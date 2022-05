Hot girl dân tộc trải qua 2 lần vượt cạn vẫn xinh như gái 18, body hoàn mỹ không dấu vết của việc sinh đẻ

Ám ảnh đi đẻ khi mắc covid-19

Lê Thu Hương (sinh năm 1993, Hà Nội) từng được biết đến với biệt danh Hot girl dân tộc. Sở dĩ mẹ trẻ được dân mạng ưu ái đặt cho biệt danh ấy là bởi cô từng "làm mưa làm gió" mạng xã hội nhờ vẻ đẹp trong sáng, xinh đẹp rạng rỡ khi chụp ảnh bên dòng suối.

Sau khi nổi tiếng, cô nên duyên với ông xã làm doanh nhân và gia đình nam tiến vào Phú Quốc (Kiên Giang) để bắt đầu cuộc sống mới. Hiện tại, Thu Hương đã là bà mẹ của 2 bé trai kháu khỉnh. Ngắm nhìn cô hạnh phúc bên 2 quý tử, ít ai biết rằng hot girl dân tộc đã từng trải qua lần sinh nở nhớ đời. Bởi cô mắc Covid-19 vào tuần cuối của thai kỳ.

Thu Hương bên cạnh 2 "quý tử" nhà mình.

Thu Hương kể lại: "Đầu năm 2021, mình mang bầu bé thứ 2. Đây là giai đoạn mà dịch bệnh hoành hành. Mặc dù đã kiêng khem rất kĩ, tiêm vắc xin phòng bệnh nhưng cuối cùng mình vẫn bị dính Covid-19. Ban đầu triệu chứng của mình khá nhẹ, chỉ như người cảm cúm bình thường. Nhưng sau đó, mình bắt đầu uể oải, khó thở vì ảnh hưởng của bệnh và cũng vì thai đến ngày sinh khá to rồi. Cuối cùng chồng phải gọi cấp cứu đưa mình vào viện gấp để các bác sĩ tiến hành phẫu thuật sinh sớm. Khi đó thai vừa tròn 38 tuần".

Thu Hương nhớ như in đêm hôm đó, ngày cô vượt cạn sinh bé thứ 2. Lúc ấy là 12 giờ đêm, thấy vợ có biểu hiện sắp sinh và có dấu hiệu mệt lả do mắc bệnh và đau bụng, chồng Hương đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa chị vào bệnh viện. Hot girl dân tộc là trường hợp mổ sản phụ lấy thai do mắc Covid-19 đầu tiên của bệnh viện nên các bác sĩ làm việc rất thận trọng.

"Mình nhớ lúc bác sĩ lấy con ra khỏi bụng, bé òa khóc khiến mình cũng nức nở theo. Bao nhiêu lo lắng, sợ hãi của mình đến lúc đó mới được giải tỏa phần nào. Vì lúc đó dịch bệnh đang hoành hành nên mình đi đẻ có 1 mình. Mình vừa lo lắng bệnh tình ảnh hưởng đến con, lại vừa cảm thấy tủi thân, đau đớn.

Sau khi sinh, vì mẹ bị bệnh nên con chỉ ở bên mình vỏn vẹn có 4 tiếng là bác sĩ tách ra để cách ly. Mình còn chưa kịp nhớ rõ từng đường nét trên gương mặt của con, còn chưa được bế ẵm con lần nào. Lúc đó, nỗi đau trong tâm và nỗi đau ngoài da sau sinh nở khiến mình khá suy sụp" - Mẹ trẻ tâm sự.

Hiện tại khi đã bình yên bên 2 con, hot girl dân tộc cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc.

Vì mắc bệnh Covid-19 nên ngay sau khi sinh xong, Thu Hương phải đi cách ly tập trung. Chính vì vậy chị cũng không được kiêng khem kĩ càng như sinh bé lớn. Vượt cạn lần thứ 2 nhưng Thu Hương cảm thấy ám ảnh và lo lắng hơn lần 1 rất nhiều.

Người đẹp kể tiếp: "Quãng thời gian mình đi cách ly, mình rất nhớ con. Vì không muốn bị mất sữa, ngày nào mình cũng ngồi hàng giờ để hút. Nhưng những giọt sữa đầu đó con không được ti vì quá xa cách. Mình đem đi đổ mà cứ ngẩn người tiếc và thương con quá.

Mình từng dự định khi nào khỏi bệnh sẽ chuẩn bị thật chu đáo, và kĩ lưỡng rồi sang đón em bé về. Nhưng khi nhận kết quả âm tính, mình mừng quá quên luôn. Chẳng nghĩ ngợi được gì cả, mình vội vàng tắm rửa rồi bé con lớn bắt xe chạy sang chỗ bé thứ 2 nằm. Khi bế con trên tay, cảm xúc của mình vỡ òa. Bởi hạnh phúc quá".

2 lần "vượt cạn", nhan sắc thăng hạng không có dấu hiệu từng sinh đẻ

Chiến thắng căn bệnh COVID-19 trong hoàn cảnh ngặt nghèo, Thu Hương khiến nhiều chị em bỉm sữa cảm thấy ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, nhan sắc xinh đẹp, ngày càng thăng hạng của mẹ trẻ đã không ít lần nhận những lời khen trầm trồ của dân mạng. Có thể nói, hot girl dân tộc càng đẻ thì càng đẹp ra. Nhan sắc hiện tại chẳng thua kém lúc cô nàng 18 tuổi, thậm chí còn nhỉnh hơn rất nhiều.

Trong quá trình mang thai, Thu Hương vẫn rất xinh đẹp. Cô không bị tăng cân nhiều do chế độ ăn uống hợp lý.

"Thực ra mình không hoàn hảo như chị em tưởng đâu. Cũng giống nhiều bà mẹ mang bầu và sinh con khác, mình cũng bị rạn da. Sau 2 lần sinh nở, phần da bụng của mình hơi chùng xuống, nhăn nheo. Ngực cũng hơi xệ vì phải cho con bú. Nhưng mình không quá buồn vì điều đó. Bởi mình biết đây là dấu ấn thiêng liêng của mỗi người mẹ. Được làm mẹ là điều hạnh phúc. Có xấu chút cũng không sao" - Thu Hương tâm sự.

Theo hot girl dân tộc, nếu bản thân luôn nghĩ mình xinh đẹp, mình đáng được xinh đẹp thì người phụ nữ sẽ hạnh phúc và đẹp lên. Dù bận đến mấy, chị em cũng nên dành 1 chút thời gian chăm chút cho bản thân. Bởi theo Thu Hương, phụ nữ vốn đã thiệt thòi. Sinh con xong còn chịu nhiều bất công hơn.

"Lúc lên bàn mổ đẻ mình chạm mốc 60kg, quả là khủng khiếp mà. Mặc dù chỉ ăn đủ lượng chất cần thiết, không ăn chế độ cho 2 người ( tức là ăn gấp đôi mọi thứ), nhưng mình vẫn bị tăng 12kg. Sau khi sinh xong, mình "ngót" xuống còn 55kg. Và hiện tại mình chỉ còn 48kg.

Sau khi sinh xong mình vẫn ăn đủ chất để con khỏe, mẹ khỏe. Nhưng không ăn quá nhiều. Những thứ như chân giò, chân dê, đồ béo... mà ngày xưa hay quan niệm mẹ đẻ ăn lắm sữa mình rất hạn chế. Bên cạnh đó mình uống nước ấm nhiều để vừa có sữa về, vừa giảm cân.

Mình được các mẹ có kinh nghiệm mách rằng, nếu muốn giảm cân thì cứ cho con ti thật nhiều. Thế là mình luôn chú trọng kích thích sữa về nhiều để con ti. Sữa mẹ vừa tốt cho con nữa. Mỗi khi bé ti xong, mình vẫn vắt sữa tiếp để phòng tránh tắc tia sữa và để kích thích sữa về nhiều hơn" - Thu Hương bật mí bí quyết giảm cân.

Sinh em bé xong là lúc Thu Hương chú trọng đến cân nặng của mình.

Bên cạnh việc kiểm soát chế độ ăn, cho con ti nhiều, mẹ trẻ còn chăm chỉ tập luyện, đeo đai nịt bụng để nhanh về dáng sau sinh. Thêm vào đó, Thu Hương cũng thường xuyên lựa chọn những bộ đồ trẻ trung, "hack tuổi" để bản thân tươi trẻ hơn. Cũng chính vì điều này mà mẹ trẻ không ít lần khiến nhiều người lầm tưởng là chị dẫn em đi chơi mỗi khi 2 mẹ con ra đường.

Thêm 1 bí quyết nữa để bản thân luôn xinh đẹp, đó là mẹ trẻ thường xuyên dưỡng da. Thu Hương thường xuyên đắp mặt nạ dưỡng ẩm, đắp mặt nạ ngừa vết thâm. Đồng thời cô nàng thường xuyên ăn hoa quả, uống nhiều nước, giữ tinh thần thoải mái để trông rạng rỡ hơn. Thi thoảng vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi, mẹ trẻ đi massage chăm sóc da mặt để "detox" lại bản thân sau 1 tuần bận rộn, stress về công việc.

Nhiều khi ra đường cô bị nhầm là chị gái của con mình.

Mẹ bỉm trở thành nhà môi giới bất động sản "mát tay"

Không chỉ xinh đẹp, chăm con khéo, Thu Hương còn "mát tay" trong lĩnh vực kinh doanh. Chân ướt chân ráo theo chồng vào Phú Quốc lập nghiệp, hot girl dân tộc bắt tay vào lĩnh vực bất động sản. Có thể nói, người đẹp rất "mát tay" trong lĩnh vực này. Công việc đã mang đến cho cô nhiều giá trị và thu nhập cũng hơn trước. Thu Hương thường đăng tải những hình ảnh khi cô đi thực tế đất đai trên trang cá nhân.

"Nếu như trước đây công việc của mình là mẫu ảnh thì sau khi lập gia đình mình đổi sang công việc mới ở lĩnh vực spa, thẩm mỹ. May mắn khi làm việc mình có cơ hội tiếp xúc với nghề bất động sản cách đây gần 3 năm và đã mạnh dạn chuyển hướng và tập trung vào nó. Công việc này mang đến cho mình giá trị và thu nhập ổn hơn trước rất nhiều", bà mẹ 2 con cho hay.

Hiện tại, mẹ trẻ cùng chồng sống trong 1 căn villa hiện đại và rộng lớn do chính 2 người xây dựng. Người đẹp đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn với chồng và 2 con nhỏ.

