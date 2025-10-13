Festival Mẹ bầu & Em bé 2025 bùng nổ với "Vươn Concert KidsPlaza" - đêm nhạc của cảm xúc và kết nối

Festival Mẹ bầu & Em bé 2025 mang chủ đề "Cùng con vươn mình - Kiến tạo tương lai".

Vươn Concert: Kết nối triệu trái tim bằng ngôn ngữ của cảm xúc

Tối ngày 5/10/2025, tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), đại nhạc hội "Vươn Concert" đã chính thức khép lại hai ngày diễn ra Festival Mẹ bầu & Em bé 2025 - sự kiện cộng đồng thường niên do KidsPlaza tổ chức. Năm nay đánh dấu mùa thứ 10 của hành trình, và cũng là lần đầu tiên Festival Mẹ bầu & Em bé mang đến một đại nhạc hội quy mô, truyền cảm hứng cho hơn 6.000 khán giả trực tiếp và hơn 5 triệu lượt xem trên các nền tảng số.

Với sự góp mặt của Mỹ Tâm, Thùy Chi, Anh Tú, Quân A.P, Lamoon, bé Xệ Xệ cùng nhiều nghệ sĩ khác, "Vươn Concert" là không gian nơi âm nhạc chạm đến trái tim, giúp khán giả, đặc biệt là các bậc cha mẹ trẻ, được "chạm" vào cảm xúc yêu thương, biết ơn và tự hào về hành trình làm cha mẹ của chính mình.

Không chỉ là đêm diễn, "Vươn Concert" còn là lời tri ân tinh tế mà KidsPlaza gửi đến hàng triệu gia đình Việt - những người đã, đang và sẽ đồng hành cùng thương hiệu trong hành trình "Cùng con vươn mình - Kiến tạo tương lai".

Vươn Concert KidsPlaza mang đến không gian âm nhạc kết nối cảm xúc đa thế hệ.

Đêm nhạc được ví như một bản giao hưởng cảm xúc: Từ những giai điệu sâu lắng về tình mẹ cha đến những tiết tấu trẻ trung, hiện đại phản ánh tinh thần của thế hệ ba mẹ Gen Z. Mỗi ca khúc là một mảnh ghép của đời sống - về yêu thương, sẻ chia, về hành trình lớn lên cùng con lan tỏa thông điệp nhân văn và năng lượng tích cực đến hàng ngàn gia đình Việt.

Các tiết mục tại Vươn Concert KidsPlaza được dàn dựng công phu, mang đến "bữa tiệc thị giác" cho khán giả.

Chuỗi hoạt động hấp dẫn khác trong khuôn khổ sự kiện

Ngoài Vươn Concert, Festival Mẹ bầu & Em bé KidsPlaza 2025 còn mang đến chuỗi hoạt động đã trở thành "dấu ấn thương hiệu" - nơi các gia đình không chỉ tham gia mà còn kết nối, nuôi dưỡng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, cùng nhau kiến tạo nên những giá trị sống hạnh phúc.

Với chủ đề "Cùng con vươn mình - Kiến tạo tương lai", sự kiện năm nay ghi dấu bằng màn đồng diễn Yoga Bầu quy mô kỷ lục với hơn 700 mẹ bầu tham gia, dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Yoga Swarup Chatterjee. Không chỉ là hoạt động thể chất, đây còn là hành trình cảm xúc - nơi những người mẹ trẻ học cách lắng nghe cơ thể, hít thở cùng con và cảm nhận nhịp sống chậm rãi, an lành giữa nhịp sống hiện đại. Qua đó, hoạt động truyền cảm hứng về một thai kỳ khỏe mạnh và hạnh phúc.

700 mẹ bầu Đồng diễn Yoga truyền cảm hứng về một thai kỳ khỏe mạnh và hạnh phúc.

Cùng với đó là thế vận hội thể thao nhí Kidslympic bùng nổ tiếng cười, niềm hứng khởi của 1800 em bé cùng các thành viên trong gia đình. Những cuộc thi như Bé Bò, Iron Kids không chỉ là sân chơi vận động, mà còn là "bài học đầu đời" về tinh thần nỗ lực, kiên trì và ý chí tự lập. Trong từng khoảnh khắc cha mẹ cùng con thi đấu, cùng hò reo cổ vũ, tình yêu thương được lan tỏa, dạy trẻ hiểu rằng sự hiện diện và đồng hành của gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất.

Chuỗi hoạt động Kidslympic: Bé bò và Iron Kids với sự tham gia của 1.800 em bé.

Festival Mẹ bầu & Em bé KidsPlaza 2025 vì thế không đơn thuần là một ngày hội, mà là hành trình kết nối yêu thương, nơi mỗi hoạt động từ Yoga Bầu đến Kidslympic đều góp phần bồi đắp sức khỏe, cảm xúc và niềm tin cho hành trình làm cha mẹ, nuôi dưỡng những mầm non hạnh phúc trong tương lai.

Bà Đỗ Thị Duyến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kids Plaza, chia sẻ đầy xúc động: "Festival Mẹ bầu & Em bé 2025 là dấu mốc đặc biệt trên hành trình 17 năm của KidsPlaza, không chỉ đồng hành cùng hàng triệu ba mẹ Việt, mà còn kiến tạo nên những giá trị mới cho thế hệ tương lai. Chúng tôi tin rằng, khi ba mẹ được truyền cảm hứng để sống chủ động, bản lĩnh và yêu thương hơn mỗi ngày, chính là lúc hành trình "Cùng con vươn mình - Kiến tạo tương lai" thật sự bắt đầu".

Hành trình gieo mầm yêu thương này sẽ tiếp tục lan tỏa, khi Festival Mẹ bầu & Em bé đến với TP. Hồ Chí Minh vào ngày 8-9/11 tới đây, tiếp tục nuôi dưỡng một thế hệ Việt Nam khỏe mạnh, tự tin và hạnh phúc từ những điều nhỏ bé.