Giá trị lớn lao của nguồn sữa tươi an toàn vượt chuẩn 11 lần đối với bữa ăn sáng cho con

Sữa tươi quan trọng như thế nào đối với bữa sáng của con?

Bữa sáng được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày bởi cơ thể cần được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng sau một đêm ngủ dài. Theo các chuyên gia, phụ huynh cần bổ sung thêm sữa tươi vào mỗi bữa ăn sáng của con, bởi trong sữa có chứa các nhóm vi chất mà cơ thể khó hấp thụ từ các món ăn hoặc dễ bay hơi trong quá trình đun nấu.

Bữa sáng đủ chất giúp con sẵn sàng khới đầu ngày mới năng động.

Với 150 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành sữa, sữa tươi Cô Gái Hà Lan bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ như đạm, canxi; các vi chất thiết yếu mà trẻ thường thiếu hụt như các vitamin B2, B12, A và D, cùng phốt pho, leucine, lysine, … giúp trẻ có nền tảng sức khỏe vững vàng để sẵn sàng vượt qua mọi thử thách trong ngày.

Bện cạnh việc lựa chọn sữa cung cấp dưỡng chất cân bằng, mẹ còn cần chú ý đến độ an toàn của dòng sữa cho con uống mỗi ngày bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của trẻ, nhất là đối với trẻ đang trong giai đoạn phát triển.

Sữa tươi an toàn 11 lần giúp xây dựng nền tảng dinh dưỡng vững vàng cho con

Sữa là loại thực phẩm rất dễ bị xâm nhập bởi vi khuẩn từ môi trường bên ngoài. Theo các chuyên gia, sữa không an toàn có thể làm ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hoá và cả sức khoẻ.

Sữa tươi nguyên liệu sau khi được vắt cần được bảo quản nhanh ở nhiệt độ dưới 4 độ C nhằm lưu giữ trọn vẹn dưỡng chất đồng thời hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của một số vi sinh vật có trong sữa. Vì vậy, việc áp dụng, kiểm soát chặt chẽ, xuyên suốt quy trình vắt sữa, vận chuyển sữa tới điểm làm lạnh trong vòng 20 phút một trong là những khâu vô cùng quan trọng trong quá trình sản xuất.

Nắm bắt được đặc tính của sữa, với kinh nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu trong suốt 150 năm hình thành và phát triển tại hơn 100 quốc gia, Cô Gái Hà Lan đã thành công trong việc đảm bảo tối đa độ an toàn của sữa tươi với thành tựu vượt chuẩn an toàn 11 lần. Theo đó, tổng tạp trùng trong sữa nguyên liệu của Cô Gái Hà Lan được xác nhận ở mức 260.000 CFU/ml – thấp hơn 11 lần so với quy chuẩn hiện tại của Việt Nam là 3 triệu CFU/ ml.

Hệ thống quản lý chất lượng chuyên biệt FoQus cho ngành sữa chuẩn Hà Lan

Sở dĩ dòng sữa tươi của Cô Gái Hà Lan có thể chinh phục người tiêu dùng khó tính trên toàn thế giới suốt 150 năm qua là do tập đoàn luôn áp dụng và tuân thủ nghiêm ngặt Hệ thống kiểm soát chất lượng FoQus.

Loạt quy chuẩn nghiêm ngặt từ những khâu nhỏ nhất đảm bảo cho chất lượng dòng sữa an toàn.

FoQus giúp kiểm soát chất lượng sữa tươi từ đồng cỏ đến ly sữa. Tại các trang trại đối tác của Cô Gái Hà Lan, đàn bò được đảm bảo về quyền lợi vật nuôi, được sống trong các chuồng trại thoáng mát và được cho ăn thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao, nguồn gốc rõ ràng

Người nông dân chăm sóc đàn bò và vận hành trang trại theo quy định nghiêm ngặt về Thực Hành Chăn Nuôi Bò Sữa Tốt đồng nhất trên toàn thế giới, cụ thể là đảm bảo sức khoẻ bò, vệ sinh vắt sữa, chất lượng thức ăn, nước uống, an toàn cho người chăn nuôi và bảo vệ môi trường.

Đến khâu vận chuyển sữa nguyên liệu từ trang trại đến nơi bảo quản, các chuyên gia Cô Gái Hà Lan thiết lập hệ thống điểm làm lạnh sữa tươi thuận tiện và rộng khắp để đảm bảo nông đân dễ dàng đ vận chuyển sữa đến điểm làm lạnh trong vòng không quá 20 phút. Đây là nguyên tắc "20 phút vàng" nổi tiếng của sữa Cô Gái Hà Lan, nhằm hạn chế tối đa sự phát triển của vi sinh vật có trong sữa, giúp dòng sữa tươi này luôn vượt chuẩn an toàn 11 lần tiên tục năm qua.

Sau khi đã nắm rõ thông tin, tiêu chuẩn chất lượng, cũng như quá trình vận hành để cho ra đời một hộp sữa tươi Cô Gái Hà Lan, tin rằng mẹ đã có thể an tâm trong việc lựa chọn sữa cho con. Bởi đó không chỉ là kết quả đến từ cái tầm của những chuyên gia ở đất nước Hà Lan xa xôi, mà còn là cái tâm của những người nông dân tận tụy và yêu nghề Việt Nam.

Suốt 25 năm có mặt tại Việt Nam, FrieslandCampina Việt Nam, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Cô gái Hà Lan, đã thường xuyên hợp tác cùng các chuyên gia và các cơ quan chuyên môn tại Việt Nam trong việc nghiên cứu, tìm ra các vấn đề và giải pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam. "Cô Gái Hà Lan mang lại dòng sữa tươi an toàn và thuần khiết, với chất lượng đồng nhất trên toàn cầu, xây dựng nền tảng dinh dưỡng vững vàng cho trẻ em Việt Nam vượt trội", đại diện FrieslandCampina Việt Nam cho biết.