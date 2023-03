Ghi điểm nhờ tính năng siêu thấm hút, Cherubaby trở thành bỉm "chân ái" của nhiều mẹ Việt

Khí hậu miền Bắc vào mùa nồm khiến không khí ẩm ướt, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển gây ra tình trạng hăm da ở trẻ. Tuy nhiên cộng đồng hot moms Việt Nam đã kịp tìm ra Cherubaby – "vũ khí" chống lại nồm ẩm đem đến những trải nghiệm thoải mái cho bé yêu cũng như giúp hành trình nuôi con của mẹ được thảnh thơi và dễ dàng hơn mỗi ngày.

Công nghệ thiên thần chắp cánh cho sự thảnh thơi của mẹ

Dậy sóng trên cộng đồng TikTok và Facebook, bỉm Cherubaby được nhiều gia đình hot moms trải nghiệm và chia sẻ những trải nghiệm ưng ý. Từ gia đình Thủng Long, mẹ Nam Thương, mẹ Quyên Đoàn,... điểm đầu tiên khiến các moms ấn tượng là độ thấm hút cực nhanh của sản phẩm.

Theo như chia sẻ từ trải nghiệm của các mẹ, đặc tính này đến từ đệm thoáng khí (air cushion) được nghiên cứu và phát triển bởi Nhật Bản và Cherubaby là thương hiệu tiên phong mang công nghệ này về Việt Nam. Chiếc đệm thoáng khí trong mỗi miếng bỉm Cherubaby được dệt nên bởi các hạt trữ nước nguyên chất (hạt SAP), liên kết trên các sợi cotton đan xen. Nhờ có công nghệ này, bỉm được tối ưu tốc độ thấm hút so với các "tiền bối bỉm", dàn đều chất lỏng cho bề mặt luôn khô thoáng.

Tính năng tự động dàn đều chất lỏng kể trên còn giúp hạn chế tối đa tình trạng vón cục, nặng bỉm gây hầm bí hăm tã. Ngoài ra, với thiết kế thông minh có vách chống tràn, cùng lưng thun đàn hồi ôm trọn mông bé, các mẹ chia sẻ khi dùng Cherubaby, bé đã có giấc ngủ sâu mà mẹ không lo rò rỉ.

Bỉm thảnh thơi Cherubaby nhẹ nhàng ôm trọn "mông xinh", đem đến cho con những giấc ngủ tròn.

Cộng đồng hot moms gọi tên bỉm chân ái



Theo chia sẻ từ mẹ Nam Thương: "Sức thấm hút lên đến 650ml nên Bún tha hồ chạy nhảy cả ngày mà không bị hăm, nổi mẩn còn rất dễ chịu, khô thoáng nữa. Mới dùng Cherubaby được vài tháng thôi nhưng hợp với em lắm, mẹ Mắm cũng không phải lo dậy giữa đêm thay bỉm cho em vì lớp đệm Air Cushion có khả năng chống tràn vượt trội, khô thoáng nửa ngày luôn".

Mẹ Nam Thương chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của Bún cùng bỉm thiên thần Cherubaby (ảnh từ Facebook nhân vật)

"Từ khi tìm được Cherubaby thị Cam ngủ ngon xuyên đêm mẹ cũng đỡ mất ngủ hẳn. Dòng này thấm hút xịn luôn, lõi được cấu tạo từ các hạt trữ nước nguyên chất không xay trộn bông, khả năng thấm hút vượt trội đến 650ml lận, nên bề mặt lúc nào cũng khô thoáng ổn áp" – Mẹ Quyên Đoàn chia sẻ.



Không chỉ mẹ Quyên hài lòng mà bé Cam cũng vô cùng thích thú khi chạm vào bề mặt êm mềm của bỉm Cherubaby (ảnh từ video của nhân vật)

Cùng quan điểm với mẹ Quyên, mẹ Phương Phạm cho biết: "Bỉm thảnh thơi Cherubaby thấm hút siêu tốt, thiết kế siêu mỏng nhẹ không vón cục, không hằn bỉm lên da bé, từ ngày thay sang dòng bỉm này là em Bi năng lẫy lắm nhưng trộm vía không bị hằn đỏ, rất thoải mái"



Bỉm thiên thần Cherubaby giúp mẹ Phương thảnh thơi hơn mỗi ngày (ảnh từ Facebook nhân vật)

Có thể thấy, dù chỉ mới ra mắt thị trường tã bỉm Việt Nam nhưng Cherubaby không hề kém cạnh những thương hiệu "đàn anh", ngược lại còn nhanh chóng chiếm được cảm tình của biết bao mẹ bỉm thông thái. Thậm chí các mẹ còn mách nhau rằng chất lượng của Cherubaby không thua kém các loại bỉm "hạng A" mà giá chỉ bằng ⅔ hoặc ½ khi săn được deal tốt.



Để trải nghiệm bỉm thảnh thơi với chất lượng Nhật Bản, các mẹ hãy thường xuyên theo dõi trang facebook chính thức của Cherubaby và cửa hàng chính hãng của hãng để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất!

Fanpage: https://www.facebook.com/cherubaby.vn

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Quốc tế Doctor Care Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà Toyota số 15 đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội