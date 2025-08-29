Công nghệ của thương hiệu Nhật Bản, trái tim Việt – Hành trình mới của Point Grey cùng DKSH

Ông Richard Hon (bên phải), Tổng Giám đốc Point Grey Việt Nam và ông Kim Lê Huy (bên trái), Phó Chủ tịch, ngành hàng Tiêu dùng, Tổng Giám đốc DKSH Việt Nam - ký thỏa thuận hợp tác - Ảnh: DNCC

Chính vì vậy, khi Point Grey – thương hiệu chăm sóc gia đình đến từ Nhật Bản – bắt tay cùng DKSH Việt Nam – tập đoàn phát triển thị trường hàng đầu châu Á – vào ngày 22/8/2025 tại TP.HCM, đây không chỉ là một sự kiện thương mại. Đó là cầu nối đưa công nghệ chuẩn của thương hiệu từ Nhật Bản đến gần hơn với trái tim mỗi gia đình Việt.

Khi công nghệ chạm vào nhu cầu người Việt

Người tiêu dùng Việt ngày nay không chỉ tìm kiếm sản phẩm "tốt" theo nghĩa thông thường, mà họ quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm và sự an tâm. Họ mong muốn sản phẩm không chỉ bền, đẹp mà còn thấu hiểu nhu cầu, cảm xúc của người dùng.

Ông Richard Hon phát biểu tại lễ ký kết

Point Grey, với thế mạnh về công nghệ và thiết kế tinh tế, luôn lấy cảm xúc người dùng làm trung tâm. DKSH, với hơn 160 năm kinh nghiệm phân phối toàn cầu và mạng lưới phủ khắp từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi, kênh truyền thống đến thương mại điện tử, mang lại sức mạnh để những sản phẩm tiếp cận người Việt một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Ông Richard Hon – Đại diện Point Grey – chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng sự cộng hưởng giữa chất lượng của thương hiệu Nhật Bản và hệ thống phân phối chuyên nghiệp của DKSH sẽ mang đến giá trị thiết thực cho các gia đình Việt. Đây là thị trường năng động, và chúng tôi mong muốn đồng hành lâu dài, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và sự an tâm cho mọi thành viên trong gia đình."

"Nơi công nghệ gặp thấu cảm" – triết lý khác biệt

Tại buổi ký kết, Point Grey ra mắt bốn dòng sản phẩm chủ lực, mỗi dòng là một câu chuyện thấu hiểu dành cho một nhóm người dùng khác nhau:

Wonder Free – Quần nguyệt san thay thế băng vệ sinh truyền thống. Chất liệu cotton phủ ngọc trai mềm mại, lõi 3D chống tràn, đai lưng đàn hồi thiết kế ôm vừa vặn giúp phụ nữ tự tin vận động, thoải mái ngay cả trong những ngày "đèn đỏ".

Wonder Baby – Tã siêu mỏng chỉ 2mm nhưng có tới 5 lớp siêu thấm hút, cấu trúc bề mặt thoáng khí dạng ngọc trai, dịu nhẹ cho làn da nhạy cảm của bé. Giúp bố mẹ yên tâm hơn, để những cái ôm và nụ cười của con trọn vẹn suốt ngày dài.

Wonder Wear – Tã cho người lớn tuổi hoặc người cần chăm sóc đặc biệt, với lõi cotton kép siêu thấm và công nghệ chống tràn thông minh. Giúp họ giữ được sự tự tin, và giúp người chăm sóc giảm bớt gánh nặng.

Điểm khiến Point Grey khác biệt nằm ở triết lý phát triển sản phẩm: "Công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi đặt trong sự thấu hiểu con người."

Như, Wonder Free không chỉ là cải tiến về chất liệu. Nó ra đời từ việc lắng nghe những câu chuyện và bất tiện mà phụ nữ gặp phải mỗi kỳ nguyệt san. Sản phẩm được thiết kế để mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tự do vận động – điều mà công nghệ đơn thuần khó có thể tạo ra nếu thiếu sự đồng cảm.

Tầm nhìn dài hạn tại Việt Nam

Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ, Việt Nam được Point Grey xác định là thị trường chiến lược tại Đông Nam Á. Sự kết hợp giữa chất lượng của thương hiệu Nhật Bản và sự am hiểu thị trường của DKSH không chỉ mở rộng độ phủ, mà còn tạo nền tảng để thương hiệu trở thành lựa chọn hàng đầu trong ngành chăm sóc gia đình.

Ông Kim Lê Huy (bên trái), Phó Chủ tịch, ngành hàng Tiêu dùng, Tổng Giám đốc DKSH Việt Nam - nhận định: "Hợp tác này là bước tiến quan trọng để chúng tôi mang thêm nhiều sản phẩm an toàn, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế của người Việt."

"Cái bắt tay" của 2 thương hiệu với kỳ vọng cung cấp cho người tiêu dùng Việt những giải pháp chăm sóc thiết thực và bền vững

Phân phối rộng khắp & gắn kết cộng đồng

Nhờ hệ thống phân phối mạnh mẽ của DKSH, sản phẩm Point Grey sẽ nhanh chóng có mặt từ thành thị đến nông thôn, tại hầu hết hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi bán lẻ và các sàn thương mại điện tử.

Song song đó, Point Grey còn thực hiện nhiều hoạt động cộng đồng để lan tỏa giá trị yêu thương:

Trao tặng tã Wonder Baby cho trung tâm bảo trợ trẻ em, bệnh viện nhi và gia đình khó khăn.

Tổ chức tư vấn sức khỏe phụ nữ, tặng miễn phí Wonder Free cho học sinh, sinh viên và phụ nữ ở vùng nông thôn.

Tài trợ tã người lớn Wonder Wear cho viện dưỡng lão, bệnh viện điều dưỡng.

Những hoạt động này cho thấy Point Grey không chỉ "bán sản phẩm" mà còn đồng hành, sẻ chia và xây dựng mối quan hệ tin cậy với cộng đồng Việt.

Chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Point Grey

Địa chỉ: Cao Ốc Vietnam Business Center, Số 57-59 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh