vượt cạn kéo dài 23 giờ của vợ.

Theo nội dung được đăng tải, Paul cho biết ca sinh của vợ diễn ra liên tục trong gần một ngày, gặp nhiều biến chứng. Người vợ bị rách tầng sinh môn độ 3 và sau đó rơi vào tình trạng băng huyết sau sinh, phải xử lý cấp cứu.

Trong suốt khoảng thời gian này, Paul được cho là đã đi theo quay phim gần như toàn bộ quá trình, từ lúc chuyển dạ cho tới khi xử lý y tế sau sinh.

Đáng chú ý, video được chia sẻ công khai trên nền tảng mạng xã hội có chứa những hình ảnh nhạy cảm liên quan đến cơ thể sản phụ trong phòng sinh. Điều này nhanh chóng làm dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội, thu hút 51,762 triệu lượt xem và 6.978 cuộc thảo luận.

Làn sóng phẫn nộ: “Quyền riêng tư ở đâu?”

Nhiều ý kiến cho rằng việc công khai hình ảnh riêng tư trong phòng sinh đã vượt quá ranh giới chia sẻ thông thường. Đặc biệt, việc tiếp tục ghi hình ngay cả khi sản phụ đang được cấp cứu vì băng huyết khiến dư luận đặt câu hỏi về sự ưu tiên của người chồng.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng hành động này có dấu hiệu “đánh đổi quyền riêng tư để lấy lượt xem”, nhất là khi nội dung được đăng tải trên tài khoản cá nhân có lượng theo dõi khổng lồ.

“Khoảnh khắc sinh nở vốn rất thiêng liêng nhưng cũng cực kỳ riêng tư. Việc công khai mà không che chắn kỹ lưỡng là điều khó chấp nhận” , một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đặt vấn đề về ranh giới giữa việc lưu giữ kỷ niệm gia đình và việc thương mại hóa nội dung cá nhân trên mạng xã hội.

Sự im lặng của người trong cuộc

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Paul và vợ vẫn chưa có phản hồi chính thức trước những tranh cãi đang lan rộng. Video liên quan vẫn tiếp tục được chia sẻ lại trên nhiều nền tảng, thu hút lượng tương tác lớn nhưng đồng thời kéo theo không ít chỉ trích.

Sự việc một lần nữa làm dấy lên câu hỏi về trách nhiệm của các nhà sáng tạo nội dung trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người thân, đặc biệt trong những hoàn cảnh nhạy cảm như sinh nở và chăm sóc y tế.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng đề cao tính “thật” và “không che giấu”, ranh giới giữa chia sẻ cá nhân và xâm phạm đời tư đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Và khi nội dung riêng tư trở thành “tài nguyên” thu hút lượt xem, dư luận cũng ngày càng khắt khe hơn với những lựa chọn của người nổi tiếng.

