Hội mẹ bỉm hoài nghi tính xác thực của wonder week, thậm chí đòi xóa app cho đỡ nặng máy, chuyện gì đây?

Khi đã trở thành ba mẹ, các bậc phụ huynh có lẽ đã quá quen với thuật ngữ wonder week, hay còn gọi là tuần khủng hoảng. Đây là một thuật ngữ dùng để mô tả các giai đoạn phát triển mạnh mẽ của trẻ sơ sinh. Có những giai đoạn cao điểm khi mà bé phát triển nhanh chóng về cả thể chất và tinh thần. Ngược lại, có những khoảng thời gian bố mẹ không cảm nhận thấy con mình thay đổi nhiều.

Theo nghiên cứu, vào những tuần khủng hoảng, bé sẽ có một số biểu hiện đặc trưng như: Quấy khóc cả ngày; Đang ngủ ngon dậy khóc, càng dỗ càng khóc to và dường như không có cách gì để bé ngừng khóc; Chán ăn, bỏ ăn, ăn ít (trước đó đang ăn rất tốt); Đòi bế cả ngày, bám mẹ nhiều hơn; Nhút nhát hơn, sợ người lạ; Thay đổi tâm trạng nhanh chóng, đang vui có thể ngay lập tức khóc, đang khóc trở nên vui luôn...

Thời gian trung bình được dự đoán là Wonder Weeks thường xảy ra: 5 tuần; 8 tuần; 12 tuần; 17 tuần; 26 tuần; 36 tuần; 44 tuần; 53 tuần...

Tuy nhiên, dạo gần đây, một bài post trên MXH có chủ đề hoài nghi về tính xác thực của wonder week bất ngờ làm chị em hoang mang. Cụ thể, người mẹ này cho biết, dù đã nghiên cứu rất kĩ nhưng không hiểu sao lịch trình của con mình vẫn hoàn toàn trái ngược với các tuần khủng hoảng. Lúc tuần khủng hoảng thì con ngoan và ngược lại...

Bài post đang thu hút các mẹ trên MXH

"Các mẹ có ai nghi ngờ cái gọi là wonder week không. Tại vì con tao có lúc cáu kỉnh chẳng phải tuần wonder week, lúc wonder week thì trộm vía lại ngoan. Trừ cái wonder week 5 thấy kinh khủng ra thì thấy cũng bình thường, không wonder week thì con cũng vậy", người mẹ này chia sẻ.

Bất ngờ dưới phần bình luận, rất nhiều người đồng tình, thậm chí còn đòi xóa app cho đỡ nặng máy vì tính không chính xác của nó. Một số người cho rằng các mẹ cũng không nên quá phụ thuộc vào lịch này vì mỗi bé là một cơ địa khác nhau.

Những comment của hội chị em

Trên thực tế, cơ địa của trẻ là khác nhau. Ngoài những tuần được cho là wonder week, trẻ vẫn có một số biểu hiện quấy khóc, khó chịu, có thể do một số lý do sau:

- Bé không khỏe: Ốm đau, nhiệt độ tăng cao, cảm lạnh đều là những nguyên nhân làm trẻ khó chịu và quấy khóc.

- Thay đổi môi trường: Chuyển nhà hoặc căng thẳng trong gia đình đều có thể là nguyên nhân thay đổi hành vi của trẻ sơ sinh.

- Mọc răng.

- Thay đổi trong giấc ngủ: sự mệt mỏi, chuyển nơi ngủ từ cũi sang giường cũng có thể gây ra khó chịu cho trẻ.

- Em bé của bạn có thể thuộc nhóm nhạy cảm ơn những đứa trẻ khác nên chỉ cần những dấu hiệu nhỏ cũng làm ảnh hưởng đến tinh thần.

Thông thường, qua các tuần khủng hoảng, bố mẹ sẽ nhận thấy trẻ có nhiều sự thay đổi về nhận thức và các kỹ năng vận động. Con sẽ hiểu và làm được nhiều điều mới mẻ hơn. Tốt nhất, các mẹ nên dựa theo nhu cầu và sự thay đổi của con để thay đổi cách chăm sóc sao cho phù hợp.