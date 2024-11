Dầu gội gừng Weilaiya Luxury Line - Đồng hành cùng mẹ bầu và mẹ sau sinh

Sứ mệnh chăm sóc mái tóc đẹp cho mẹ bầu và sau sinh

Diễn viên Sam cùng bộ dầu gội gừng Weilaiya Luxury Line

Weilaiya mang trong mình sứ mệnh chăm sóc mái tóc khỏe đẹp cho mẹ bầu và mẹ sau sinh, giúp giải quyết tình trạng tóc rụng, yếu và da đầu nhạy cảm trong giai đoạn thay đổi nội tiết tố. Dầu gừng Weilaiya, với chiết xuất gừng tươi tự nhiên và dưỡng chất quý giá, không chỉ giúp kích thích tuần hoàn máu mà còn nuôi dưỡng tận gốc, cho tóc mọc nhanh và chắc khỏe. Nhờ khả năng cung cấp độ ẩm sâu, giảm rụng tóc và ngăn ngừa gàu, Weilaiya mang đến mái tóc dày mượt, óng ả, khôi phục sự tự tin và vẻ đẹp tự nhiên cho các mẹ.

Với công thức an toàn, không chứa hóa chất độc hại, bộ đôi dầu gừng là lựa chọn hàng đầu của nhiều mẹ bầu và mẹ sau sinh. Không chỉ chăm sóc tóc hiệu quả, sản phẩm còn mang đến cảm giác thư thái, xua tan mệt mỏi, giúp các mẹ tìm lại sự cân bằng và nhẹ nhàng sau một ngày dài chăm sóc gia đình.

Tinh hoa từ thiên nhiên – Sức mạnh từ gừng Vân Nam

Dầu gội gừng luxury của Weilaiya sử dụng gừng thượng hạng từ Vân Nam, một vùng đất nổi tiếng với điều kiện tự nhiên đặc biệt. Gừng Vân Nam chứa hàm lượng dưỡng chất dồi dào, giúp tăng cường tuần hoàn máu, làm dịu da đầu và ngăn ngừa hiệu quả tình trạng rụng tóc.

Ngoài tinh chất Gừng Vân Nam, dòng sản phẩm còn kết hợp nhiều thành phần quý giá khác như Sericin lụa Hàn Quốc, tảo đỏ thủy phân từ Pháp, vỏ lựu và hạt Moringa, Protein hạnh nhân ngọt thủy phân tạo nên một công thức chăm sóc tóc toàn diện.

Sức mạnh đột phá từ công nghệ hiện đại – Công thức Xinminshu độc quyền

Không chỉ dừng lại ở nguyên liệu thiên nhiên, Weilaiya còn tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại với công thức Xinminshu độc quyền. Đây là sự kết hợp tinh tế giữa dưỡng chất thiên nhiên và công nghệ tiên tiến, giúp tối ưu khả năng thẩm thấu vào tóc và da đầu, mang lại hiệu quả rõ rệt ngay từ những lần sử dụng đầu tiên.

Đặc biệt, công nghệ xả không trọng lượng – giúp sản phẩm không gây bết dính hay nặng tóc. Sau 8 giây, dưỡng chất bắt đầu thẩm thấu và chỉ trong 60 giây, tóc được nuôi dưỡng sâu, phục hồi hư tổn hiệu quả.

Bộ đôi sản phẩm đột phá – Đáp ứng nhu cầu chăm sóc tóc tinh tế

Dòng dầu gội gừng luxury của Weilaiya mang đến hai phiên bản độc đáo, phù hợp với từng nhu cầu tóc khác nhau:

Dầu gội gừng chống lão hóa da đầu, giảm rụng tóc: Dành cho tóc rụng nhiều, da đầu khô và ngứa, phù hợp cho những người muốn phục hồi tóc và ngăn ngừa tình trạng lão hóa da đầu.

Dầu gội gừng detox giảm rụng tóc: Được thiết kế cho da đầu dầu, tóc nhanh bết, giúp loại bỏ độc tố và thúc đẩy quá trình tóc mọc.

Thiết kế bao bì sang trọng – Đẳng cấp khác biệt

Không chỉ nổi bật với thành phần và công nghệ, dòng sản phẩm dầu gội gừng luxury Weilaiya còn gây ấn tượng mạnh mẽ với thiết kế bao bì tinh tế và sang trọng. Mọi chi tiết trên bao bì được chăm chút kỹ lưỡng, phản ánh đẳng cấp của sản phẩm cao cấp, phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ hiện đại của người tiêu dùng.

Được công nhận bởi các chuyên gia và các beauty blogger nổi tiếng

Dầu gội gừng Weilaiya luxury mang đến sự kết hợp hoàn mỹ giữa chất lượng đẳng cấp và thiết kế tinh tế, trở thành lựa chọn không thể thiếu cho những mẹ bầu đam mê chăm sóc tóc và muốn trải nghiệm cảm giác sang trọng trong từng lần gội. Sản phẩm này vừa được vinh danh với giải thưởng danh giá "Best Shampoo & Conditioner of the Year" tại L’OFFICIEL BEAUTY CHOICE AWARDS 2024, khẳng định vị thế hàng đầu của Weilaiya trong giới chăm sóc tóc cao cấp.

Linh Berry - Nhà sáng lập Tập đoàn Wonder Union, Chủ tịch thương hiệu Weilaiya & Elvawell Việt Nam

Lựa chọn hàng đầu của nhiều ngôi sao nổi tiếng

Weilaiya đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều ngôi sao nổi tiếng như NSND Hồng Vân và nữ diễn viên Sam. Cả hai đều chia sẻ rằng họ đã chọn dầu gội gừng Weilaiya làm bạn đồng hành trong việc chăm sóc tóc, đặc biệt là sau những lịch trình bận rộn và tạo kiểu thường xuyên.

Đặc biệt, đối với Sam, người vừa trải qua quá trình sinh em bé, thì việc chăm sóc tóc càng trở nên quan trọng. Cô chia sẻ rằng, sản phẩm này không chỉ giúp tóc cô phục hồi mà còn cải thiện đáng kể tình trạng rụng tóc sau sinh, giúp cô lấy lại sự tự tin với mái tóc bóng mượt và chắc khỏe.

Đội ngũ các NPP của thương hiệu Weilaiya trong sự kiện ra mắt dòng sản phẩm mới Weilaiya Luxury vào tháng 8/2024.

Weilaiya tiếp tục khẳng định vị trí hàng đầu trong ngành chăm sóc tóc cao cấp, mang đến giải pháp chăm sóc tóc toàn diện, an toàn và hiệu quả. Sản phẩm hiện có tại các kênh mua sắm trực tuyến và showroom của Weilaiya:

Fanpage: fb.com/weilaiya.official.store

Instagram: instagram.com/weilaiyavn_official

Shopee: https://shope.ee/2pzSIFGEXZ

Lazada: https://www.lazada.vn/shop/weilaiya-viet-nam

Tiki: http://tiki.vn/cua-hang/weilaiya-official

Showroom: Số 519 - 521 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sp ra thị trường: CÔNG TY TNHH WONDER UNION. Địa chỉ: Căn 06 Tầng 1 Tòa G1 Sunshine Garden, đường Dương Văn Bé, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.