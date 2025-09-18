Gumazing Vitamin D3K2 Drops – lựa chọn trên hành trình hỗ trợ cao lớn của con

Trong các nhóm dưỡng chất quan trọng, vitamin D3 và K2 ngày càng được nhắc đến nhiều vì vai trò vượt trội đối với sự phát triển xương. Chính vì vậy, bổ sung Gumazing vitamin D3K2 drops đang trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều phụ huynh hiện đại để đồng hành cùng con trong hành trình lớn khôn.

Công dụng của Vitamin D3 và K2

Để hiểu vì sao Gumazing vitamin D3K2 drops được tin dùng, trước hết cần biết rõ vai trò của vitamin D3 và K2 trong cơ thể trẻ.

Vitamin D3: giúp cơ thể hấp thụ canxi và photpho từ thức ăn, đưa canxi vào máu. Đây là nền tảng để xương phát triển chắc khỏe. Nếu thiếu vitamin D3, trẻ dễ bị còi xương, chậm mọc răng, dễ mệt mỏi và kém tập trung.

Vitamin K2: giữ vai trò "người dẫn đường", đưa canxi từ máu đến đúng vị trí là xương và răng, đồng thời ngăn ngừa tình trạng lắng đọng canxi ở mạch máu.

Vitamin D3 và K2 đóng vai trò cần thiết trong quá trình hấp thu canxi

Vì thế, đây là hai hoạt chất được đánh giá quan trọng, khi kết hợp với nhau tạo thành bộ đôi giúp tối ưu việc hấp thụ canxi để hỗ trợ xây dựng nền tảng xương chắc khỏe, từ đó hỗ trợ cải thiện phát triển chiều cao. Bên cạnh đó, vitamin D3 và K2 còn hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch giúp bé ít ốm vặt, khỏe mạnh hơn.

Gumazing Vitamin chuẩn gu cùng con lớn khỏe

Trên thị trường hiện nay có không ít sản phẩm hỗ trợ chiều cao, nhưng Gumazing vitamin D3K2 drops vẫn được nhiều mẹ lựa chọn. Lý do đến từ sự khác biệt trong chất lượng và trải nghiệm sử dụng:

Thương hiệu chuẩn châu Âu

Gumazing D3K2 có nguồn gốc châu Âu, được sản xuất theo quy trình đạt chuẩn quốc tế, kiểm định nghiêm ngặt từ nguyên liệu cho đến thành phẩm. Điều này giúp phụ huynh an tâm về độ tinh khiết và tính an toàn khi bổ sung cho trẻ nhỏ.

Công thức "5 không" an toàn

Sản phẩm "5 không": không biến đổi gen, không chất bảo quản, không màu nhân tạo, không gluten, không chứa lactose. Công thức này đặc biệt phù hợp cho hệ tiêu hóa non nớt của trẻ, đồng thời giúp cha mẹ yên tâm khi sử dụng lâu dài.

Những tiêu chí giúp Gumazing được tin dùng

Dạng nhỏ giọt tiện lợi

Gumazing D3K2 được bào chế ở dạng nhỏ giọt. Nhờ đó, mẹ dễ dàng điều chỉnh liều lượng chính xác, nhỏ trực tiếp vào miệng bé hoặc pha cùng sữa, nước trái cây giúp trẻ hợp tác, không còn tình trạng "sợ uống vitamin" như trước.

Liều lượng theo khuyến nghị

Trong mỗi liều bổ sung 0,2ml (tương đương 6 giọt) sẽ cung cấp 400IU Vitamin D3 và 25 mcg K2 - MK7 nguồn gốc thực vật, đây là liều tiêu chuẩn cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi. Với trẻ lớn hơn, mẹ chỉ cần điều chỉnh theo theo hướng dẫn một cách dễ dàng.

Mua hàng chính hãng tại Con Cưng

Tại Việt Nam, Gumazing đang được phân phối độc quyền tại hệ thống siêu thị mẹ và bé Con Cưng. Với hơn 900 cửa hàng trên toàn quốc, mẹ dễ dàng mua sắm sản phẩm chính hãng, uy tín, đồng thời được tư vấn chi tiết cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Chuẩn gu con – đồng hành dài lâu

Không chỉ dừng lại ở việc bổ sung vitamin, Gumazing D3K2 còn hướng đến việc đồng hành cùng các gia đình trên hành trình nuôi dưỡng chiều cao và sức khỏe cho trẻ. Gumazing hỗ trợ xây dựng nền tảng xương chắc khỏe và hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, một yếu tố quan trọng cho trẻ nhỏ. Chính vì vậy, sản phẩm được thiết kế để trở thành một phần trong thói quen hằng ngày, vừa an toàn, vừa dễ sử dụng.

Gumazing Vitamin D3K2 Drops mang đến nhiều lợi ích cho con

Chiều cao là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự tự tin và thành công cho trẻ trong tương lai. Trên hành trình nuôi con lớn khôn, cha mẹ hoàn toàn có thể hỗ trợ bé phát triển tốt hơn bằng cách bổ sung những dưỡng chất thiết yếu như D3 và K2.

Với nguồn gốc châu Âu, công thức an toàn và dạng nhỏ giọt tiện lợi, Gumazing D3K2 không chỉ giúp trẻ hấp thu canxi tối ưu mà còn trở thành lựa chọn đáng tin cậy của nhiều phụ huynh Việt. Đồng hành cùng Gumazing, cha mẹ thêm yên tâm khi trao cho con nền tảng xương chắc khỏe cùng sức đề kháng vững vàng.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Gumazing Vitamin D3+K2 Drops có xuất xứ Tây Ban Nha.

Thương nhân công bố, nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty cổ phần tập đoàn Sakura - 28 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, TP HCM.

Số tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm: 4572/2024/ĐKSP

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo: Số 2280/2024/XNQC-ATTP

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

