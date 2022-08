“Có tất cả nhưng thiếu… sữa” trong bữa sáng sẽ làm tăng nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng ở trẻ

Trong khi đó, trung bình mỗi trẻ chỉ được uống 4 hộp sữa/tuần, số lượng này khá thấp so với các nước trên thế giới và trong khu vực. Liệu đây có phải là nguyên nhân làm trẻ em Việt đối mặt với gánh nặng từ sớm và mất đà phát triển ngay từ những năm đầu đời?



Bữa sáng qua loa làm bé no nhưng chưa đủ chất

Đa số phụ huynh đều hiểu rõ tầm quan trọng bữa sáng, thế nhưng, vì nhiều lý do, bữa sáng thường kém dinh dưỡng vì được chuẩn bị vội vàng và qua loa, không cung cấp đủ dinh dưỡng và vi chất cho sự phát triển của trẻ. Bữa sáng của nhiều bé chỉ là gói xôi, bánh mì, bánh ngọt... nhiều tinh bột để no nhanh mà chưa đủ chất. Nhiều phụ huynh còn "thú nhận" có khi bé còn bỏ bữa sáng vì đủ lý do như: ngủ dậy trễ, lười ăn, kén chọn, không được ăn món ăn mình yêu cầu…

Theo chuyên gia Dư Minh Trí đang làm việc tại TP. HCM cho biết: "Kết quả của nghiên cứu SEANUTS II đã chỉ ra thực trạng trẻ thiếu hụt các chất dinh dưỡng quan trọng, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. 19% trẻ thiếu đạm sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy về sức khỏe đối với trẻ như trẻ ù lì, kết quả học tập kém, dễ bị bệnh, trẻ có thể béo nhưng lại yếu và thiếu sức mạnh. 81% trẻ thiếu canxi và 90% trẻ thiếu vitamin D có thể là nguyên nhân chính dẫn đến việc 1/10 trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi hay nói cách khác là bị lùn so với chiều cao tiêu chuẩn."

Công thức 15-25-55 + sữa = bữa sáng lành mạnh và cân bằng dinh dưỡng

"Thực đơn bữa sáng cần cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng đa lượng và vi chất dinh dưỡng với tỷ lệ cân đối phù hợp với thể chất của trẻ. Để dễ nhớ thì tỷ lệ các chất dinh dưỡng trong bữa ăn sáng là 15% chất đạm, 25% chất béo, 55% tinh bột, 30g chất xơ cùng đầy đủ các vitamin và khoáng chất. Tùy thuộc vào điều kiện của mình, phụ huynh có thể lựa chọn các thực phẩm trên để xây dựng bữa ăn sáng cho con." Chuyên gia Dư Minh trí nhấn mạnh.

Để trẻ "hợp tác" trong việc bổ sung vi chất cho cơ thể, bố mẹ có thể cùng bé chuẩn bị sữa vào mỗi tối. Một hộp trên bàn ăn để sẵn sàng cho bữa sáng giàu dinh dưỡng, một hộp cho vào cặp để bé uống thêm vào giờ ra chơi. Khi trẻ uống sữa, mẹ có thể chia sẻ với con về nguồn dinh dưỡng cân bằng trong từng hộp sữa qua những so sánh trực quan: Hộp sữa tươi con thường uống có lượng đạm tương đương một quả trứng, canxi tương đương một miếng súp lơ xanh, kali gần bằng một quả chuối nhỏ, cùng nhiều vitamin B1, B12, i-ốt, phốt pho...

