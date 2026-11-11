Festival Mẹ bầu & Em bé 2026: Kết nối cộng đồng, chung tay kiến tạo thế hệ hạnh phúc

Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 thu hút 100.000 lượt khách tham dự tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Từ ngày hội Mẹ & Bé đến không gian kết nối cộng đồng

Diễn ra tại Hà Nội ngày 03 - 04/10/2026 và TP. Hồ Chí Minh ngày 07 - 08/11/2026, Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 không chỉ là điểm hẹn dành cho các gia đình mà còn mở ra không gian kết nối giữa cha mẹ, trẻ nhỏ, thương hiệu và những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Mẹ & Bé.

Với gần 100.000 lượt khách hàng tham dự tại hai thành phố, sự kiện cho thấy sức quan tâm của cộng đồng đối với những hoạt động chăm sóc, đồng hành cùng mẹ và trẻ nhỏ. Đằng sau những con số về lượng khách hay quy mô tổ chức là nhu cầu ngày càng đa dạng của các gia đình: được tiếp cận thông tin hữu ích, tìm kiếm giải pháp chăm sóc con phù hợp và có thêm những môi trường để trẻ phát triển.

Thông qua Festival, KidsPlaza hướng đến việc tạo ra một điểm kết nối nơi các gia đình không chỉ gặp gỡ, trải nghiệm mà còn có cơ hội chia sẻ những mối quan tâm chung trong hành trình nuôi dạy con.

Không gian Festival trở thành điểm gặp gỡ, giao lưu và kết nối của cộng đồng gia đình Mẹ & Bé.

Quan tâm đến mẹ hôm nay, vun đắp nền tảng cho trẻ ngày mai

Một thế hệ khỏe mạnh và hạnh phúc cần được chăm sóc từ những năm tháng đầu đời, thậm chí ngay từ khi trẻ còn trong bụng mẹ. Bởi vậy, việc nâng cao nhận thức về sức khỏe thai kỳ và tạo điều kiện để trẻ phát triển phù hợp với từng giai đoạn luôn là những nội dung có ý nghĩa đối với mỗi gia đình.

Tại Festival, hoạt động đồng diễn Yoga Mẹ bầu thu hút tổng cộng 1.050 mẹ tham gia tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động khuyến khích mẹ bầu quan tâm đến sức khỏe thể chất, tinh thần, đồng thời tạo cơ hội để các mẹ gặp gỡ và chia sẻ trải nghiệm trong thai kỳ.

1.050 mẹ bầu tại hai thành phố cùng tham gia hoạt động đồng diễn Yoga, lan tỏa tinh thần chăm sóc sức khỏe thai kỳ.

Với trẻ nhỏ, chuỗi sân chơi Kidslympic mang đến những hoạt động vận động phù hợp theo từng độ tuổi. Kidslympic Bé Bò ghi nhận 1.800 em bé từ 7 đến dưới 12 tháng tuổi tham gia, trong khi Kidslympic Iron Racer thu hút 1.400 em bé từ 12 đến 18 tháng tuổi. Bên cạnh đó, Family Day chào đón 600 em nhỏ từ 1 đến 4 tuổi cùng gia đình tham gia các hoạt động vui chơi, tương tác.

Những hoạt động này góp phần tạo nên môi trường để trẻ được vận động, khám phá và trải nghiệm; đồng thời giúp cha mẹ có thêm góc nhìn về việc khuyến khích con phát triển thông qua những hoạt động gần gũi trong cuộc sống.

Các sân chơi Kidslympic tạo cơ hội để trẻ nhỏ vận động, khám phá và trải nghiệm theo từng giai đoạn phát triển.

Kết nối nguồn lực doanh nghiệp, đồng hành cùng nhu cầu của gia đình

Hành trình chăm sóc và nuôi dạy trẻ không chỉ cần tình yêu thương mà còn đòi hỏi sự tiếp cận với những sản phẩm, dịch vụ và thông tin phù hợp. Trong đó, các thương hiệu Mẹ & Bé có vai trò nhất định trong việc mang đến giải pháp hỗ trợ cha mẹ ở từng giai đoạn phát triển của con.

Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 quy tụ gần 300 gian hàng chính thức từ các thương hiệu Mẹ & Bé, tạo không gian để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tư vấn và tương tác trực tiếp với người tiêu dùng. Qua đó, ba mẹ có thêm cơ hội tìm hiểu thông tin, trải nghiệm sản phẩm và cân nhắc những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, khu vực Mega Sale cũng mang đến nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách tham dự. Hoạt động mua sắm được kết hợp trong tổng thể sự kiện, góp phần mở rộng lựa chọn cho các gia đình khi tìm kiếm sản phẩm chăm sóc mẹ và bé.

Gần 300 gian hàng thương hiệu Mẹ & Bé mang đến không gian trải nghiệm, tư vấn và tìm hiểu sản phẩm cho các gia đình.

Sự hiện diện của đông đảo thương hiệu tại Festival cũng cho thấy vai trò của việc kết nối giữa doanh nghiệp và cộng đồng. Khi các thương hiệu có thêm cơ hội lắng nghe nhu cầu thực tế của người tiêu dùng, những sản phẩm và giải pháp dành cho mẹ và bé cũng có điều kiện tiếp cận gần hơn với các gia đình.

Tôn vinh những câu chuyện gia đình, lan tỏa giá trị yêu thương

Bên cạnh việc quan tâm đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ, xây dựng một thế hệ hạnh phúc còn bắt đầu từ việc trân trọng những giá trị được vun đắp trong mỗi gia đình.

Trong khuôn khổ Festival, WeFamily Awards 2026 với chủ đề "Phi Thường Mẹ Ơi!" ghi nhận 550 đề cử chính thức và trao 20 giải thưởng thuộc 4 hạng mục. Chương trình tôn vinh những câu chuyện và đóng góp ý nghĩa trong đời sống gia đình, nơi tình yêu thương được thể hiện qua những nỗ lực bình dị mỗi ngày.

WeFamily Awards 2026 ghi nhận 550 đề cử chính thức và trao 20 giải thưởng nhằm tôn vinh những câu chuyện gia đình ý nghĩa.

Mỗi câu chuyện được kể là một lát cắt khác nhau về hành trình làm cha mẹ, về sự hy sinh, sẻ chia và trách nhiệm giữa các thành viên. Việc đưa những câu chuyện ấy đến gần hơn với cộng đồng cũng góp phần lan tỏa sự trân trọng đối với vai trò của gia đình trong việc nuôi dưỡng và hình thành nhân cách trẻ nhỏ.

Thông qua WeFamily Awards, Festival không chỉ tạo ra sân chơi cho mẹ và bé mà còn mở rộng không gian để những giá trị tích cực trong đời sống gia đình được ghi nhận và chia sẻ.

Chung tay kiến tạo môi trường hạnh phúc cho thế hệ tương lai

Một đứa trẻ hạnh phúc không chỉ lớn lên từ tình yêu thương của cha mẹ, mà còn cần một môi trường sống an toàn, sự chăm sóc phù hợp và những cơ hội để phát triển toàn diện. Vì vậy, hành trình kiến tạo thế hệ tương lai không thể chỉ là trách nhiệm của riêng mỗi gia đình, mà cần sự quan tâm và chung tay từ nhiều phía.

Với gần 100.000 lượt khách hàng tham dự, gần 300 gian hàng thương hiệu cùng chuỗi hoạt động dành cho mẹ và bé tại hai thành phố, Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 đã tạo nên không gian kết nối giữa các gia đình và cộng đồng Mẹ & Bé.

Thông qua sự kiện, KidsPlaza mong muốn tiếp tục đóng góp vào việc xây dựng môi trường đồng hành cùng cha mẹ, nơi các gia đình có thêm cơ hội tiếp cận thông tin, trải nghiệm và kết nối với những nguồn lực hỗ trợ hành trình nuôi dạy con.

Bởi kiến tạo một thế hệ hạnh phúc không phải là đích đến của riêng một gia đình hay tổ chức nào. Đó là hành trình cần được vun đắp mỗi ngày, từ tình yêu thương trong từng mái nhà đến sự quan tâm và trách nhiệm của cả cộng đồng.