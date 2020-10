Điều gì trong "Làm mẹ rất vui" của Parent Coach Tú Anh Nguyễn khiến độc giả thích thú?

Những điều thú vị và độc đáo trong "Làm mẹ rất vui"



Được viết với văn phong nhẹ nhàng pha chút hóm hỉnh nhưng vô cùng thuyết phục và đáng tin cậy của Parent Coach Tú Anh Nguyễn – một trong những chuyên gia huấn luyện và tư vấn phụ huynh chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, sách "Làm mẹ rất vui" khiến nhiều độc giả là phụ huynh nuôi con dưới 1 tuổi đón nhận như một người bạn đồng hành – một cẩm nang rất thiết thực và hữu ích, kịp thời, giúp nuôi dạy con đúng cách.

Quyển sách này là những kiến thức và kinh nghiệm được tổng hợp lại bởi một người mẹ bình thường, có hai cô con gái nhỏ. Đây là một cẩm nang tham khảo dành cho những người mẹ và người cha tuyệt vời, từ chuyện "ăn - ngủ - bú mớm" hay kể cả chuyện "xì xoẹt hoa cà hoa cải" của con, cho đến những thay đổi về tâm lý, nhận thức của một em bé nhỏ xíu vài tháng tuổi… Nội dung sách được sắp xếp rõ ràng theo từng tháng tuổi, để bố mẹ nắm bắt tình trạng của con trẻ và biết cách chăm sóc, tương tác và xử trí đúng cách các tình huống.

"Khi nhận bản thảo, tôi đọc một mạch tới trang cuối cùng lúc nào không biết. Tôi bị thu hút bởi kiến thức mà quyển sách cung cấp. Những thắc mắc tôi thường nhận được từ các phụ huynh và những điều tôi vẫn luôn muốn chia sẻ đã được quyển sách nói giúp. Ngoài ra, giọng văn rất nhẹ nhàng, tình cảm pha chút hài hước khiến việc đọc trở nên thư giãn", bác sĩ Phạm Công Luận - Chuyên ngành Nhi – Nhi Sơ sinh với kinh nghiệm hơn 10 năm, chia sẻ nhận định về quyển sách đầu tay của Tú Anh Nguyễn khi nhận viết lời tựa cho "Làm mẹ rất vui".

Theo lời bác sĩ Phạm Công Luận, quyển sách giúp anh cảm nhận được sự lớn lên từng ngày của em bé qua từng trang sách. Những lời thì thầm "con yêu bố mẹ nhiều lắm" hay "con có cả đời để ăn mà" của thiên thần nhỏ khiến trái tim bác sĩ tan chảy. "Đặc sản" không thể không nhắc đến trong "Làm mẹ rất vui" là 12 bức "tâm thư" em bé "thủ thỉ" với mẹ trong suốt 12 tháng đầu đời. Mỗi bức thư dù là tưởng tượng nhưng vô cùng đáng yêu được Parent Coach Tú Anh Nguyễn "hé lộ" trên Facebook và đã được đông đảo phụ huynh đón đọc nhiệt tình, đồng thời chia sẻ cho rất nhiều người cùng thưởng thức.

Quyển sách của những gia đình hiện đại

Parent Coach Tú Anh Nguyễn được đào tạo bài bản với chứng chỉ từ Academy for Coaching Parents International; và đồng thời đạt chứng chỉ Chuyên gia Đào tạo Phụ huynh về Dạy con Tích cực - Certified Positive Discipline Parent Educator được cấp bởi tổ chức Positive Discipline Association. Chị là mẹ của 2 bé gái và đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM.

"Lần đầu tiên làm mẹ, sẽ có ngàn lẻ một câu hỏi liên quan đến em bé khiến các mẹ ăn không ngon ngủ không yên. Hai bé nhà mình có những rắc rối sức khỏe suốt một năm đầu đời với vô số chuyến đi bệnh viện, tìm bác sĩ, làm thủ thuật, tiểu phẫu đến cả phẫu thuật gây mê. Mình đã luôn liên tục mày mò tìm hiểu thông tin hỗ trợ mỗi khi cần đưa ra quyết định liên quan đến sức khỏe của các con", Tú Anh Nguyễn chia sẻ. Những ngày đầu sau sinh, nữ chuyên gia này như bơi trong một bể kiến thức khoa học lẫn thông tin không chính thống. Chị đã ước rằng có ai đó hay quyển sách nào đó có thể tóm tắt và nói được những điều cần thiết nhất, để không phải mất thời gian tìm tòi và gạn lọc thông tin. Nhưng tìm mãi mà không thấy thứ mình cần, người mẹ trẻ quyết định bắt tay viết "Làm mẹ rất vui".

Tất cả thông tin chia sẻ trong Làm mẹ rất vui là kiến thức Parent Coach Tú Anh Nguyễn được đào tạo trong rất nhiều khóa học về chăm sóc và nuôi dạy con từ các trường danh tiếng như Yale, UC San Diego, University of Colorado..., và thông tin chính quy từ website của các bệnh viện và các tổ chức y khoa lớn, chính thống như AAP (American Academy of Pediatrics – Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ), WebMD, Mayo Clinic, Zero to Three và Baby Center ... và thực tế nhất là từ kinh nghiệm bản thân.

"Một trong những điều mình luôn khuyến khích các mẹ mới sinh khác là: hãy tìm ít nhất một cô bạn cũng sinh con gần thời điểm với bạn, để làm mom-friend thân thiết. Bạn sẽ có cảm giác nâng đỡ được cả thế giới trên vai. Mình hi vọng quyển sách này sẽ là một mom - friend, người bạn đồng hành, một cẩm nang tham khảo hữu ích của tất cả gia đình hiện đại trong suốt 365 ngày đầu bên con", Parent Coach Tú Anh Nguyễn chia sẻ.

Dù rằng nuôi dưỡng một thiên thần nhỏ là hành trình thử thách, nhưng sau khi đọc quyển sách này, các bố mẹ sẽ cảm thấy việc chăm sóc một "cục vàng" sẽ là trải nghiệm đầy niềm vui.

Với mục tiêu không ngừng học hỏi, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực Làm cha mẹ - Nuôi dạy con, Parent Coach Tú Anh Nguyễn đã hoàn thành nhiều chương trình đào tạo và các khóa học chuyên sâu về giáo dục sớm, tư vấn phụ huynh và chăm sóc trẻ nhỏ.

Hiện tại, chị đang hoàn thành chương trình Thạc sĩ Tâm lý Trẻ em & Thanh thiếu niên (Master’s in Child and Adolescent Psychology) tại The Chicago School of Professional Psychology (Mỹ).