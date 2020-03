Gợi ý 10 món đồ chơi hấp dẫn và kích thích sự phát triển toàn diện dành cho bé 0-2 tuổi

Để chào đón thành viên mới một cách chu đáo, hầu hết các bố mẹ đều đã trang bị cho mình những kiến thức, kĩ năng cần thiết về chăm con sao cho con có thể phát triển một cách toàn diện nhất. Tuy nhiên chăm con không chỉ dừng lại ở việc cho con ăn uống ngủ nghỉ thế nào để con lớn nhanh, khỏe mạnh, đủ cân….mà còn là cách lựa chọn đồ chơi sao cho phù hợp với lứa tuổi, giai đoạn phát triển để con vừa được vui chơi thoải mái, vừa luyện tập các kĩ năng phù hợp với lứa tuổi và tăng khả năng sáng tạo, trí thông minh.

Sau đây là gợi ý 10 món đồ chơi trẻ em có thể đáp ứng được những yêu cầu trên, bố mẹ có thể cân nhắc và lựa chọn cho những năm tháng đầu đời của bé.

1. Đường đua thả dốc

Không quá nhanh như loạid đường đua siêu tốc của các bé lớn, đường đua thả dốc giúp bé học hỏi khả năng quan sát, kĩ năng vận động tinh và vận động thô. Loại đồ chơi này được làm bằng chất liệu gỗ nên thân thiện với trẻ nhỏ. Ngoài ra, thiết kế các đường dốc lặp đi lặp lại cho phép trẻ thả ô tô từ trên cao xuống, âm thanh chiếc ô tô va đập vào đường đua rất kích thích trẻ.

2. Cún con biết hát

Chú cún đồ chơi có thể hát, vẫy đuôi và vẫy tai sẽ là một món đồ chơi rất hấp dẫn đối với các bé. Chú chó này có thể phát ra những âm thanh khác nhau, chiếc mũi phát sáng nên chắc chắn bé nào cũng sẽ rất thích, thậm chí bé chỉ muốn chạy theo món đồ chơi hấp dẫn này cả buổi mà không biết chán. Ngoài ra với chú chó này, mẹ có thể dạy con nhận biết con số, màu sắc và kĩ năng vận động. Đây được xem là một loại đồ chơi vừa giải trí lại vừa mang tính giáo dục.

3. Con sâu bánh răng

Đây là một món đồ chơi đơn giản nhưng lại vô cùng thú vị đối với trẻ nhỏ. Chúng có thể giúp trẻ nhận biết được màu sắc và phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề khi trẻ phải sắp xếp các bánh răng vào đúng vị trí, để bánh răng có thể quay tròn, giúp sâu di chuyển. Bé sẽ rất hứng thú với trò chơi này, vì ở lứa tuổi này, đây sẽ là một câu đố không hề dễ và khiến bé phải thật kiên nhẫn, hiếu kì suốt cả buổi mà không chán.

4. Thảm nhạc

Trong những tháng đầu đời, khi trẻ bắt đầu làm quen vận động, một chiếc thảm phát nhạc rộn rã sẽ giúp kích thích trẻ hoạt động hơn. Đặc biệt, thảm nhạc được trang trí với hình thù các con vật, nhiều màu sắc bắt mắt, âm thanh trong trẻo sẽ thu hút sự chú ý của bé. Những giai điệu vui tươi, hấp dẫn sẽ làm con thích thú và bố mẹ cùng vỗ tay theo ngay khi nhạc vừa vang lên.

5. Bảng chữ cái và con số

Các loại bảng chữ cái và con số bằng nhựa cứng có nam châm là những món đồ quá quen thuộc với các gai đình có con nhỏ, nhưng rủi ro ở đây là chẳng may các con sẽ nhai và nuốt phải chúng khi con chơi với các chữ, số. Giải pháp an toàn hơn là cho con chơi với bảng chữ cái, chữ số Munchkin, chất liệu mềm và an toàn. Bảng chữ cái, con số này thường được dán luôn vào bồn tắm để khoảnh khắc tắm của con được thư giãn, thú vị nhưng cũng không kém phần bổ ích.

6. Xếp cầu (xếp trứng)

Những quả cầu như quả trứng khủng long có thể xếp chồng lên nhau rất cân bằng sẽ là những bài học vật lí đầu đời dành cho con yêu. Món đồ chơi này sẽ giúp bé phát triển kĩ năng đôi bàn tay khéo léo và tư duy tưởng tượng để có thể cân bằng những quả cầu này. Món đồ chơi này phù hợp nhất với các bé khoảng 2 tuổi. Đây sẽ là thách thức với các bé, nhưng cũng là niềm vui, sự hấp dẫn không thể cưỡng lại khi bé nhìn những quả cầu chao đảo hoặc cảm giác chiến thắng khi trẻ xếp ghép thành công.

7. Sân chơi mini

Một sân chơi mini sẽ truyền cảm hứng giúp bé sẵn sàng rời khỏi màn hình tivi, điện thoại. Không chỉ là sân chơi bóng đá, bóng rổ, nó còn là một công cụ giúp con học đếm qua bảng đếm qua các bánh răng cùng các nút tìm hiểu các con số. Bé sẽ rất thích thú nhìn các con số nhấp nháy trên màn hình bộ đồ chơi và bộ phận giúp đọc số.

8. Bóng phát triển xúc giác

Một quả bóng nhiều màu sắc, nhiều bộ phận, được làm từ nhiều chất liệu khác nhau sẽ giúp bé phát triển xúc giác ngay từ những tháng đầu đời. Tất cả các va chạm của bóng và tay con đều giúp con cảm nhận tốt hơn, kĩ năng cầm nắm cũng tốt hơn. Quả bóng cũng được làm từ chất liệu rất mềm và an toàn, nên dù con có cắn, nhai hay chẳng may bóng đánh vào cơ thể cũng không hề gây đau.

9. Xe tập đi kèm nhạc

Một chiếc xe tập đi chắc chắn, hấp dẫn sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời những năm tháng con tập đi. Những con vật như sư tử, hổ, gấu, khủng long, cá sấu đều được trang trí vào xe một cách ngộ nghĩnh, đáng yêu. Xe sẽ giúp con kết hợp tay, mắt và chân một cách nhịp nhàng.

10. Công viên nước mini

Còn gì tuyệt vời hơn khi giờ tắm của con vừa thích thú lại bổ ích như thế. Bộ đồ chơi này còn giúp con có thêm kiến thức khoa học vào giờ tắm của con. Khi nước đổ vào phễu, cánh quạt quay thì đôi mắt cũng đảo tròn theo.