Dấu ấn Nestlé tại VietBaby Fair 2026: Trọn vẹn từ trải nghiệm đến kết nối

Góp mặt tại triển lãm Vietbaby Fair 2026 với hai thương hiệu Nestlé NAN và NUTREN Junior, Nestlé đã mang đến một không gian kết hợp giữa vui chơi, tìm hiểu thông tin dinh dưỡng và những hoạt động dành riêng cho mẹ. Bên cạnh các chương trình trải nghiệm tại gian hàng, workshop "Nghề tay trái cho mẹ 5.0" cũng mở rộng câu chuyện từ chăm sóc con sang phát triển bản thân, giúp các mẹ khám phá thêm những kỹ năng và cơ hội mới.

Gian hàng Nestlé NAN và NUTREN Junior tại VietBaby Fair 2026.

Từ những khoảnh khắc vui chơi đến trải nghiệm gắn kết gia đình

Giữa không gian triển lãm với hàng trăm gian hàng, khu vực Nestlé NAN và NUTREN Junior mang đến những điểm dừng chân thú vị cho các gia đình có con nhỏ. Tại đây, hành trình tham quan hội chợ được nối dài bằng những hoạt động tương tác, từ chụp ảnh lưu niệm, tham gia minigame đến tìm hiểu sản phẩm và nhận quà.

Khu vực photobooth là một trong những điểm nhấn, nơi các gia đình có thể cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc đáng yêu trong chuyến đi chơi cuối tuần. Những bức ảnh gia đình, nụ cười của các bé và niềm vui khi nhận quà tạo nên những kỷ niệm nhỏ mà đáng nhớ.

Cùng checkin ghi lại kỷ niệm với booth chụp ảnh tại gian hàng Nestlé NAN và NUTREN Junior

Không khí tại gian hàng thêm phần hào hứng với các minigame và hoạt động tương tác. Những trò chơi mang đến cơ hội để bố mẹ cùng con tham gia, cổ vũ và chia sẻ niềm vui. Với các gia đình có con nhỏ, đây cũng là dịp để cả nhà dành thời gian bên nhau trong một không gian khác với nhịp sinh hoạt thường ngày.

"Lợi đơn lợi kép" khi ghé thăm nhà Nestlé: vừa được chơi game tăng tính kết nối của cả gia đình, lại vừa được nhận quà

Song song với các hoạt động vui chơi, 2 nhãn hàng còn mang đến chương trình ưu đãi mua sắm và quà tặng dành cho khách tham quan. Việc kết hợp trải nghiệm và tìm hiểu sản phẩm giúp bố mẹ có thêm lựa chọn khi ghé thăm gian hàng.

Cùng tham gia trải nghiệm những hoạt động tại sự kiện, mỗi thành viên trong gia đình đều có thể tìm thấy niềm vui riêng. Bé hào hứng với các trò chơi, bố mẹ cùng con lưu lại kỷ niệm, bên cạnh đó, mẹ cũng có thêm thời gian tìm hiểu những thông tin hữu ích cho hành trình chăm sóc con.

Chia sẻ tại sự kiện, anh Hoàng Long (Giảng Võ, Hà Nội) cho biết: "Gia đình mình mua được nhiều deal Nestlé NAN hấp dẫn và còn trúng thưởng rất nhiều quà tại gian hàng của Nestlé. Với mình thì đây là một cuối tuần ý nghĩa vì 2 vợ chồng mình thu hoạch được nhiều kiến thức dinh dưỡng và chăm sóc con, đặc biệt, cả nhà đã có nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau".

Mẹ thêm kiến thức chăm con, mở rộng cơ hội phát triển bản thân

Bên cạnh không gian vui chơi, gian hàng Nestlé còn là nơi bố mẹ có thể trực tiếp tìm hiểu thông tin dinh dưỡng cùng đội ngũ tư vấn. Đây là một trong những nội dung được nhiều gia đình quan tâm khi nhu cầu dinh dưỡng của trẻ thay đổi theo từng độ tuổi và giai đoạn phát triển.

Phụ huynh có cơ hội tìm hiểu từ đặc điểm sản phẩm, thành phần dinh dưỡng và trao đổi trực tiếp về những lưu ý khi lựa chọn sản phẩm phù hợp ngay tại sự kiện, thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua các kênh trực tuyến.

Nếu những hoạt động tại gian hàng hướng đến hành trình chăm sóc trẻ, workshop "Nghề tay trái cho mẹ 5.0" lại mang đến một góc nhìn khác: bên cạnh vai trò làm mẹ, phụ nữ vẫn có những mục tiêu, sở thích và mong muốn phát triển bản thân.

Được Nestlé NAN và NUTREN Junior (Thực phẩm dinh dưỡng y học Nutren Junior) giới thiệu trong khuôn khổ Vietbaby Fair 2026, workshop xoay quanh chủ đề tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) và sáng tạo nội dung, hai lĩnh vực mở ra khả năng thử sức với những công việc có tính linh hoạt về thời gian.

Host Tô Quỳnh Mai (ngoài cùng bìa phải)chụp ảnh cùng các mẹ bỉm tham gia workshop Nghề tay trái cho mẹ 5.0.

Workshop Nghề tay trái cho mẹ 5.0 xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhiều mẹ bỉm muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc con và chủ động hơn về thời gian, tài chính. Workshop bắt đầu bằng những câu hỏi gần gũi với các mẹ bỉm trong giai đoạn đầu tiếp cận với Affiliate như: "Người chưa có kinh nghiệm có thể bắt đầu từ đâu? Cần chuẩn bị những kỹ năng gì để làm nội dung? Liệu những hiểu biết và trải nghiệm hằng ngày có thể trở thành lợi thế khi tìm kiếm một công việc mới?"...

Thông qua những kiến thức nhập môn về sáng tạo nội dung và tiếp thị liên kết, workshop mang đến gợi ý để mẹ nhận diện thế mạnh cá nhân, tìm hiểu cách thức hoạt động của lĩnh vực này và cân nhắc cơ hội phát triển thêm nguồn thu nhập. Với những kiến thức nền tảng, kinh nghiệm được truyền tải, mẹ hoàn toàn có thể tự nghiên cứu thêm để tìm cho mình một cách thức triển khai phù hợp, vừa đảm bảo chủ động thời gian, duy trì sự kết nối với công việc và học hỏi thêm nhiều kỹ năng mới mà vẫn chu toàn chăm con.

Từ những cuộc gặp gỡ đến kết nối cộng đồng

Triển lãm VietBaby Fair 2026 còn có sự góp mặt của các KOL, gia đình có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và các em bé được cộng đồng yêu mến. Bên cạnh hoạt động tương tác với thương hiệu, đây cũng là cơ hội để các mẹ gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện đời thường và kinh nghiệm trên hành trình nuôi con.

Khép lại Vietbaby Fair Hà Nội 2026, Nestlé NAN và NUTREN Junior đã để lại dấu ấn qua những trải nghiệm gần gũi và kết nối ý nghĩa. Với Nestlé NAN và NUTREN Junior, điều đáng quý sau mỗi cuộc gặp gỡ là những kết nối được vun đắp, để mẹ thêm vững tin vào chính mình và mỗi gia đình có thêm niềm vui, sự đồng hành trên hành trình cùng con khôn lớn.

NUTREN Junior (Thực phẩm dinh dưỡng y học Nutren Junior), sử dụng cho người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế.

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam

‎Số 7, Đường 17A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Phường Trấn Biên, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam.