Đón tuổi lên 4, bé Bún được vi vu tận Nhật Bản, diện kimono nhẹ nhàng là thế vẫn "quậy tung trời"

Bé Bún vừa tròn 4 tuổi một cột mốc thật đẹp trong hành trình lớn lên của "công chúa nhỏ" nhà Ba Duy - Nam Thương. Nhân dịp đặc biệt này, bố mẹ quyết định "chơi lớn", đưa cô bé đi vi vu Nhật Bản để đón tuổi mới.

Giữa khung cảnh nhẹ nhàng nơi xứ hoa anh đào, mẹ Nam Thương khiến cư dân mạng "tan chảy" khi khoe loạt ảnh cả nhà diện kimono đồng điệu, vừa đáng yêu vừa tình cảm của cả nhà.

Khoảnh khắc cả nhà cùng rạng rỡ trước ống kính không chỉ đẹp mắt mà còn chan chứa yêu thương, như một món quà mà bố mẹ dành riêng cho sinh nhật tròn 4 tuổi của bé Bún. Và không hổ danh là "công chúa ngổ ngáo", không ít những hình ảnh hậu trường được ghi lại, người xem lại được dịp lịm tim trước độ quậy và đáng yêu của cô bé.

Bé Bún là con gái thứ 2 của cặp đôi nổi tiếng mạng xã hội: bố là Ba Duy và mẹ Nam Thương. Gia đình họ cùng nhau tạo nên một hot-family được đông đảo khán giả yêu thích. Cô bé có một người anh trai đáng yêu là bé Đậu - con trai đầu lòng của bố Ba Duy và mẹ Nam Thương, (sinh năm 2016).

Bún sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, điệu đà tựa như một "công chúa nhỏ" và mỗi lần xuất hiện là khiến người lớn phải xuýt xoa vì nét dễ thương tự nhiên. Nếu như anh Đậu giống hệt mẹ Nam Thương thì bé Bún lại sở hữu tất cả những nét đẹp của bố Ba Duy.

Tuy nhiên, bên trong vẻ ngoài điệu đà ấy lại là một cô bé có cá tính mạnh mẽ, một thiên thần nghịch ngợm và thông minh. Nhiều khoảnh khắc được ghi lại cho thấy Bún có những biểu cảm hài hước, trò nghịch phá ngô nghê nhưng cực kỳ "đáo để".

Mỗi khi hai anh em xuất hiện, cộng đồng mạng lại tìm thấy những khoảnh khắc vừa đáng yêu vừa hài hước, từ cái nết ăn không "mất lòng" ai, tới biểu cảm "chị đại" của cô em gái khi lên tiếng bảo vệ anh trai... Tất cả mọi khoảnh khắc đều khiến dân tình thêm yêu thích bé Bún, Đậu và cả gia đình Nam Thương - Ba Duy



