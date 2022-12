Gây chú ý với cộng đồng mẹ và bé, điều gì làm nên sức hút của Metacare cải tiến mới?

Bổ sung sữa non Colostrum nhập khẩu từ Mỹ, "chân ái" giúp trẻ tăng cường đề kháng, phòng ngừa nhiễm khuẩn



"Làm thế nào để bảo vệ đề kháng của con khỏi những tác nhân gây hại, vi khuẩn bên ngoài?". Đây là trăn trở của nhiều ông bố, bà mẹ, và chị Hiền - mẹ bé Bo cũng không ngoại lệ. Mong muốn tìm kiếm sản phẩm dinh dưỡng có thể hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, bảo vệ hệ miễn dịch của con, sau khi dành thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng, chị quyết định để con sử dụng sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare.

Chia sẻ trên kênh Tiktok Bùi Hải Đăng - nơi đăng tải những hoạt động đáng yêu của bé Bo với 3,3 triệu lượt yêu thích, chị Hiền cho hay, chị tin tưởng chất lượng của Metacare cải tiến mới khi có bổ sung thêm sữa non Colostrum nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, chứa nhiều kháng thể IgG giúp trẻ phòng ngừa các bệnh nhiễm khuẩn. "Từ ngày uống Metacare, gần như Bo nhà mình không hề ốm vặt nữa. Con thích uống sữa, vừa mua 1 thùng về mà giờ đã sắp hết rồi".

Metacare cũng được lòng mẹ con chị Thảo - bé Kem và chị Hà - bé Meo (Hà Nội). Vào thời điểm giao mùa, thời tiết thất thường, các bé đều rất dễ mắc bệnh ốm vặt do sức đề kháng còn yếu. Tuy nhiên, chị Thảo và chị Hà hoàn toàn yên tâm vì đã dự phòng cho con "áo giáp dinh dưỡng" bảo vệ sức khỏe mang tên Metacare, giúp bé tăng cường sức đề kháng nhờ bổ sung thêm sữa non từ Mỹ và hệ Antioxidant (Vitamin A, C, E, Selen) và Kẽm. Chị Thảo chia sẻ: "Để hạn chế con bị ốm vặt, mình chọn thực phẩm giàu dinh dưỡng, đồng thời để con uống 2-3 hộp sữa Metacare mỗi ngày. Nhờ thế, Kem ít gặp các bệnh vặt hơn."

Còn với chị Hà, Metacare giúp bé Meo cải thiện thể chất thực sự hiệu quả. Từ một cô bé "thấp thấp, còi còi, hay ốm", giờ đây, Meo đã cao lớn hơn và đặc biệt nói "không" với ốm vặt. Hơn nữa, dù khá "kén" sữa nhưng từ khi dùng Metacare, Meo luôn chủ động nhờ mẹ mua để mang theo bên mình khi đi học, đi chơi vì quá "ưng" vị sữa thơm ngon, không ngấy, lại vô cùng nhỏ gọn và tiện lợi này.

Metacare "ghi điểm" không chỉ với khả năng tăng cường sức đề kháng ở trẻ và hương vị thơm ngon, mà còn nhờ 41 dưỡng chất cùng Protein, ALA giúp trẻ tăng cân, phát triển thể chất toàn diện. Đây là một trong những điểm cộng khiến chị Mai Phạm (Bình Dương) quyết định để con sử dụng sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare cải tiến mới như một thức uống thiết yếu hàng ngày, giúp con bổ sung đủ dưỡng chất, đảm bảo cơ thể phát triển đều đặn.

Bên cạnh đó, Metacare cũng bổ sung Canxi, Phốt pho theo tỉ lệ Ca/P phù hợp với khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cùng Vitamin D3 giúp trẻ hấp thu Canxi, cao lớn vượt trội. "Trộm vía sau vài tháng, khi đo chiều cao, San và Chuối nhà mình đều cao hơn vài cm. Bọn trẻ phổng phao nên mẹ đỡ "áp lực" hẳn" - chị Mai chia sẻ.

Chung ý kiến với chị Mai, mẹ con chị Dung - bé Bắp (Đồng Nai) cũng vô cùng hài lòng sau một khoảng thời gian chọn Metacare cải tiến mới là "bạn đồng hành" cùng con. Chị Dung cho biết: "Sau khi tìm hiểu ngược xuôi, may sao mình tìm thấy Metacare. Sữa pha sẵn Metacare cải tiến mới bổ sung 41 dưỡng chất cùng Protein và Năng lượng giúp Bắp tăng cân, cao lớn, khỏe mạnh, lại có hương vị thơm ngon, ngọt lành nên con rất thích uống."

Với chị Dung, từ khi để con dùng Metacare, nỗi "ám ảnh" về cân nặng của con đã hoàn toàn được giải quyết. "Bé tăng cân đều, nhìn lớn hơn hẳn, mọi người khen suốt làm mẹ cũng vui lây.".

Đóng vai trò "người bạn dinh dưỡng" đồng hành cùng bé, sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare là "lựa chọn vàng" cung cấp dưỡng chất toàn diện, xua tan nỗi lo về chiều cao, cân nặng hay khả năng miễn dịch, đề kháng ở trẻ. Nhờ vậy, mẹ cũng an tâm hơn về sức khỏe và sự phát triển của con trên chặng đường khôn lớn.