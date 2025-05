Hỗ trợ bổ sung vi chất cho trẻ từ 3 - 12 tuổi bằng "tuyệt chiêu" đến từ Na Uy

Ở độ tuổi từ 3 đến 12, trẻ em đang bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc về thể chất và trí tuệ. Đây là "thời kỳ vàng" để xây nền tảng sức khỏe, miễn dịch và khả năng học hỏi. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng khi con thường xuyên mệt mỏi, học trước quên sau, hay ốm vặt, kén ăn hoặc mất tập trung khi học bài. Thiếu vi chất dinh dưỡng - yếu tố nền tảng giúp cơ thể khỏe mạnh năng động, trí não hoạt động hiệu quả.

Những dưỡng chất tuy nhỏ như omega-3, DHA, kẽm, sắt, … nhưng lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển toàn diện của trẻ. Thiếu vi chất không chỉ khiến trẻ ăn kém, ngủ kém, mà còn ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ, tập trung, giao tiếp xã hội và kiểm soát cảm xúc của trẻ. Và có một thực tế là hầu hết trẻ không thích uống thuốc hay dùng các loại sản phẩm bổ sung có mùi vị khó chịu. Điều này khiến việc bổ sung vi chất đôi khi lại trở thành một "cuộc chiến" hàng ngày giữa cha mẹ và con cái.

Gần đây, một số mẹ Việt thông thái đã tìm được "tuyệt chiêu" giúp con hấp thu đủ vi chất một cách nhẹ nhàng, thậm chí khiến trẻ cực kỳ thích thú! Đó là sử dụng kẹo dẻo bổ sung vi chất đến từ Na Uy có tên NEUBRIA Neu Kid, vừa hấp dẫn trẻ nhỏ nhờ hương vị trái cây tự nhiên cực kỳ thơm ngon, vừa "ghi điểm" nhờ hàm lượng, thành phần A,B,C, D đầy đủ cùng 300mg Omega-3, giúp trẻ khỏe mạnh và hỗ trợ phát triển trí não toàn diện.

Điều khiến Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NEUBRIA Neu Kid chiếm được cảm tình của cả mẹ và bé nằm ở trải nghiệm sử dụng vô cùng dễ chịu. Không còn những lần ép con uống siro hay viên nhai có mùi tanh, NEUBRIA Neu Kid mang đến một cảm giác như thưởng thức một viên kẹo ngon lành. Với hương vị tự nhiên từ chanh và dâu vô cùng thơm ngon, dễ ăn, nhiều bé thậm chí còn "mê" đến mức đòi ăn liên tục. Từ đó mà việc bổ sung vi chất cho trẻ trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Tuy "ngon lành" như kẹo, nhưng NEUBRIA Neu Kid lại chứa một công thức dinh dưỡng tuyệt vời. Sản phẩm được nghiên cứu dành riêng cho trẻ em trong độ tuổi từ 3–12, tập trung vào việc hỗ trợ phát triển trí não, hỗ trợ tăng cường trí nhớ, khả năng tập trung và hệ miễn dịch tự nhiên. Với thành phần nổi bật là Omega-3 chiết xuất từ cá hồi Na Uy – nguồn cung cấp DHA và EPA tinh khiết, sản phẩm giúp hỗ trợ trẻ phát triển não bộ một cách tối ưu mà không để lại mùi tanh khó chịu như các sản phẩm dầu cá truyền thống. Bên cạnh đó, các vitamin và khoáng chất khác như vitamin A, C, D, E, cùng kẽm, i-ốt, biotin… được kết hợp một cách khoa học nhằm hỗ trợ tăng cường đề kháng, hỗ trợ hấp thu và giúp trẻ có nền tảng sức khỏe bền vững.

Đặc biệt, NEUBRIA Neu Kid sử dụng công nghệ Smart Chew ConCordix, thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu bởi các nhà khoa học Na Uy nhằm tái định nghĩa cách bổ sung vi chất. Các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thế giới đã loại bỏ những rào cản trong việc bổ sung chất bằng cách phát triển công nghệ độc đáo Concordix, công nghệ này mô phỏng cấu trúc của thực phẩm dưới dạng nhũ tương giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất một cách tối ưu. Hình ảnh hiển vi điện tử cho thấy cấu trúc của Smart Chew ConCordix được thiết kế để giống với kết cấu thịt cá hồi. Trong viên nhai có thể thấy những giọt dầu nhỏ tương tự như trong cá hồi, giúp tăng hiệu quả hấp thu DHA – một thành phần không thể thiếu để phát triển trí não và võng mạc

Đằng sau sản phẩm này là một quy trình sản xuất đạt chuẩn châu Âu nghiêm ngặt, minh bạch từ khâu chọn nguyên liệu đến đóng gói thành phẩm. NEUBRIA Neu Kid được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP tại Na Uy, không chứa chất bảo quản, không màu nhân tạo, không đường hóa học – điều mà các mẹ có xu hướng "kỹ tính" với sức khỏe con cái đều rất quan tâm. Nhà máy Vitux As sản xuất ra Neu Kid được cấp chứng nhận Friends of the Sea (một trong những hệ thống cấp giấy chứng nhận uy tín nhất thế giới cho việc đánh bắt cá theo phương thức bền vững cho môi trường và sức khỏe con người)

Cũng chính vì vậy, sản phẩm đã từng được trao giải Vàng (Gold Award) trong hạng mục "Best For Babies/Children" tại Your Healthy Living tại Anh Quốc năm 2024 – minh chứng cho chất lượng được ghi nhận quốc tế.

Trước khi về đến Việt Nam, NEUBRIA Neu Kid là sản phẩm chiếm trọn niềm tin phụ huynh tại châu Âu. Sau đó, sản phẩm lại "chinh phục" đông đảo phụ huynh Việt bởi đã giúp họ "chuyển bại thành thắng" nhờ áp dụng "tuyệt chiêu" dễ như ăn kẹo này. Chị Hồng Nhung (Q.7, TP.HCM) chia sẻ rằng: "Đây là loại omega-3 mà tôi lựa chọn cho bé 4 tuổi của mình ăn. Mỗi sáng, bé đều nhắc tôi đến giờ uống vitamin và rất thích tự mở gói. Bé bảo rằng chúng giống như kẹo, điều này khiến bé hào hứng và tôi cũng yên tâm vì sản phẩm không chứa đường nên cũng không lo bé bị sâu răng."

Một mẹ khác – chị Thu Trang (Hà Nội) cho biết: "Tôi chọn NEUBRIA Neu Kid vì tin vào nguồn gốc rõ ràng, công nghệ chuẩn châu Âu. Thậm chí tôi cũng muốn ăn cùng con mình – nó có vị như kẹo nhưng không chứa đường, hương vị tự nhiên và hoàn toàn không có mùi tanh mà vẫn cung cấp hàm lượng cao dầu cá Omega-3. Thật tuyệt vời!"

Trong bối cảnh trẻ em ngày nay tiếp xúc sớm với công nghệ, chịu nhiều áp lực học tập và ít vận động, việc bổ sung vi chất đúng cách là một khoản đầu tư không thể bỏ qua. Đó không chỉ là chăm sóc sức khỏe trước mắt mà còn là xây nền vững chắc cho tương lai của trẻ. Và nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp đơn giản, hiệu quả, thân thiện với trẻ nhỏ, thì NEUBRIA Neu Kid chính là "vũ khí" mà các mẹ hiện đại đang tin dùng.

Sản phẩm dành cho trẻ từ 3 tuổi đến 12 tuổi.

Không dùng sản phẩm cho trẻ dưới 03 tuổi.

Nhập khẩu, chịu trách nhiệm công bố sản phẩm:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XNK ANH VIỆT

Địa chỉ: Số 439 Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh