Diễn viên Lan Phương: ''Chọn bỉm cũng không đơn giản''

Thế nhưng, đằng sau ánh đèn sân khấu, Lan Phương lại là một người hoàn toàn khác - giản dị, sâu sắc và đặc biệt là… một người mẹ cực kỳ kỹ tính. Cô từng chia sẻ rằng, "Trên phim có thể hóa thân thành nhiều kiểu người mẹ khác nhau, nhưng ngoài đời thì không thể diễn, vì làm mẹ phải thật, phải bằng cả trái tim".

"Mình là một bà mẹ khó tính"

Khi bắt đầu làm mẹ, Lan Phương nhận ra có vô vàn điều nhỏ bé nhưng quan trọng mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến. Từ việc con ăn ngon, ngủ yên, đến từng món đồ nhỏ xíu bé dùng mỗi ngày, tất cả đều cần được chọn lựa kỹ càng.

Cô kể: "Trước khi làm mẹ, tôi nghĩ chăm con là chuyện tự nhiên, ai cũng làm được. Nhưng khi có con rồi mới thấy, để con thực sự khỏe mạnh và vui vẻ, mẹ phải học, phải tìm hiểu và nhất là phải tinh ý."

Chính vì thế, dù bận rộn với lịch quay phim, quảng cáo, cô vẫn dành thời gian để tìm hiểu, đọc kỹ thành phần, công dụng của từng sản phẩm trước khi quyết định. Với cô, "sự an toàn của con không thể đánh đổi bằng sự tiện lợi của mẹ."

"Có thể với người khác đó là chuyện nhỏ, nhưng với mình, thứ gì chạm vào da con hay liên quan đến sức khỏe của con đều phải thực sự an toàn. Vì chỉ cần sai một chút, con sẽ là người chịu thiệt đầu tiên." - Lan Phương từng tâm sự.

Chọn bỉm - tưởng đơn giản mà chẳng hề dễ

Lan Phương chia sẻ rằng, những tháng đầu tiên chăm con khiến cô nhận ra một điều: Chọn bỉm không hề đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ.

Bỉm không chỉ cần thấm hút tốt, mà còn phải thoáng khí, mềm mại và quan trọng nhất là phù hợp với làn da mỏng manh của trẻ nhỏ. Làn da trẻ nhỏ cực kỳ nhạy cảm, chỉ một chút bí bách, ẩm ướt hay bỉm dày cộm là con có thể bị hăm, nổi mẩn, mất ngủ cả đêm.

Cô từng thử qua nhiều loại khác nhau, nhưng không ít lần phải "dừng lại giữa chừng" vì bé bị hăm đỏ hoặc khó chịu. Chính vì vậy, sau nhiều lần tìm hiểu, Lan Phương rút ra tiêu chí chọn bỉm cho riêng mình:

- Chất liệu phải mềm, an toàn, không gây kích ứng.

- Bỉm phải mỏng nhẹ, nhưng thấm hút nhanh và giữ khô lâu.

- Thiết kế ôm vừa vặn, không gây hằn đỏ.

- Quan trọng hơn hết: Sản phẩm phải rõ ràng nguồn gốc, minh bạch về thông tin và được kiểm định chất lượng nghiêm ngặt.

"Chọn bỉm cũng không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Vì đó là thứ bé dùng hằng ngày, nên không chỉ tốt là đủ, mà còn phải phù hợp," cô chia sẻ.

Ấn tượng đầu tiên với OMORI LUXURY

Sau nhiều lần thử và thay đổi, Lan Phương tìm thấy sự tin tưởng ở bỉm OMORI LUXURY - một thương hiệu cao cấp ứng dụng công nghệ Nhật Bản sử dụng vải y tế ES HOTAIR, được yêu thích bởi sự kết hợp giữa khoa học hiện đại và nguyên liệu thiên nhiên.

Điều đầu tiên khiến cô ấn tượng chính là độ uy tín của thương hiệu: Sản phẩm được kiểm định khắt khe, đạt những tiêu chuẩn khắt khe, thông tin minh bạch, rõ ràng và dễ kiểm chứng. Tiếp đó, bao bì tinh tế cùng thiết kế mỏng nhẹ, sang trọng cũng là điểm cộng giúp Lan Phương cảm nhận được sự chỉn chu của thương hiệu dành cho trẻ nhỏ.

Khác biệt đến từ tinh chất Hoa Nhung Tuyết

OMORI LUXURY đặc biệt ở chỗ được ứng dụng tinh chất Hoa Nhung Tuyết - loài hoa nổi tiếng với khả năng làm dịu và bảo vệ da nhạy cảm. Thành phần tự nhiên này giúp giảm kích ứng, kháng viêm nhẹ, đồng thời nuôi dưỡng làn da bé mềm mại và khỏe mạnh hơn sau từng lần sử dụng.

Bên cạnh đó, công nghệ khóa ẩm HexaCore 6 lớp tiên tiến giúp bỉm siêu thấm hút nhưng vẫn mỏng nhẹ, tạo cảm giác thông thoáng tối đa cho bé ngay cả trong thời tiết oi bức.

Lan Phương cho biết, từ khi dùng OMORI LUXURY, bé nhà cô luôn khô ráo, dễ chịu cả ngày và ngủ sâu hơn vào ban đêm. Điều đó khiến cô cảm thấy an tâm và bớt đi phần nào áp lực khi chăm con.

Làm mẹ dễ thở hơn khi chọn đúng sản phẩm

Là một diễn viên, Lan Phương có thể linh hoạt với nhiều vai diễn. Nhưng trong vai trò người mẹ, cô chọn cách sống thật, yêu thương thật và cẩn trọng trong từng quyết định dành cho con. Với Lan Phương, tìm được sản phẩm phù hợp với con chính là tìm thấy "trợ thủ" giúp mình cân bằng tốt hơn giữa công việc và gia đình.

Cô tin rằng việc chọn bỉm không đơn thuần là chọn một món đồ tiện ích, mà là chọn cách bảo vệ sự thoải mái và làn da non nớt của con mỗi ngày. Bởi làm mẹ, dù nổi tiếng hay bình thường, ai cũng giống nhau, đều mong con được lớn lên trong sự êm ái, khô thoáng và an toàn nhất.

Và với Lan Phương, lựa chọn đúng chính là bỉm OMORI LUXURY, dòng bỉm cao cấp dùng vải y tế và tinh chất Hoa Nhung Tuyết - người bạn đồng hành giúp cô an tâm mỗi ngày bên con yêu.

OMORI LUXURY- Chạm đến chuẩn mực của sự tinh tế và yêu thương, dành cho làn da nhạy cảm của bé yêu.

OMORI - Bảo bối cho bé yêu

OMORI LUXURY - Nature Touch