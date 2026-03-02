Doãn Hải My bế con ngắm pháo hoa ở khu biệt thự bạc tỷ, một câu nói của bà ngoại về Văn Hậu cực viral

Giữa không gian yên tĩnh của khu biệt thự sang trọng, khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu bế con nhỏ, đứng cạnh bà xã Doãn Hải My cùng ngước nhìn pháo hoa rực sáng trên bầu trời đang khiến dân mạng "chỉ biết ước".

Nếu ban ngày, Hải My ghi điểm với hình ảnh dịu dàng trong tà áo dài thướt tha sánh bước bên chồng, thì khi màn đêm buông xuống, cô lại xuất hiện với vai trò người mẹ trẻ đầy âu yếm. Hải My một tay bế con, một tay khẽ chỉ lên những chùm pháo hoa nhiều màu, còn Văn Hậu đứng sát bên, ánh mắt dõi theo hai mẹ con. Khung cảnh phía trước là dãy biệt thự khang trang, ánh đèn vàng hắt ra từ ban công và ô cửa kính càng làm bức tranh gia đình thêm ấm áp.

Không cần lời thoại cầu kỳ, chỉ một khoảnh khắc đời thường ấy cũng đủ khiến netizen tràn vào bình luận: "Gia đình kiểu mẫu là đây chứ đâu", "Nhà đẹp, chồng giỏi, vợ xinh, con ngoan - chỉ biết ước", hay "Đúng chuẩn cuộc sống trong mơ"...

Từ ngày về chung một nhà, Văn Hậu - Hải My luôn được nhắc đến như một trong những cặp đôi visual đỉnh cao của làng bóng đá Việt. Một người là hậu vệ điển trai, sự nghiệp vững vàng; một người là nàng WAG nền nã, học thức và sở hữu nhan sắc ngọt ngào. Giờ đây, khi đã có thêm thiên thần nhỏ, những khoảnh khắc gia đình ba người lại càng khiến công chúng ngưỡng mộ hơn.

Ngoài ra, mới đây, một khoảnh khắc của nhà Văn Hậu - Hải My đang cực viral, phản ánh mối quan hệ gần gũi của Văn Hậu và nhà vợ. Khi anh chàng ghi bàn siêu phẩm ở trận CAHN gặp Thanh Hoá, bà ngoại của Doãn Hải My cổ vũ từ xa và đã liên tục nhắc con cháu: "Ở đây chờ Hậu về nhé". Câu nói đơn giản nhưng đủ khiến netizen ấn tượng về cách bà ngoại của Hải My trân trọng người cháu rể đến thế.

Giữa ánh sáng rực rỡ của pháo hoa và không gian sống bạc tỷ, điều khiến người ta ghen tị nhất có lẽ không phải là căn biệt thự, mà chính là sự viên mãn, bình yên hiện rõ trong ánh mắt của họ.