Festival Mẹ bầu & Em bé 2025: Nơi mẹ Gen Z viết tiếp hành trình nuôi con đầy bản lĩnh và cảm xúc

Festival Mẹ bầu & Em bé 2025 đánh dấu cột mốc 17 năm đồng hành của KidsPlaza cùng gia đình Việt.

Mẹ Gen Z - Từ người tiêu dùng đến người truyền cảm hứng

Ngày nay, thế hệ mẹ Gen Z đang viết lại định nghĩa về hành trình nuôi con. Họ không còn chịu áp lực phải trở thành "người mẹ hoàn hảo" mà là người mẹ chủ động, bản lĩnh. Họ tìm kiếm kiến thức khoa học, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và nuôi con bằng sự tử tế, thấu hiểu. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thế hệ này đang dẫn dắt những "mầm xanh" tương lai với tư duy độc lập, sống có bản sắc. Sự thay đổi này không chỉ tác động đến mỗi gia đình mà còn định hình lại thị trường sản phẩm Mẹ & Bé - nơi các thương hiệu không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn phải đồng hành, truyền cảm hứng và kiến tạo giá trị.

Festival Mẹ bầu & Em bé của KidsPlaza chính là minh chứng sống động cho sự chuyển mình này. Từ những mùa đầu tiên, sự kiện đã không chỉ đơn thuần là nơi mua sắm, mà còn là diễn đàn để các bà mẹ hiện đại gặp gỡ, trao đổi, và trở thành những người truyền cảm hứng cho nhau. Tại đây, những câu chuyện về thai kỳ khỏe mạnh, kinh nghiệm chăm con bằng phương pháp khoa học hay đơn giản là những khoảnh khắc hạnh phúc của các gia đình được lan tỏa, tạo nên một cộng đồng vững mạnh. Họ đến không chỉ để mua sắm, mà để tìm kiếm sự đồng cảm, để học hỏi và để khẳng định bản sắc riêng trong hành trình làm mẹ.

Hàng ngàn mẹ bầu tham gia Đồng diễn Yoga tại Festival Mẹ bầu & Em bé do KidsPlaza tổ chức.

Festival Mẹ bầu & Em bé 2025: Nơi mẹ Gen Z viết tiếp hành trình nuôi con

Chủ đề "Cùng con vươn mình - Kiến tạo tương lai" của Festival Mẹ bầu & Em bé 2025 là lời đáp trọn vẹn, một sân khấu lớn để những người mẹ hiện đại này khẳng định bản thân. Sự kiện năm nay không chỉ là một ngày hội mua sắm mà còn là nơi gắn kết, lan tỏa cảm xúc và tri thức.

Tại đây, những người mẹ Gen Z có thể tìm thấy sự đồng cảm và sức mạnh trong từng khoảnh khắc. Hàng ngàn mẹ bầu sẽ cùng nhau tham gia hoạt động Yoga Bầu, lan tỏa thông điệp về một thai kỳ khỏe mạnh và hạnh phúc. Đây không chỉ là một màn đồng diễn mà còn là khoảnh khắc của sự kết nối, giúp mẹ bầu và người thân sẵn sàng cho hành trình đón thiên thần nhỏ. Mỗi hơi thở, mỗi chuyển động là nhịp yêu thương gắn kết.

Trong khi đó, các cuộc thi Kidslympic Bé bò và Kidslympic Iron Kids là Thế vận hội để các bé khám phá khả năng, vượt qua những thử thách đầu đời với sự cổ vũ nhiệt tình của ba mẹ. Với 1.800 bé thi bò và 1.200 chiến binh nhí, những cuộc thi này không chỉ mang lại tiếng cười, mà còn là phương pháp kích thích sự phát triển toàn diện về thể chất và tư duy, giúp các bé đạt được những "cột mốc vàng" đầu đời.

Em bé từ 2 miền Tổ quốc hào hứng tham gia cuộc thi Bé bò tại Festival Mẹ bầu & Em bé 2025.

Đặc biệt, điểm nhấn của Festival Mẹ bầu & Em bé 2025 là Vươn Concert - Đại nhạc hội của tình yêu và khát vọng. Dàn nghệ sĩ hàng đầu như Mỹ Tâm, Thùy Chi, Anh Tú, Quân AP, bé Xệ Xệ,... sẽ mang đến những màn trình diễn đặc sắc. Âm nhạc không chỉ là giải trí, đó còn là tiếng hát ru con, là giai điệu của tình yêu thương và là nguồn năng lượng tích cực cho cả gia đình. Sân khấu hoành tráng, những thanh âm cảm xúc sẽ biến Festival thành một bữa tiệc nghệ thuật đầy ý nghĩa, nơi hàng ngàn khán giả được sống trọn trong không khí cuồng nhiệt và thỏa sức cháy hết mình.

Để hiện thực hóa những giá trị trên, KidsPlaza đã nhận được sự đồng hành của hàng trăm thương hiệu hàng đầu trong ngành Mẹ & Bé. Đặc biệt, sự kiện có sự tham gia của hai thương hiệu uy tín toàn cầu là Abbott - công ty chăm sóc sức khỏe nổi tiếng với các sản phẩm đột phá trong lĩnh vực dinh dưỡng như: Similac, Pediasure, Ensure… và Moyuum - thương hiệu sản phẩm trẻ em được ưa chuộng tại Hàn Quốc chuyên về bình sữa và phụ kiện trẻ em như: Ty ngậm, gặm nướu, đồ dùng ăn dặm,.... Bên cạnh đó, hàng loạt tên tuổi lớn khác cũng sẽ góp mặt như: Nutifood, Aptamil, Nestle, Similac, Pediasure, Abbott Grow, Forever, Enfa, ColosBaby,,...

Sự góp mặt của các thương hiệu này đã mang đến một ngày hội mua sắm lớn nhất năm với hơn 200 gian hàng chính hãng và hàng chục ngàn phần quà miễn phí, đồng thời là lời cam kết về chất lượng sản phẩm, giúp cha mẹ hoàn toàn yên tâm trong hành trình chăm sóc và nuôi dưỡng con.

Với chuỗi hoạt động đặc sắc, Festival Mẹ bầu & Em bé 2025 dự kiến thu hút 50.000 lượt khách tham gia.

KidsPlaza: 17 năm đồng hành, gieo mầm yêu thương

Festival Mẹ bầu & Em bé mùa thứ 10 không chỉ là một sự kiện, mà còn là minh chứng sống động cho sứ mệnh của KidsPlaza trong suốt 17 năm qua. Thương hiệu không chỉ bán sản phẩm, mà còn kiến tạo một cộng đồng, một phong cách nuôi dạy con hiện đại. Festival Mẹ bầu & Em bé được tổ chức thường niên tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, mang lễ hội ý nghĩa này đến gần hơn với hàng triệu gia đình Việt.

Với sứ mệnh "Giúp hành trình nuôi con trở nên đơn giản và hạnh phúc hơn", KidsPlaza không ngừng lan tỏa những giá trị nhân văn qua hàng ngàn lớp học tiền sản miễn phí, hoạt động thiện nguyện như xây trường học, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Festival Mẹ bầu & Em bé chính là một phần trong cam kết ấy, trở thành cầu nối để các gia đình và thương hiệu cùng chung tay gieo những hạt mầm ý nghĩa cho thế hệ mai sau.