Áp lực vô hình khi con bước vào "giai đoạn vàng"‏

‏Giống như bao bà mẹ hiện đại khác, diễn viên Ngọc Anh luôn bận rộn với lịch trình công việc dày đặc. Tuy nhiên, việc chăm sóc và theo dõi sự phát triển của bé Thóc luôn được cô đặt lên hàng đầu.‏

‏Ngọc Anh chia sẻ, khi Thóc bước sang tuổi thứ 9 – độ tuổi tiền dậy thì quyết định vóc dáng tương lai, cô bắt đầu cảm thấy áp lực. Cô hiểu rằng đây là "thời điểm vàng" để con bứt phá chiều cao. Nếu bỏ lỡ giai đoạn này, sau này con sẽ rất khó bắt kịp bạn bè. ‏ ‏"Chiều cao của con chỉ có vài năm vàng để phát triển thôi, nên là bổ sung cho con càng sớm càng tốt. Cứ chần chừ mà hết giai đoạn vàng thì có đổ tiền tỷ cũng không cứu được."‏

‏Áp lực càng lớn hơn khi cô nhìn lại nền tảng di truyền của gia đình: cả cô và ông xã Đỗ Duy Nam đều không sở hữu chiều cao nổi bật. Nhìn con gái có nguy‏ ‏ cơ lọt thỏm giữa các bạn, đi học toàn bị xếp hàng trên kh‏ ‏iến cô không khỏi xót xa. Với bà mẹ bỉm sữa, vóc dáng thấp bé không chỉ là sự thua thiệt về ngoại hình mà còn là rào cản cản bước con trong nhiều cơ hội nghề nghiệp tương lai.‏

‏Nano Growth Habit EX chuẩn Nhật - ‏ ‏Bổ sung dưỡng chất hỗ trợ trong thời kỳ ‏ ‏tăng trưởng ‏

‏Sau những sai lầm ban đầu như nhồi nhét ‏ ‏dinh dưỡng‏ ‏ khiến con chỉ tăng cân mà không cao lên, Ngọc Anh đã thay đổi chiến lược. Cô hiểu rằng, chỉ nạp dinh dưỡng thôi là chưa đủ, mà cần phải‏ ‏ bổ sung đúng và đủ các vi chất thiết yếu để hỗ trợ quá trình phát triển của cơ thể. ‏ ‏Đó là lúc cô bén duyên ‏ ‏với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nano Growth Habit EX của Nichiei Asia (Đại diện Nichiei Bussan Nhật Bản).‏

‏Từ đó, Ngọc Anh bắt đầu đồng hành cùng con xây dựng một lịch trình sinh hoạt khoa học hơn. Cô chú trọng duy trì giờ giấc ngủ nghỉ đều đặn, khuyến khích con tăng cường vận động và tham gia các môn thể thao phù hợp với lứa tuổi. Bên cạnh việc tập luyện, nữ diễn viên cũng cẩn thận hơn trong việc lựa chọn thực phẩm cho con, ưu tiên những nhóm thức ăn giàu dinh dưỡng và đa dạng dưỡng chất. Chế độ ăn được kết hợp cùng việc bổ sung vitamin, khoáng chất phù hợp, với mong muốn hỗ trợ quá trình phát triển thể chất của con một cách toàn diện.‏ ‏Thay vì chỉ tập trung vào một yếu tố, Ngọc Anh lựa chọn cách tiếp cận tổng thể, từ giấc ngủ, vận động đến dinh dưỡng. Cô kiên trì cùng con duy trì những thói quen nhỏ mỗi ngày, bởi theo nữ diễn viên, hành trình phát triển của trẻ cần sự đồng hành lâu dài và một nếp sống khoa học, phù hợp với từng giai đoạn.‏

Bảng thành phần trong Nano Grow‏ ‏th Habit EX hỗ trợ trẻ phát triển trong thời điểm tăng trưởng quán trọng

Bên cạnh đó, Ngọc Anh bổ sung cho con viên uống Nano Growth Habit EX như một phần trong chế độ chăm sóc dinh dưỡng hằng ngày, với mong muốn hỗ trợ quá trình phát triển chiều cao của bé. Cô kết hợp sản phẩm cùng chế độ ăn uống đa dạng, vận động thường xuyên và duy trì giờ giấc sinh hoạt khoa học, thay vì chỉ kỳ vọng vào một giải pháp riêng lẻ.

‏Sự kiên trì đồng hành cùng con xây dựng thói quen khoa học đã mang lại kết quả ngoài mong đợi. Thóc không chỉ ăn ngon, ngủ sâu giấc, ít ốm vặt mà vóc dáng còn bứt phá mạnh mẽ. Mẹ bỉm Ngọc Anh hào hứng khoe thành quả:‏ ‏ "Trộm ‏ ‏vía hè vừa rồi, con được bổ sung dưỡng chất đầy đủ nên trông cứng cáp, phổng phao và năng động hơn hẳn. Dù nền tảng gia đình bố mẹ đều không cao, nhưng giờ con đã tự tin đứng cạnh các bạn đồng trang lứa. Nhìn thấy sự thay đổi từng ngày của con, em thấy mọi nỗ lực đều vô cùng xứng đáng." ‏

‏Bé Thóc 9 tuổi đều đặn uống 2 viên Nano Growth Habit EX mỗi tối trước khi đi ngủ

‏Nắm trọn "giai đoạn vàng" trước khi quá muộn‏

‏Nhìn lại hành trình đã qua, Ngọc Anh cho rằng điều bản thân tâm đắc nhất không chỉ nằm ở con số mà con đã đạt được, mà là việc hai vợ chồng đã bảo vệ thành công "giai đoạn vàng" của con, không để nó trôi qua một cách lãng phí.‏

‏"Có những giai đoạn phát triển của con chỉ đến một lần, không quay lại. Nếu chờ đến khi mọi thứ đã rõ ràng, đã muộn rồi mới cuống cuồng tìm cách thì sẽ rất khó để bù đắp. Mình nghĩ các mẹ có con trong độ tuổi này nên chủ động tìm hiểu sớm, đừng để đến lúc tiếc nuối mới bắt đầu"‏ ‏, Ngọc Anh nhắn nhủ.‏

‏Với diễn viên sinh năm 1995, hành trình đồng hành cùng con trong giai đoạn vàng không chỉ là câu chuyện của riêng gia đình cô, mà còn là lời nhắc nhở dành cho nhiều bậc phụ huynh khác: sự chủ động và đúng thời điểm đôi khi quan trọng hơn cả sự nỗ lực muộn màng.‏

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