Hãy để trẻ cảm nhận âm nhạc bằng trái tim

Để khơi dậy cảm xúc, kích thích tư duy cho trẻ theo trạng thái tự nhiên đó, chương trình cung cấp âm nhạc và chuyển động hình thể Kindermusik đã kết nối trẻ đến gần hơn với cha mẹ và thế giới âm nhạc sinh động.

Âm nhạc tạo nên sự phát triển toàn diện cho trẻ

Thông qua các hình thái trong âm nhạc để mở ra chìa khoá tri thức cho quá trình học tập của các em, âm nhạc giúp phát triển toàn diện não bộ. Theo một nghiên cứu của tạp chí Frontiers in Neuroscience, học sinh luyện tập âm nhạc đều đặn có thể ghi nhớ nhiều từ vựng hơn, trong thời gian ngắn so với những em không học âm nhạc. Cũng như vậy, tại Kindermusik, chỉ 30 phút/tuần, khả năng đọc viết của các em nhỏ đã vượt trội hơn 32% so với trẻ em bình thường. Các em bắt đầu phát triển về tư duy, thấu hiểu, lắng nghe, đặc biệt hơn âm nhạc giúp trẻ thoát khỏi các chứng bệnh về tâm lý, có được trí tuệ cảm xúc, kỹ năng tương tác xã hội tốt hơn.

Tại lớp học của Studio Kindermusik Ngoại Giao Đoàn, trẻ sẽ được học các hoạt động chuyên môn chuẩn dựa trên chương trình giảng dạy của Kindermusik như ca hát, nhảy múa, chuyển động hình thể, đọc thơ, kể chuyện theo vần điệu, tiếp xúc với nhạc cụ và âm thanh… dành cho trẻ từ sơ sinh đến 7 tuổi. Đặc biệt, mặc dù chủ yếu âm nhạc được giảng dạy bằng tiếng Anh nhưng dân ca và ca dao Việt Nam cũng được bổ sung để sử dụng trong giảng dạy của các lớp.

Phụ huynh cùng tham gia với các con ở buổi học demo

Chị Xuân Vũ, phụ huynh của bé A My (2 tuổi) chia sẻ: "Buổi học đầu tiên, mình thấy con rất vui, con học được nhiều chương trình thú vị. Tuy còn khá nhỏ nhưng hoạt động giảng dạy của các cô đều giúp con nghe - hiểu và thực hành dễ dàng. Một lớp với nhiều em bé cá tính khác nhau, nhưng các cô luôn nhiệt tình, năng lượng và dẫn dắt các con khéo léo, tự nhiên. Bé nhà mình có một tâm hồn và tình cảm xã hội rất phong phú, trải nghiệm lớp học hôm nay giúp con có những liên tưởng thú vị hơn". Đã gắn bó với hành trình giáo dục con hơn một năm, chị Xuân Vũ cảm nhận chương trình âm nhạc Kindermusik rất ý nghĩa, khi các bậc phụ huynh cùng nhảy múa, ca hát và hoạt động cùng con.

Khác với các lớp học âm nhạc thông thường, mỗi giáo viên ở đây đều có tình yêu trẻ rất lớn và đã được trải qua quy trình đào tạo, khảo hạch khắt khe từ Kindermusik Quốc tế về sư phạm âm nhạc, các cô hiểu được mốc phát triển đầu đời của trẻ quan trọng thế nào. Các cô là những người kết nối âm nhạc từ trái tim và truyền tải hoạt động âm nhạc cho trẻ một cách tự nhiên nhất. Không những thế, các cô còn là cầu nối để cha mẹ tăng cường tương tác với con. Từ đó, các cha mẹ có thể cùng các cô quan sát, nhận biết được năng khiếu của các con, nhận ra giá trị ý nghĩa nhân văn của âm nhạc đem lại cho các con sau này.

Khi giáo viên là cầu nối giữa phụ huynh và trẻ em



Năng lượng, nhiệt huyết là hai từ mà các bậc phụ huynh dành cho các cô giáo tại Studio Kindermusik. Thạc sĩ âm nhạc Triệu Yên – người trực tiếp đứng lớp hướng dẫn các em những chuyển động hình thể, cô khẽ lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán sau giờ giảng: "Kindermusik là chương trình phát triển âm nhạc thực tế cho trẻ, khi phụ huynh cùng tham dự, đồng hành, kết nối các con đến với âm nhạc. Nếu hỏi mình phụ hoạ, ca hát cùng các con có mệt không thì dĩ nhiên là đôi lúc có, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của các con là những mệt mỏi đó đều tan biến…"

Gắn bó với Kindermusilk và các em, các cô cảm nhận ở mỗi lớp học, các phản xạ, tương tác của các em nhỏ khá đồng đều. Các em có được sự thoải mái, đặc biệt hơn khi âm nhạc gần gũi ngày càng gắn kết các em với bậc phụ huynh. Không phải ngẫu nhiên mà chương trình âm nhạc và chuyển động Kindermusik đã phát triển hơn 45 năm, thành công ở trên 70 quốc gia với hơn 1 triệu trẻ em trên thế giới và Việt nam đã và đang theo học.

Trẻ bắt đầu có những hình dung về con vật thông qua những chuyển động về âm nhạc

Bà Giáng Hương - Tổng Giám đốc Elite Education Academy, trong lễ khai trương Studio Kindermusik Ngoại Giao Đoàn, đã rất xúc động kể lại hành trình tìm kiếm chương trình âm nhạc cho môi tường mầm non của mình, cho đến khi có thể chính thức triển khai chương trình Kindermusik tại Hà Nội. Trung tâm đã tiến hành đầu tư chỉn chu về cơ sở vật chất, các dụng cụ và âm thanh theo chuẩn quốc tế, trải qua một quá trình đào tạo giáo viên cũng như kỳ thi sát hạch lý thuyết, thực hành nghiêm ngặt để đạt được chứng chỉ giảng dạy cho Kindermusik.



Nghệ sỹ, nhà giáo dục Thanh Bùi đã bay ra Hà Nội dự sự kiện, hợp tác với doanh nhân Giáng Hương lập nên ngôi trường với mong muốn trẻ em tại Hà Nội được học âm nhạc ở đẳng cấp quốc tế.

Âm nhạc đối với trẻ rất quan trọng, giúp các em phát triển về nhận thức, trí tuệ cảm xúc, thể chất và tinh thần. Mỗi giờ học, thông qua âm nhạc là một câu chuyện cảm động, bài học có giá trị để tạo nên nền tảng cho quá trình trưởng thành và phát triển tính cách của trẻ. Kindermusik (Công ty Cổ phần Giáo dục và Đầu tư Me N Mom) là một chương trình ý nghĩa, nhân văn cần kết nối và lan toả rộng hơn nữa.