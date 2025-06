Hơn 350 thương hiệu tham gia triển lãm Vietbaby HCM 2025

Sự kiện do Coex và SEGE Fairs phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của nhà tài trợ vàng BON Spa, sự hỗ trợ từ đối tác truyền thông Eva và đối tác vận chuyển Grab, be. Mang thông điệp "Nuôi con bằng tất cả yêu thương và chăm sóc", Vietbaby Fair 2025 không chỉ là cầu nối giữa các thương hiệu trong ngành mẹ và bé với khách hàng tiềm năng, mà còn là không gian gặp gỡ, giao lưu dành cho các bậc phụ huynh thông qua chuỗi hoạt động workshop bổ ích.

Là sự kiện thường niên bậc nhất trong ngành hàng mẹ và bé tại Việt Nam, Vietbaby Fair đã trở thành thương hiệu triển lãm uy tín trong suốt hơn một thập kỷ qua. Sau các kỳ tổ chức thành công tại TP.HCM, Hà Nội và mới đây là Đà Nẵng, VIETBABY HCM 2025 tiếp tục mang đến một phiên bản đầy hấp dẫn, thu hút hàng nghìn khách tham quan mỗi năm.

Quy mô 250 gian hàng

Triển lãm năm nay quy tụ hơn 350 thương hiệu trong nước và quốc tế, với 250 gian hàng trưng bày các sản phẩm và dịch vụ dành riêng cho mẹ bầu, mẹ và trẻ em. Các nhóm ngành nổi bật bao gồm: sản phẩm chăm sóc mẹ và bé, thực phẩm và dinh dưỡng, thời trang và phụ kiện trẻ em, đồ chơi giáo dục, thiết bị an toàn, sản phẩm nội thất cho bé và nhiều dịch vụ liên quan khác.

Đáng chú ý, Vietbaby HCM 2025 sẽ diễn ra song song với Triển lãm Quốc tế Giáo dục Việt Nam (VIETEDU FAIR), quy tụ hơn 60 doanh nghiệp với quy mô 50 gian hàng. Sự kiện mang đến danh mục sản phẩm đa dạng trong lĩnh vực giáo dục bao gồm: trang thiết bị, công nghệ giáo dục, ấn phẩm sách, chương trình đào tạo, đồ chơi phát triển trí tuệ, văn phòng phẩm, nội thất và hạ tầng trường học

Nhiều thương hiệu nổi bật

Trong ngành sữa, triển lãm chào đón các thương hiệu uy tín như Vinamilk, TH True Formula, Bellamy’s Organic, Hikid, Aptamil, Arla và Bledina. Nhóm thực phẩm bổ sung có sự góp mặt của Brauer, Bio Island, Ddrops, GH-Creation EX+ và Kidsten. Các thương hiệu chuyên về thực phẩm ăn dặm như Vu An Foods, Phan Nguyễn, Baby Corporation, Aladdin Vina, Babbas và Mom’s Care cũng mang đến nhiều lựa chọn phong phú cho gia đình trẻ.

Nhóm bình sữa nổi bật với các thương hiệu như Hegen, Moyuum, Farlin, Wesser và Hallysen. Các thiết bị tiệt trùng, hâm sữa từ Ecomom, Baby Brezza, Fatzbaby và Moaz BéBé cùng các sản phẩm bình uống nước từ B.box cũng được giới thiệu rộng rãi.

Trong lĩnh vực chăm sóc da và vệ sinh, các thương hiệu như Joona Baby, Bzu Bzu, Atono2, Palmer’s, Kutieskin, Dr. Nature, Noleo, Bello, Neutraderm và Green Finger mang đến nhiều lựa chọn an toàn, lành tính cho bé yêu. Nhóm xe đẩy và ghế ngồi ô tô quy tụ các thương hiệu nổi bật như Maxi-Cosi, Gb, Ergobaby, Unilove, Combi, Chicco và Cyber. Các thương hiệu tã bỉm tiêu biểu gồm có Momorabit, Wonder Baby, Rascals, Applecrumby, Wesburg Baby và Dayper. Về thời trang và phụ kiện, triển lãm giới thiệu các sản phẩm đến từ Nous và La Pomme; trong khi nhóm đồ chơi giáo dục có sự góp mặt của Haave Bricks, Be My, My Dog và Carrie.

Triển lãm còn thu hút nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe như E&S Việt Nam, Sohaco, Starmed, CVI và Sucs. Bên cạnh đó là các đơn vị nhập khẩu và phân phối lớn như TNCL, Lam Hà SG, Yodee, SNB Distribution, 4Babies, Vinaquick và VP Trading. Các hệ thống bệnh viện, phòng khám uy tín như Phương Nam, 315 Medical cùng dịch vụ chăm sóc mẹ và bé đến từ Bon Spa cũng là những điểm nhấn đáng chú ý tại sự kiện.

Đa dạng hoạt động cho khách tham quan

Bên cạnh hoạt động trưng bày, sự kiện năm nay còn mang đến chuỗi trải nghiệm đặc sắc và miễn phí dành cho các gia đình. Khách tham quan có thể tham gia trò chơi tương tác "Around Vietbaby" để thu thập tem và đổi quà, cũng như chuỗi hội thảo và workshop chia sẻ kiến thức về nuôi dạy trẻ, dinh dưỡng và chăm sóc sau sinh. Hai cuộc thi dành riêng cho bé là cuộc thi bé bò và cuộc thi bé tập đi cũng được quan tâm bởi khách tham quan. Triển lãm còn dành tặng hơn 8.000 phần quà miễn phí, bao gồm gà bông Chippi, móc khóa gà bông Chippi cùng nhiều sản phẩm từ các thương hiệu tham gia dành cho khách đăng ký tham quan sớm.

Triển lãm là điểm đến lý tưởng cho các gia đình với không gian trải nghiệm, vui chơi và mua sắm đa dạng, cùng hàng loạt hoạt động sôi động và ưu đãi đặc biệt. Đồng thời, đây cũng là cơ hội kết nối quan trọng dành cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước mong muốn mở rộng hệ thống phân phối và tiếp cận sâu hơn tới người tiêu dùng tại khu vực phía Nam.

Thông tin chi tiết sự kiện:

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ SẢN PHẨM & DỊCH VỤ CHO MẸ BẦU, MẸ & TRẺ EM 2025

Thời gian: 05 – 08/06/2025 (10:00 – 18:00)

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn

Hotline: (+84) 901 534 565 (Ms. Khuê)

Email: minhkhue@coex.vn

Đăng ký tham quan: https://vietbabyfair.com.vn/vi/dang-ky-tham-quan