Học bí kíp giúp con cao lớn, khỏe mạnh của hàng triệu mẹ Úc

Thấu hiểu mong muốn dành cho con mọi điều tốt nhất, ISOWhey Kids là dòng sữa công thức cao cấp đến từ Úc được nghiên cứu và phát triển dựa trên nhu cầu dinh dưỡng của trẻ từ 4 tuổi, giúp con lớn lên khỏe mạnh, thông minh.



Từ 4 tuổi, nhu cầu dinh dưỡng của trẻ tăng vọt

Giai đoạn từ 4 tuổi trở lên, trẻ em bắt đầu bước vào những hoạt động khám phá thế giới xung quanh, năng lượng tiêu hao tăng lên đáng kể. Trong giai đoạn này, trẻ không chỉ tăng trưởng chiều cao và cân nặng mà còn phát triển mạnh mẽ về cơ bắp để thực hiện các hoạt động cường độ cao như chạy, nhảy và leo trèo một cách tự tin hơn. Trẻ em càng hiếu động sẽ càng cần bổ sung năng lượng liên tục.

Giai đoạn vàng để con yêu cao lớn khỏe mạnh

Về mặt tư duy nhận thức, hầu hết trẻ em trong độ tuổi này đã có khả năng ngôn ngữ nhất định nên trong giai đoạn này trẻ sẽ tiếp tục xây dựng vốn từ, bắt đầu hình thành khả năng suy luận và giải quyết vấn đề. Đồng thời, trẻ cũng tích cực tham gia vào các hoạt động nhóm, học cách chia sẻ, hợp tác và giải quyết xung đột với bạn bè. Quá trình này đòi hỏi sự phát triển rất nhanh của não bộ về cả kích thước lẫn mạng lưới liên kết các nơ - ron thần kinh. Do đó, trẻ cần lượng lớn chất béo thiết yếu như Omega 3, 6, acid amin, đạm, vitamin và khoáng chất.



Để hỗ trợ con phát triển đồng đều, khỏe mạnh về cả thế chất và trí tuệ trong giai đoạn này, ba mẹ cần xây dựng cho con một chế độ dinh dưỡng dồi dào kết hợp sản phẩm bổ sung dinh dưỡng hàng ngày. Lựa chọn sữa công thức dành cho trẻ em ISOWhey Kids cũng là giải pháp của nhiều gia đình Việt nhằm cung cấp hệ dưỡng chất thiết yếu cho con có nền tảng vươn cao tỏa sáng.

ISOWhey Kids - Bí quyết nuôi con khỏe mạnh, thông minh của hàng triệu mẹ Úc

Thực phẩm bổ sung IsoWhey Kids Complete là dòng sữa công thức dành cho trẻ em thuộc sản phẩm của tập đoàn Health Vitality & Essence Group tại Úc. Sản phẩm đã đạt giải Nutra Ingredients Function Food Award 2019 tổ chức tại Hàn Quốc, là giải thưởng danh giá trong lĩnh vực phát triển và tạo ra nguyên liệu mới mang tính đột phá trong ngành dược phẩm thực phẩm.

Công thức phát triển toàn diện cho trẻ

Bổ sung Canxi và đạm whey với hàm lượng cao



Trẻ em cần một lượng canxi và protein lớn hơn so với người lớn để phát triển xương và răng. Đó là lý do Thực phẩm bổ sung IsoWhey Kids Complete đã nghiên cứu công thức kết hợp Canxi hàm lượng cao (1.333mg/100g), Vitamin D và Magie giúp hệ xương và răng ở trẻ phát triển và chắc khỏe hơn.

Thành phần đạm whey cao cấp có ưu điểm thân thiện với hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ với hệ thống acid amin dễ được hòa tan và chuyển hóa. Nhờ đặc tính này mà protein được trực tiếp vào máu giúp tái tạo tế bào nhanh, cung cấp năng lượng bền bỉ cho trẻ.

Công thức thành phần tốt cho não bộ của trẻ

Thành phần Thực phẩm bổ sung IsoWhey Kids Complete có chứa các dưỡng chất tốt cho sự não bộ và thị giác của trẻ như Omega-3, Phospholipid, đường, Choline, đạm, Vitamin A, C, E cùng 18 loại axit amin thiết yếu. Các dưỡng chất này đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ hoạt động của não bộ, hỗ trợ tăng khả năng ghi nhớ, học hỏi và tư duy của trẻ.

Chứa 3,2 tỷ lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu quá

Hệ tiêu hóa của trẻ em thường chưa hoàn thiện và dễ bị tổn thương. Bởi vậy, việc bổ sung các lợi khuẩn như L. acidophilus và B. Lactis sẽ giúp cân bằng lại hệ vi sinh vật đường ruột, ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại. Với 3,2 tỷ lợi khuẩn kết hợp cùng chất xơ hòa tan FOS, thực phẩm bổ sung IsoWhey Kids Complete là giải pháp bảo vệ và nâng cao sức khỏe đường ruột trẻ em đáng tin cậy. Đặc biệt, sản phẩm không chứa Gluten, do đó, không gây hiện tượng đầy hơi hay khó tiêu sau khi uống.

Thành phần chứa 3,2 tỷ lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ

Thành phần với hệ dưỡng chất tối ưu, hạn chế ốm vặt ở trẻ



Thực phẩm bổ sung IsoWhey Kids Complete sở hữu hệ dưỡng chất đặc biệt gồm Alpha-Lactalbumin, Beta-lactoglobulin, Immunoglobulins, Lactoferrin, Lactoperoxidase. Hệ dưỡng chất này có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của trẻ để bé thỏa sức vui chơi, học tập, hạn chế tình trạng ốm vặt hay gặp ở độ tuổi này.

Mang trên mình sứ mệnh tạo nền tảng dinh dưỡng giúp trẻ em phát triển toàn diện, thực phẩm bổ sung IsoWhey Kids Complete khởi nguồn từ quốc gia sữa bột Australia đã có mặt tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, sản phẩm được phân phối tới tận tay người tiêu dùng thông qua đối tác chính hãng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Phân phối ASIA, có địa chỉ tại Tầng 3, Tòa T2 Times Tower, số 35 Lê Văn Lương, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội.