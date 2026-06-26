Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê

Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho sản phụ H. (26 tuổi, tỉnh Phú Thọ) mang thai lần hai ở tuần thứ 39 trong tình trạng đau tức vùng hạ vị.

Qua thăm khám, theo dõi sản khoa và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán sản phụ đang ở giai đoạn tiền chuyển dạ. Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh bị thiếu máu thai kỳ với chỉ số huyết sắc tố và số lượng hồng cầu thấp hơn mức bình thường. Ngoài ra, sản phụ có tiền sử mổ lấy thai ở lần sinh trước.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng của mẹ và thai nhi, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật lấy thai chủ động nhằm hạn chế các nguy cơ sản khoa có thể xảy ra trong quá trình chuyển dạ và đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bé sơ sinh chào đời khỏe mạnh với cân nặng 3,4kg. Sau sinh, do tình trạng thiếu máu từ trước, sản phụ được chỉ định truyền 2 đơn vị khối hồng cầu, tương đương khoảng 700ml máu, nhằm cải thiện thể trạng, hỗ trợ quá trình hồi phục và giảm nguy cơ biến chứng.

Sau thời gian điều trị và theo dõi, sức khỏe của mẹ và bé ổn định, được xuất viện và hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi phù hợp.

Theo BS.CKI Hoàng Thị Ngọc Lan, Phó Trưởng khoa Phụ sản và Chăm sóc sức khỏe sinh sản, thiếu máu thai kỳ là tình trạng thường gặp ở phụ nữ mang thai, chủ yếu do thiếu sắt. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể làm tăng nguy cơ băng huyết sau sinh, nhiễm khuẩn hậu sản, chậm hồi phục sức khỏe ở mẹ; đồng thời ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, làm tăng nguy cơ sinh non, nhẹ cân hoặc suy thai.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm theo chỉ định, bổ sung sắt và axit folic đúng hướng dẫn để phát hiện sớm và phòng ngừa thiếu máu trong thai kỳ.