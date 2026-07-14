Hành trình thầm lặng phía sau Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh - BVĐK Hồng Ngọc

Đằng sau mỗi mililit sữa mẹ là cả một hành trình đầy trách nhiệm

Khi nhiều người đã trở về nhà sau một ngày làm việc, điều dưỡng Lê Thị Thảo lại bắt đầu một hành trình rất khác. Là điều dưỡng phụ trách Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh tại BVĐK Hồng Ngọc, chị trực tiếp đảm nhiệm các hoạt động vận hành của ngân hàng sữa, từ kết nối với các mẹ hiến sữa đến tiếp nhận và vận chuyển nguồn sữa.

Mang theo chiếc thùng bảo quản chuyên dụng giữ sữa ở nhiệt độ tiêu chuẩn, điểm đến của chị không phải phòng cấp cứu mà là những ngôi nhà nằm rải rác khắp Hà Nội, nơi những người mẹ cẩn thận lưu giữ từng túi sữa để hiến tặng. Mỗi chuyến đi đều mang theo hy vọng rằng mọi em bé trong Khoa Sơ sinh đều được tiếp cận nguồn dinh dưỡng quý giá trong những ngày đầu đời.

Điều dưỡng Lê Thị Thảo bắt đầu hành trình đi tiếp nhận sữa mẹ thô

Công việc ấy tưởng như đơn giản nhưng chưa bao giờ nhẹ nhàng. Có những ngày Hà Nội chìm trong cơn mưa lớn, chị vẫn khoác áo mưa, mang theo thùng bảo quản chuyên dụng, vượt qua những tuyến phố ngập nước để kịp nhận sữa. Có những ngày nắng 40°C, mặt đường hầm hập hơi nóng, giao thông ùn tắc kéo dài nhưng trên vai người phụ nữ chỉ nặng 48kg ấy vẫn là những thùng sữa có thể nặng hơn 20kg, được vận chuyển an toàn và đúng quy trình. Dẫu vậy chị chưa từng chậm một chuyến nhận sữa. Bởi chị hiểu rằng, mỗi túi sữa đều là thành quả của hàng giờ thức đêm hút sữa, cẩn thận trữ đông, là sự yêu thương của những người mẹ dành cho các em bé chưa từng gặp mặt.

Mỗi túi sữa đều được các mẹ trữ đông và ghi nhãn đầy đủ thời gian vắt, lượng sữa

Có lần đến nhận sữa theo lịch hẹn, chị gặp một bà mẹ đang một mình xoay xở với đứa con nhỏ quấy khóc. Chưa kịp chuẩn bị túi sữa như đã hẹn, người mẹ chỉ biết bối rối ôm con, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Thay vì thúc giục hay rời đi, chị chủ động hỗ trợ bế em bé để người mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi, ăn chiếc bánh lót dạ, sau đó mới hoàn tất việc nhận sữa. Chuyến đi hôm ấy kéo dài hơn dự kiến nhưng cũng giúp chị thấu hiểu hơn những nỗ lực thầm lặng phía sau mỗi túi sữa hiến tặng.

"Vận chuyển sữa có vất vả gì, những mẹ bỉm theo đuổi hành trình nuôi con bằng sữa mẹ, những mẹ bỉm cặm cụi hút từng giọt để trao tặng, họ vất vả hơn chị nhiều…" Chị Thảo từng chia sẻ đầy giản dị.

Điều dưỡng Thảo gửi tặng món quà nhỏ tới các mẹ hiến tặng sữa

Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh BVĐK Hồng Ngọc - Chắt chiu từng giọt sữa bằng cả quy trình chuẩn mực và trách nhiệm cộng đồng

Thấu hiểu đằng sau mỗi giọt sữa hiến tặng là biết bao công sức và tình yêu của người mẹ, Ngân hàng Sữa mẹ vệ tinh - BVĐK Hồng Ngọc luôn trân trọng và gìn giữ món quà vô giá ấy bằng những quy trình kiểm soát và bảo quản nghiêm ngặt. Ngay từ khi đăng ký hiến sữa, mỗi bà mẹ đều được khai thác tiền sử sức khỏe, tư vấn và thực hiện đầy đủ các xét nghiệm theo quy định. Với những mẹ sinh tại BVĐK Hồng Ngọc, hồ sơ y tế và thai sản cũng được bác sĩ rà soát kỹ lưỡng trước khi nguồn sữa được tiếp nhận, xử lý.

Tuy nhiên, điều dưỡng Lê Thị Thảo cùng đội ngũ Khoa Sơ sinh thấu hiểu rằng, với một người mẹ đang chăm con nhỏ, việc dành thời gian đến bệnh viện để xét nghiệm hay hoàn thiện thủ tục hiến sữa không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vì vậy, thay vì chờ các mẹ đến bệnh viện, nhân viên y tế chủ động đến tận nhà lấy mẫu máu xét nghiệm, đánh giá sức khỏe, hướng dẫn bảo quản sữa, tư vấn duy trì nguồn sữa và hỗ trợ xử trí tắc tia sữa. Nhờ đó, các mẹ có thể hiến sữa thuận tiện hơn, trong khi chất lượng nguồn sữa vẫn được đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn an toàn.

Điều dưỡng Thảo thực hiện lấy mẫu máu xét nghiệm tại nhà cho mẹ hiến tặng sữa

Sau khi được tiếp nhận tại BVĐK Hồng Ngọc, từng túi sữa tiếp tục được chuyển đến Ngân hàng Sữa mẹ - Bệnh viện Nhi Trung ương để thanh trùng, xét nghiệm vi sinh và kiểm định chất lượng. Chỉ những mẻ sữa đạt tiêu chuẩn an toàn mới được trao đến các em bé.

Chính quy trình kiểm soát chặt chẽ cùng sự tận tâm ấy đã tạo dựng niềm tin từ cộng đồng. Chỉ trong tháng đầu tiên đi vào hoạt động, Ngân hàng Sữa mẹ vệ tinh BVĐK Hồng Ngọc đã tiếp nhận gần 200 lít sữa mẹ hiến tặng. Không chỉ là hàng trăm lít sữa quý giá, con số ấy còn là sự tin tưởng của những người mẹ khi gửi gắm món quà ấy cho đội ngũ y tế.

Sữa mẹ hiến tặng được dành cho trẻ sinh non, nhẹ cân và mắc các bệnh lý sơ sinh nặng

Nếu điều dưỡng Lê Thị Thảo là người lặng lẽ kết nối những tấm lòng nhân ái ấy, thì phía sau chị là cả tập thể Khoa Sơ sinh BVĐK Hồng Ngọc. Mỗi bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế luôn sẵn sàng đi xa hơn một bước, làm nhiều hơn một phần việc bằng tất cả tình yêu thương, trách nhiệm và chuyên môn để kiên trì theo đuổi những giá trị đôi khi không thể đo đếm.

Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh - Nơi những giọt sữa yêu thương được kết nối

Và cứ thế, từ tình yêu của những người mẹ đến sự tận tâm của đội ngũ y tế, một hành trình tử tế tiếp tục được nối dài, mang theo tình yêu thương và hy vọng đến với những em bé sơ sinh cần được chở che.