Con trai Trà My Idol ngồi bên vệ đường với biểu cảm "nghĩ nó chán", mẹ tiết lộ nguyên nhân khiến ai cũng thương

Cậu ấm Hayden nhà Trà My Idol luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Mỗi bức ảnh của Hayden được mẹ đăng tải trên mạng xã hội đều thu hút cả nghìn lượt like cùng rất nhiều bình luận ngộ nghĩnh.

Mới đây, Trà My Idol bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc Hayden đang ngồi bên vệ đường, đeo khẩu trang, trông có vẻ buồn buồn khiến ai cũng tò mò. Nhanh chóng, Trà My Idol tiết lộ lý do là: "Đã cho ăn ít lại còn bắt đi bộ hàng ngày. Nghĩ nó chán".

Hayden buồn bã ngồi bên vệ đường vì đã bị mẹ cho ăn ít còn phải tập thể dục.

Bật mí của Trà My Idol đã khiến dân tình một phen cười xỉu. Rất nhiều nghệ sĩ trong showbiz như: Bảo Anh, Tú Vi, Lê Thúy, Lều Phương Anh, cựu hot girl Ngọc Anh... đã để lại bình luận hài hước cho bức ảnh này.

Nghĩ vừa thương "vựa muối" Hayden, vừa buồn cười vì cái tướng ngồi đầy bất mãn của cậu nhóc. Tưởng tượng ra cảnh em bé háu ăn này mà bị mẹ cho ăn ít thì chắc là buồn lắm đây. Đã vậy mẹ lại còn bắt phải tập thể dục nữa chứ.

Hayden là một cậu nhóc có đam mê với ăn uống. Nhờ vậy mà cậu bé rất bụ bẫm, 2 tuổi đã nặng 19kg.

Trước đó, Trà My Idol tiết lộ bé Hayden mới 2 tuổi đã nặng 19kg. Cậu bé trộm vía lúc nào cũng tìm đến cái tủ lạnh để kiếm đồ ăn nên Trà My không phải ép con chuyện ăn uống hay lo lắng về cân nặng của bé. Tuy nhiên, khi đưa con đi khám, bác sĩ dặn Trà My Idol phải hạn chế cho con ăn lại vì sợ rằng với lượng thức ăn bé hấp thụ thì sẽ không tốt cho gan và thận.

Có lẽ vì vậy mà thời gian này, Trà My Idol đã cho con ăn uống khoa học hơn, kết hợp vận động để tốt cho sức khỏe của cậu ấm.