Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 luôn là dịp được các bạn nhỏ mong chờ nhất trong năm. Trẻ hân hoan đoán ngày này vì đây không chỉ là ngày lễ dành riêng cho mình mà còn là khởi đầu của kỳ nghỉ hè đầy thú vị. Đối với các bậc phụ huynh, đây là cơ hội để đem lại thêm niềm vui cho con trẻ sau những tháng ngày học tập mệt mỏi.

Tuy nhiên, đầu tháng 6 cũng là thời điểm nắng nóng, vì thế khi chọn địa điểm vui chơi Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 , phụ huynh thường ưu tiên sự mát mẻ, dễ chịu bên cạnh các tiêu chí về tính hấp dẫn của các trò chơi.

Những địa điểm vui chơi 1/6 mát mẻ tại Hà Nội

Để giúp các gia đình dễ dàng lựa chọn điểm đến phù hợp cho ngày lễ đặc biệt này, dưới đây là gợi ý chi tiết về 10 địa điểm lý tưởng nhất tại Thủ đô.

Công viên nước Hồ Tây

Nếu muốn tìm địa điểm ngoài trời có khả năng giải nhiệt, Công viên nước Hồ Tây chính là thiên đường. Nằm ngay sát bờ Hồ Tây lộng gió, nơi đây sở hữu hệ thống bể bơi rộng lớn và khu vui chơi dưới nước hiện đại.

Các bạn nhỏ sẽ được thỏa sức nô đùa trong bể tạo sóng như đang ở biển, hay thử thách bản thân với khu trượt nước, dòng sông lười mát rượi. Đối với các gia đình, việc ngâm mình trong làn nước mát và tham gia vào các hoạt động sôi động Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 tại đây là giải pháp hoàn hảo để xua tan đi sự oi bức.

Công viên nước Hồ Tây là địa điểm vui chơi phù hợp với gia đình. (Ảnh: Công viên nước Hồ Tây)

Thủy cung Lotte World Aquarium Hà Nội

Dành cho những gia đình có các bạn nhỏ đam mê khoa học và yêu thích khám phá thế giới tự nhiên, Lotte World Aquarium tại Tây Hồ là cái tên không thể bỏ qua. Là một trong những thủy cung trong nhà có quy mô lớn nhất Thủ đô, nơi đây mang đến hành trình khám phá đại dương kỳ thú dọc theo những đường hầm kính hiện đại.

Trẻ em sẽ vô cùng phấn khích khi được nhìn ngắm những đàn cá đủ kích cỡ bơi lội ngay trên đỉnh đầu, hay quan sát những món đồ chơi tinh nghịch. Thủy cung không chỉ đơn thuần là nơi ngắm nhìn sinh vật biển, mà còn tích hợp nhiều màn hình tương tác thông minh, cung cấp kiến thức bổ ích về hệ sinh thái biển và thông điệp bảo vệ môi trường một cách trực quan, sinh động.

Những chú cá cùng các màn biểu diễn đặc sắc sẽ khiến các bé không thể rời mắt. (Ảnh: Lotte World Aquarium)

Công viên Thiên đường Bảo Sơn

Nếu muốn đổi gió bằng một chuyến đi ra vùng ven, Công viên Thiên đường Bảo Sơn nằm ở phía Tây Hà Nội là một tổ hợp giải trí đa năng rất hấp dẫn. Nơi đây sở hữu không gian rộng lớn được chia thành nhiều khu vực chuyên biệt, đáp ứng sở thích của mọi thành viên trong gia đình.

Các bạn nhỏ chắc chắn sẽ bị cuốn hút bởi thế giới đại dương bao la tại thủy cung, hay thích thú ngắm nhìn các loài động vật hoang dã tại khu safari bằng thuyền. Thiên đường Bảo Sơn còn có khu công viên nước rộng lớn để giải nhiệt mùa hè, cùng hàng chục trò chơi cảm giác mạnh dành cho những ai đam mê thử thách.

Vào Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, nơi đây thường xuyên tổ chức các chương trình lễ hội, diễu hành nghệ thuật và xiếc thú đặc sắc, mang lại bầu không khí rộn ràng.

Công viên Thiên đường Bảo Sơn đa dạng trò chơi sẽ giúp các bé có ngày 1/6 khó quên. (Ảnh: Công viên Thiên đường Bảo Sơn

Rạp xiếc Trung ương

Tọa lạc cạnh công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng, Rạp Xiếc Trung ương (Liên đoàn Xiếc Việt Nam) luôn là "thánh đường" giải trí đầy mê hoặc đối với trẻ em vào mỗi dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Với kiến trúc rạp tròn khép kín, không gian bên trong luôn được trang bị điều hòa công suất lớn, cách ly hoàn toàn với cái nóng hầm hập bên ngoài.

Đến đây, các bé sẽ được tận mắt chứng kiến những màn trình diễn đỉnh cao từ đu bay mạo hiểm, nhào lộn nghệ thuật, tung hứng khéo léo cho đến các tiết mục xiếc thú vui nhộn như khỉ đi xe đạp, voi đá bóng, chó làm toán. Bầu không khí náo nhiệt, những tràng pháo tay giòn giã cùng các trích đoạn kịch xiếc được dàn dựng riêng cho ngày Tết Thiếu nhi sẽ mang đến những trải nghiệm khó quên.

Vào dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Rạp xiếc Trung ương thường có cả tiết mục đặc biệt cho trẻ em đủ mọi lứa tuổi. (Ảnh: Rạp xiếc Trung Ương)

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Huyên luôn nằm trong top những điểm đến văn hóa hàng đầu cho trẻ em. Điểm độc đáo của bảo tàng là sự kết hợp hài hòa giữa khu trưng bày trong nhà mát mẻ và khu vườn ngoài trời rộng lớn.

Trong nhà, các bé sẽ được chiêm ngưỡng những bộ trang phục rực rỡ, hiện vật sinh hoạt độc đáo của 54 dân tộc anh em. Bước ra ngoài trời, không gian kiến trúc dân gian với nhà sàn, nhà rông, nhà mồ sẽ mở ra một thế giới khám phá đầy sống động.

Đặc biệt, vào dịp Quốc tế Thiếu nhi, bảo tàng thường tổ chức các buổi trình diễn múa rối nước truyền thống, hướng dẫn làm đồ chơi dân gian như tò he, đèn ông sao , giúp trẻ vừa chơi vừa học một cách tự nhiên và đầy hứng khởi.

Ngày 1/6 cũng là dịp phù hợp để các em tìm hiểu về lịch sử dân tộc. (Ảnh: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam)

Nhà hát Múa rối Việt Nam

Nhà hát Múa rối nước Việt Nam là điểm đến văn hóa tuyệt vời nằm hoàn toàn trong nhà với hệ thống điều hòa mát mẻ. Đây là nơi các bé có thể trốn cái nắng gay gắt của mùa hè để đắm chìm vào thế giới nghệ thuật dân gian độc đáo.

Những truyền thuyết lịch sử, những câu chuyện đồng quê gần gũi như chăn trâu thổi sáo, đánh cá, hay sự tích Hồ Gươm được tái hiện sinh động qua sự điều khiển khéo léo của các nghệ sĩ dưới nước. Âm nhạc chèo, tuồng rộn ràng kết hợp với hiệu ứng ánh sáng hiện đại chắc chắn sẽ làm các bạn nhỏ say mê.

Đây là lựa chọn giáo trí vừa giúp trẻ làm quen với cội nguồn văn hóa, vừa đảm bảo một không gian thưởng thức nghệ thuật thư thái, mát mẻ cho cả gia đình.

Nhà hát Múa rối Việt Nam ngày càng đa dạng các tiết mục phù hợp với các em nhỏ như vở diễn "Truyện cổ Andersen. (Ảnh: Nhà hát Múa rối Việt Nam)

Rạp chiếu phim

Nếu muốn tìm kiếm một trải nghiệm mang tính nghệ thuật và nhẹ nhàng hơn, Rạp chiếu phim Quốc gia hoặc các cụm rạp hiện đại như CGV, BHD tại các trung tâm thương mại lớn là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Vào dịp Quốc tế Thiếu nhi, các nhà rạp luôn ưu tiên khung giờ vàng cho các bộ phim hoạt hình bom tấn, những câu chuyện phiêu lưu kỳ thú với kỹ xảo hoành tráng và thông điệp nhân văn sâu sắc.

Xem phim cùng con là một hoạt động thư giãn, giúp bố mẹ và con cái có những giờ phút cùng cười, cùng hồi hộp và sau đó là cùng bàn luận về các nhân vật trong phim. Đây cũng là giải pháp trốn nắng lý tưởng cho những khung giờ cao điểm buổi trưa hoặc đầu chiều Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Các em nhỏ có thể rút ra nhiều bài học cuộc sống sau khi xem những bộ phim hoạt hình hay, ý nghĩa. (Ảnh: Rạp chiếu phim Quốc gia)

Mỗi địa điểm vui chơi tại Hà Nội đều mang màu sắc và trải nghiệm riêng biệt, từ thiên nhiên hoang dã, giáo dục tri thức cho đến giải trí hiện đại. Tùy thuộc vào thời tiết, độ tuổi và sở thích của các bé, các bậc phụ huynh có thể linh hoạt lựa chọn tọa độ phù hợp nhất.