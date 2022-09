Đồng hành cùng mẹ bảo vệ làn da non nớt của bé

Mẹ đã hiểu đúng về vai trò của Vernix, lớp màng dưỡng ẩm tự nhiên của da bé?



Lớp màng Vernix được hình thành khi bé trong bụng mẹ, lớp màng này có đến 80% thành phần là nước, còn lại là chất béo, protein và các chất hỗ trợ cho hệ miễn dịch của bé.

Sau khi chào đời, làn da của bé rất mỏng, có rất ít lớp bảo vệ, do đó ít tiết mồ hôi và chất nhờn hơn so với người lớn, kết quả là da bé thường dễ mất độ ẩm và dễ bị khô. Nhờ lớp Vernix mà làn da non nớt của bé có thể duy trì nhiệt độ cơ thể sau khi sinh và ngăn ngừa mất nước và giữ ẩm cho da, giúp da bé trở nên mịn màng hơn.

Lớp màng dưỡng ẩm tự nhiên Vernix giúp bảo vệ làn da non nớt của bé

Đóng vai trò như một lớp bảo vệ ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập, có thể nói lớp màng dưỡng ẩm tự nhiên vernix giống như chiếc áo khoác không thấm nước, giúp bảo vệ các tế bào da phát triển bên dưới. Ngoài ra, lớp màng vernix còn giúp da của trẻ thích nghi với môi trường khô ráo và lạnh bên ngoài bằng việc giữ ẩm và duy trì được nhiệt độ của cơ thể sau khi sinh, chứa các chất chống lại vi khuẩn và mầm bệnh.

Tuy nhiên, từ 1 đến 3 tuần sau khi chào đời, lớp màng này sẽ dần biến mất và tự bong ra, đây cũng là hiện tượng tự nhiên của da trẻ sơ sinh.

Sứ mệnh của Bé Mướt - mượt sĩ chuẩn Nhật của Pigeon bảo vệ lớp màng ẩm tự nhiên cho bé.

Ở giai đoạn đầu đời, thiếu đi sự che chở của lớp áo choàng ẩm vô giá Vernix, làn da bé rất dễ bị mất nước, khiến da khô, dễ bị bong tróc và bị tấn công bởi các vi khuẩn trong môi trường. Bên cạnh đó, sự thay đổi liên tục của nhiệt độ và tác nhân gây bụi bẩn bên ngoài có thể tác động lên làn da trẻ sơ sinh, gây kích ứng khó chịu.

Việc vệ sinh sạch sẽ cho bé rất quan trọng, làn da nhạy cảm của bé luôn cần được giữ thoáng mát và dưỡng ẩm đầy đủ. Chính vì vậy mẹ cần lưu tâm khi chọn các sản phẩm vệ sinh an toàn cho làn da mỏng manh và nhạy cảm của bé.

Hiểu được những trăn trở của mẹ, các chuyên gia Pigeon đã tổng hợp các dưỡng chất thiên nhiên và tạo ra lớp màng dưỡng ẩm tương tự như lớp vernix mang tên Bé Mướt. Bé Mướt sẽ giúp da bé thích nghi với môi trường khô ráo và lạnh ở bên ngoài bằng cách giữ ẩm và duy trì nhiệt độ cơ thể nhờ công thức độc quyền của Pigeon.

Bé Mướt - mượt sĩ chuẩn Nhật đến từ Pigeon

Thành phần chính của bé Mướt bao gồm các dưỡng chất vitamin E, chiết xuất jojoba, chiết xuất hoa hướng dương, nhẹ nhàng cho làn da của bé. Cùng với công nghệ cải tiến hàng đầu Nhật Bản, bé Mướt mang đến khả năng bảo vệ và dưỡng ẩm da vượt trội, tương tự lớp màng vernix, giúp nuôi dưỡng và bảo vệ da bé.

Pigeon được biết đến là thương hiệu chăm sóc mẹ và bé hàng đầu từ Nhật Bản với các sản phẩm từ lâu đã trở nên quen thuộc với các mẹ. Các chỉ số về tính an toàn của sản phẩm Pigeon cho người sử dụng đều được kiểm tra thử nghiệm ở các trung tâm kiểm nghiệm quốc tế trước khi đưa sản phẩm mới ra thị trường.

Hãy để bé Mướt - mượt sĩ chuẩn Nhật đến từ Pigeon đồng hành cùng mẹ trong hành trình chăm sóc bé yêu, vừa vệ sinh dịu nhẹ vừa giúp duy trì độ ẩm trên da bé sau giờ tắm và bảo vệ da bé khỏi những tác động từ môi trường suốt ngày dài. Có bé Mướt, da bé sẽ chẳng sợ thời tiết và tránh xa kích ứng để mẹ luôn an tâm.

Bé Mướt hiện đang có mặt tại gian hàng chính hãng của Pigeon Việt Nam trên Lazada: https://www.lazada.vn/san-pham-sua-tam-be-so-sinh/?pigeon-vietnam-official&from=wangpu

