Hành trình làm mẹ hạnh phúc: Sách gối đầu giường cho những bà mẹ 4.0

Tác giả Đào Huyền Vy bên các con

Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it - Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với bạn và 90% còn lại là cách bạn phản ứng với nó (Charles R.Swindoll). Cuốn sách Hành trình làm mẹ hạnh phúc tập trung vào tâm thế của người làm mẹ và những nhận thức xung quanh mối quan hệ mẹ - con.



Không ai có thể phủ nhận rằng, một người mẹ hạnh phúc sẽ nuôi dạy nên đứa trẻ hạnh phúc. Một khi người mẹ chịu học hỏi để có cái nhìn đúng đắn về "nghề" làm mẹ từ đó dẫn đến những phản ứng phù hợp, thì vấn đề đã được giải quyết đến 90%.

Tác giả chia sẻ: "Tôi cũng có những khó khăn và rắc rối của riêng mình. Có khác chăng là, tôi biết mình không thể thay đổi sự việc nhưng hoàn toàn có quyền lựa chọn tâm thế của bản thân khi đối diện với chúng."

Xuất thân là một doanh nhân, tác giả Đào Huyền Vy có góc nhìn khá mới mẻ về việc làm mẹ. Cô là chủ nhà hàng ẩm thực Nhật Bản Toryu, là người đồng sáng lập My Gym Việt Nam - một thương hiệu vận động nhượng quyền từ Mỹ, đồng thời là người sáng lập và vận hành chuỗi trường mầm non My Kinder từ năm 2017. Nhưng trên hết, cô vẫn tự giới thiệu mình là một bà mẹ 3 con như bao người phụ nữ khác.

Tại trang Facebook của tác giả, mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh một doanh nhân với nhiều quyết định quan trọng nhưng cũng không thiếu những bữa ăn cả nhà cùng nhau nấu nướng, những giờ phút vui vẻ cùng con vận động thể chất. Dường như công việc "làm mẹ" tổn hao nhiều công sức và tâm huyết không thua kém gì việc điều hành một doanh nghiệp kinh doanh.

Tác giả - Doanh nhân Đào Huyền Vy

Tác giả dành một chương trong sách để đưa ra gợi ý cho những tình huống hàng ngày: Con nhút nhát, ăn vạ, đánh bạn, thiếu lễ phép, từ chối việc học, nghiện các thiết bị điện tử, lười vận động, phản ứng mạnh với lời nói của bố mẹ,...Tuy nhiên, phần quan trọng nhất của cuốn sách vẫn là lời động viên, sự khuyến khích và những hướng dẫn cụ thể để những người mẹ tự chinh phục chính mình.



Kỹ năng quản lý cảm xúc, kỹ năng quản lý hành vi của trẻ, kỹ năng xây dựng mối quan hệ với con…đều được trình bày chi tiết và dễ hiểu. 10 năm kinh nghiệm làm mẹ đã được Đào Huyền Vy đúc kết lại trong hơn 200 trang sách.

Tác giả chia sẻ: "Rất nhiều lần trong quá trình làm mẹ, tôi học cách đập vỡ những tư duy cũ kỹ, buông tay với những cố chấp của chính mình. Bởi tôi hiểu rằng tôi sinh ra các con nhưng không sở hữu các con. Tôi ở đây là để giúp con tìm ra và phát triển thế mạnh của mình. Và bạn cũng vậy!"

Bìa sách

Trong dự án "Làm cha mẹ trong phát triển toàn diện trẻ thơ" Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam đã khẳng định: "Làm cha mẹ là công việc quan trọng nhất trên đời. Đó cũng là công việc khó khăn nhất nhưng đồng thời cũng là phần thưởng đáng giá nhất. Vì vậy, không thể phó mặc việc làm cha mẹ cho cuộc sống.

Cần mang đến những thông tin đáng tin cậy, các kỹ năng và các công cụ hỗ trợ cha mẹ để họ thực sự tìm thấy niềm vui khi bên con, đồng thời đem lại cho trẻ sự khởi đầu tuyệt vời trong cuộc sống trên con đường gặt hái tiềm năng tối đa của mình."

Cuốn sách Hành trình làm mẹ hạnh phúc mang sứ mệnh chung tay hỗ trợ cung cấp thông tin, kỹ năng và đặc biệt là lời động viên cho những người mẹ đang loay hoay trong vai trò của mình.

Gia đình tác giả Đào Huyền Vy

Vài năm gần đây, tình hình xã hội có nhiều biến động do dịch bệnh và sự phát triển chóng mặt của internet. Điều này có tác động không nhỏ đến trẻ em. Là mẹ, việc làm thế nào để bảo vệ con cái và mang đến cho con một cuộc sống tốt nhất luôn là câu hỏi đau đáu cần lời giải đáp.

Thật khó để kiểm soát những nguy cơ và rủi ro bên ngoài trong tình trạng bất ổn này. Nhưng có một thứ chúng ta có thể kiểm soát, chính là tâm thế bên trong mình. Cuốn sách Hành trình làm mẹ hạnh phúc như một người đồng hành, giúp bạn thêm vững bước trên con đường làm mẹ.

Độc giả có thể tìm hiểu thêm về cuốn sách và đặt mua tại https://hanhtrinhlammehanhphuc.com/

